Mr. Cash Jr. a scos-o pe iubi din încurcătură. Fiica mega-milionarului nu mișcă un deget

Matei Stratan și Iana Budeanu sunt destul de discreți. Cei doi au devenit părinți anul trecut, atunci când fiica milionarului Ovidiu Budeanu a adus pe lume un băiețel pe nume Alexander Dan. De data aceasta, cei doi au fost surprinși de CANCAN.RO la mall Băneasa, în parcarea subterană, acolo unde fostul Mădălinei Ghenea a arătat că este un gentleman. Bine, un detaliu nu a putut fi trecut cu vederea, faptul că apa plată, fără arome, nu-i priește. Sau poate are carență de vitamina B, cine știe? Toate detaliile le veți putea citi în rândurile de mai jos.

Despre cuplul Matei Stratan și Iana Budeanu nu ar fi multe de spus. V-am tot povestit de-a lungul timpului cum a debutat povestea lor de dragoste, atunci când Matei Stratan a trecut de la faimosul top model la moștenitoarea unui imperiu financiar de vis.

Iana Budeanu este fiica milionarului Ovidiu Budeanu, care deține un mall în Bacau, un post de televiziune și mai multe business-uri „puternice”. S-au văzut, s-au plăcut, au și un copil împreună, el a și cerut-o de soție cu un inel de 100.000 de euro, iar acum își trăiesc povestea de dragoste în liniște, discret.

Matei Stratan și-a luat doza de vitamina B

V-am spus că cei doi au mers la mall Băneasa, acolo unde au făcut mici cumpărături, așa, ca de început de an. El are în mână o sacoșă de la Istyle, cel mai probabil a fost nevoie de un upgrade la telefon. Iar în cealaltă mână, ce zărim noi? O apă cu vitamine. Mai exact, vitamina B. Deh, frigul iernii își pune amprenta asupra pielii noastre, iar vitamina B se știe că e benefică pentru o piele strălucitoare și sănătoasă. Ea a preferat simplitatea, și la apă, care era doar plată. și la ținuta pe care a purtat-o. Colanți negri, un t-shirt negru oversized, o jachetă din piele în aceeași nuanță și încălțăminte sport. Bine, și geanta neagră Dior Lady.

Când au ajuns în dreptul Porsche-ului 911 Turbo, Matei Stratan nu și-a lăsat iubita să se chinuie să urce în locul din dreapta. A lăsat-o să aștepte cumințică, până când el a scos mașina de pe locul unde era parcată, pentru a înlesni situația.

