Cele șase cuvinte rostite de Nicolas Maduro când a ajuns în SUA. Liderul venezuelean e încarcerat într-un penitenciar din New York

De: Daniel Matei 05/01/2026 | 00:50
Sursa foto: Profimedia

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost capturat de forțele americane la Caracas, sâmbătă, după un atac-fulger, el fiind transportat, împreună cu soția sa, în Statele Unite.

Maduro este acuzat de autoritățile americane de narco-terorism, urmând să ajungă luni în fața unui judecător din New York. Până atunci, el a fost încarcerat într-o închisoare din New York, scrie Observator.

„Noapte bună! Un An Nou fericit!”, a transmis Maduro în timp ce pășea pe holurile bazei militare din New York sub escorta a 30 de agenți federali.

El și soția sa au ajuns într-un penitenciar de maximă siguranță din Brooklyn, loc pe care foștii deținuți de acolo l-au denumit „Iadul pe Pământ”.

Anunțul făcut de Donald Trump, după capturarea lui Maduro

Președintele SUA, Donald Trump, a susținut o conferință de presă în care a oferit detalii despre capturarea de către forțele americane a președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro.

El a vorbit, totodată, și despre ce va urma după arestarea lui Maduro, care, alături de soția sa, au ajuns la New York, pentru a fi judecați, scrie USA Today.

În urma operațiunii, președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite vor „conduce” Venezuela, dar nu a oferit detalii despre cum intenționează Administrația sa să facă acest lucru.

Trump a spus că Administrația sa stabilește cine va fi la conducerea țării. El a refuzat să o susțină pe lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025, pentru a conduce țara. De asemenea, el nu a oferit un calendar pentru cât timp vor conduce SUA țara, spunând că va fi „o perioadă de timp” în care vor reconstrui infrastructura Venezuelei. Mai mult, el a spus că mediul privat din SUA va ajuta la reconstruirea infrastructurii petroliere a țării.

Președintele american a mai declarat că țara sa este pregătită să lanseze un nou atac asupra țării sud-americane, dar că nu crede că acest lucru va fi necesar.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că țara sa a efectuat un „atac pe scară largă împotriva Venezuelei”, în urma căruia forțele americane „l-au capturat pe liderul țării, președintele Nicolas Maduro”, și pe soția sa.

Într-o postare pe rețeaua sa, Truth Social, Donald Trump a confirmat atacul asupra capitalei Venezuelei, Caracas, în urma căruia Maduro ar fi fost capturat și transportat în afara țării.

