S-a aflat cel mai bine păzit secret de la Pro TV. Cum a ajuns Bobonete la ”Românii au talent”

Andi Moisescu e absolvent de Matematică, dar drumul l-a dus spre radio și televiziune, fiind unul dintre cei mai apreciați și carismatici prezentatori. Și-a făcut debutul la matinalul Pro TV, iar în prezent în vedem la Apropo TV, dar și la masa juraților de la “Românii au talent”. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Andi Moisescu ne-a mărturisit secrete din culisele formatului TV, respectiv că a fost unul dintre cei care au militat pentru aducerea lui Bobo ca jurat în emisiune. Mihai Bobonete s-a alăturat show-ului în urmă cu 4 ani.

Andi Moisescu și Andra sunt veteranii de la “Românii au talent“. Soția lui Măruță a fost prima vedetă stabilită în juriul emisiunii care avea să cucerească publicul încă de la prima ediție, iar ulterior, formula a fost completată plecând de ea. Despre schimbările care au survenit în acest sezon în semifinale, dar și avantajele unei apariții pe scena de la “Românii au talent”, ne-a vorbit Andi Moisescu. Vineri, de la 20.30, la Pro TV, publicul va decide prin vot ultimii concurenți care vor ajunge în Marea Finală, iar jurații vor oferi un Wild Card unui alt talent excepțional. Pe lângă marele premiu de 120.000 de euro, locul al doilea va primi 20.000 de euro, locul al treilea 10.000 de euro, iar cel mai original moment va fi premiat cu un cec în valoare de 10.000 de euro.

Andi Moisescu: „Ori încerc să schimb eu ceva, ori dacă nu se poate, mă schimbați voi pe mine”

CANCAN.RO: În urmă cu 15 ani, când a început acest proiect, ai avut posibilitatea să fii jurat sau prezentator?

Andi Moisescu: Nu, am avut posibilitatea să fiu doar jurat. N-am fost pus în situația de a alege. Dar am avut, să știi, o șansă foarte mare, pentru că am avut posibilitatea de a-mi alege registru. Adică, atunci când am luat prima oară contact cu formatul, mi s-a explicat că există trei poziții la masa jurului. Una dintre poziții e a Andrei și este acest înger de la masa jurului și că în stânga și în dreapta Andrei, cineva e the bad guy și the good guy. Și am zis că pentru mine e destul de dificil să joc un rol, întrucât eu n-am pregătire, eu n-am făcut școală de actorie. Eu sunt absolvent de Matematică, sunt mai degrabă rațional. La mine totul trebuie să aibă o logică, până și emoția este tot consecința unei exprimări logice.

Drept urmare, am avut o discuție cu producătorul de atunci. Am întrebat dacă ar fi o problemă dacă eu aș face exact cum simt eu. Adică să fiu la masa jurului exact așa cum sunt eu și să spun exact ceea ce cred și ce simt. Pentru că nu știu altfel. Și a zis: „Ok, hai să facem așa!” Hai să încercăm așa. Dacă e bine, rămâne așa, înseamnă că mi-am câștigat exercițiul ăsta. Dacă nu e bine, asta e, o să înțeleg că nu e bine.

Ori încerc să schimb eu ceva, ori dacă nu se poate, mă schimbați voi pe mine. Deci cumva mi-am câștigat de la bun început dreptul ăsta de a fi eu însumi, ceea ce a simplificat uriaș procesul. Păi cumva prin natura firii mele, bineînțeles că eu sunt good guy, cum ar veni, dar nu pentru că mi-am propus.

Andi Moisescu: „Nu-mi place nici să generez conflicte și atunci când ele apar sunt întotdeauna tentat să le aplanez”

Andi Moisescu: Eu așa sunt, sunt o fire non-conflictuală prin excelență. N-aș ști să-ți zic de ce, probabil că are vreo legătură cu copilăria, cine știe ce ce oi fi suferit eu prin copilărie!? Dar ideea este că așa sunt în mod nativ, adică nu-mi place nici să generez conflicte și atunci când ele apar sunt întotdeauna tentat să le aplanez sub o formă sau alta. Și de aici abilitatea dobândită de a apela întotdeauna la dialog și încercarea de a înțelege pe absolut toată lumea.

CANCAN.RO: Cu cine rezonezi mai mult de la masa juraților? Cu cine ești pe aceeași lungime de undă?

Andi Moisescu: Să știi că suntem cu toți cam pe aceeași lungime de undă, pentru că toți patru vedem în aceeași direcție lucrurile. Știm foarte bine că emisiunea asta de televiziune și în general orice emisiune de televiziune, dar asta prin excelență e rezultatul unei munci de echipă. Și e foarte important în povestea asta ca nimeni să n-aibă dorința de a ieși în față, de a atrage cumva atenția și totul e când pui echipa în față și lucrul ăsta ne leagă cumva pentru că toți avem aceiași convingere. Dincolo de astea sunt, dacă vrei, prieteniile, sunt relațiile personale dintre noi, da.

Andi Moisescu: „Cu Bobo iar am o relație de foarte mulți ani, eu fiind unul dintre cei care întotdeauna a militat pentru aducerea lui în formatul Românii au talent”

Andi Moisescu: Cu Andra stau de 15 ani la masa jurului, o cunosc de când era copil, încă dinainte să fim împreună la masa jurului, când deabia începuse să cânte, eu eram la radio la vremea respectivă. Evident că ne leagă foarte multe amintiri și am o relație personală cu ea, de prietenie.

Cu Bobo iar am o relație de foarte mulți ani, eu fiind unul dintre cei care întotdeauna a militat pentru aducerea lui în formatul „Românii au talent”, dintr-un simplu motiv. Am considerat din clipa în care l-am cunoscut că el reprezintă un reper în categoria lui, respectiv în zona asta de stand-up comedy. Și cred că la masa jurului merită să stea absolut oricine e reper în categoria lui. Mi-aduc aminte când am început să fac cu el primele emisiuni la Marcă înregistrată, nici nu începusem Apropo TV, deci era ceva foarte, foarte vechi. Era un comedian la început, mi-aduc aminte că am niște înregistrări, eram copii amândoi, dar de atunci mi s-a părut că are niște abilități cu totul aparte și m-am bucurat foarte tare că într-un final s-au aliniat planetele, ca să spun așa, da.

Și pe Dragoș îl cunosc de 20 și ceva de ani. Dragoș este unul dintre cei mai bune actori români, lucrul pe care noi cu toți îl știm de foarte mulți ani, adică nu e ceva ce-am realizat în ultimii ani, ci dimpotrivă de foarte mult timp. Și de asemenea am și o relație personală cu el, pentru că ne aleagă foarte multe amintiri, tot din perioada de început, când el era la început cu actoria, eu eram la început cu televiziunea, lucrurile se intersectează, da. E, cum să zic, dincolo de prieteniile noastre, cred că e un amănunt foarte important. În avantajul meu, eu îi admir pe toți trei, pentru ceea ce sunt și din punct de vedere profesional.

Andi Moisescu: „A apărut o semifinală în plus față de sezoanele anterioare, ceea ce generează un spațiu de 12 momente în plus”

CANCAN.RO: Să vorbim și despre semifinalele live și schimbările din acest sezon.

Andi Moisescu: Schimbările sunt, în primul rând, că a apărut o semifinală în plus față de sezoanele anterioare, ceea ce generează un spațiu de 12 momente în plus, de care sper să se bucure din tot sufletul concurenții care beneficiază de ele, pentru că unii dintre ei trăiesc un sentiment de deznădejde când au avut succes în preselecții, în audiții, și nu mai ajung în semifinală.

Știu că e frustrant, n-are cum să te bucure vestea asta când tu descoperi că nu ai avut loc printre cei 24. În realitate, nu e o pierdere, pentru că, de fapt, cel mai mare câștig pe care îl oferă emisiunea asta celor care participă este popularitatea de care te bucuri după o apariție de succes. Lucru care nu e puțin.

Sigur că tu ai acces la public în ziua de astăzi în mod democratic și prin mediile sociale, datorită online-ului, dar șansa de a cuceri un număr atât de mare de oameni, de ordinul milioanelor, într-o singură apariție în 5 minute, doar televiziunea și formatul ăsta ți le pot oferi. Mie mi se pare că ăsta e cel mai mare câștig astăzi. Trăim într-o lume în care concurența e din ce în ce mai mare, zgomotul e din ce în ce mai mare, adică e din ce în ce mai mult conținut și e foarte greu să atragi atenția, tocmai că e foarte mult.

Andi Moisescu: „Acest câștig, dacă știi ce să faci cu el, e peste premiul ăla de 120.000 de euro”

Andi Moisescu: Și ai șansa asta aici și mie mi se pare că ăsta e cel mai mare câștig pentru că e un diferențiator. Adică între 10 dansatori, tu o să te uiți la ala pe care îl recunoști imediat și care e ăla? Ăla care te-a impresionat la „România de Talent”. La fel, la cântăreți, la orice, la orice. Deci mie mi se pare că acest câștig, dacă tu știi ce să faci cu el, e peste premiul ăla de 120.000 de euro. Dar cum să-i explici unui om? Sigur că are și semifinala farmecul ei, plus că face parte dintr-o evoluție firească. E un alt tip de emoție.

Ai ocazia să arăți un alt nivel artistic. Pentru că la preselecție ei vin exact așa cum sunt ei, îmbrăcați cu puterile lor. În semifinală există un surplus care vine din producția de televiziune, din sprijinul pe care ți-l poate oferi echipa de producție, astfel încât tu să împingi momentul tău la un nivel și mai sus.

Foto: Pro TV

