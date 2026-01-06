Primele imagini cu soția lui Nicolas Maduro după ce a fost capturată de forțele americane. Cum arată acum Cilia Flores

Fostul președinte al Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost capturat de forțele americane împreună cu soția sa, Cilia Flores, în urma unei operațiuni fulger care a avut loc sâmbătă la Caracas.

Cei doi au fost ulterior transportați la New York, unde au fost prezentați instanței, dat fiind faptul că fostul lider al țării sud-americane este acuzat de „narcoterorism”.

Primele imagini cu soția lui Nicolas Maduro

Autoritățile americane i-au plasat pe cei doi într-o închisoare din New York, cunoscută pentru condițiile nu tocmai bune și numită de unii dintre foști deținuți „Iadul pe Pământ”. Iar recent au apărut și primele imagini cu Flores după capturare, iar aceasta nu mai seamănă deloc cu femeia puternică și sfidătoare cu care erau obișnuiți venezuelenii.

Cu mâinile strânse și privirea pierdută, soția lui Maduro a fost înconjurată de agenți înarmați care o păzeau în baza militară unde a ajuns împreună cu soțul său. Imaginile video au devenit virale și o arată pe fosta primă doamnă a Venezuelei într-o postură care contrastează enorm cu imaginea sa de până acum.

Cine este Cilia Flores

Cilia Flores, născută în 1956 în orașul Tinaquillo din centrul Venezuelei, a crescut într-un cartier muncitoresc din vestul Caracasului. L-a întâlnit pe Maduro, care subliniază frecvent originile sale umile, în primele zile ale mișcării chaviste. Avocată specializată în dreptul muncii și dreptul penal, ea i-a oferit asistență juridică lui Hugo Chávez și altor ofițeri militari care au fost capturați după ce au încercat să-l răstoarne pe președintele de atunci, Carlos Andrés Pérez, în 1992. Maduro, la rândul său, a militat și pentru eliberarea lui Chávez și a făcut parte din echipa de securitate a acestuia.

„În timpul acelei lupte pentru eliberarea lui Chávez, am fost implicați în activități stradale. Îmi amintesc întotdeauna de o întâlnire în Catia, iar când un tânăr a cerut să vorbească, a vorbit, iar eu doar m-am uitat la el. Mi-am spus: «Ce inteligent»”, și-a amintit Flores în noiembrie 2023, vorbind despre Maduro.

De atunci, cei doi au rămas inseparabili, dar Flores și-a croit propriul drum politic. A fost aleasă pentru primul său mandat ca membră a Adunării Naționale (Parlamentului) în 2000, anul imediat de după alegerea lui Chávez în funcția de președinte. A câștigat din nou un loc în 2005, iar un an mai târziu a devenit prima femeie care a prezidat parlamentul, succedându-i lui Maduro, care a devenit ministrul de externe al lui Chávez.

