Prima apariție a lui Andi Moisescu, după ce CANCAN.RO a dezvăluit divorțul de Olivia Steer, după 22 de ani de mariaj, a fost la lansarea grilei de toamnă Pro TV. Acolo unde prezentatorul a apărut surprinzător de vesel și relaxat, ca și cum ar fi lăsat în urmă furtuna din viața lui personală. Fără Olivia Steer alături, dar cu zâmbetul pe buze și energia cu care ne-a obișnuit pe micile ecrane, Andi ne-a vorbit despre noul sezon „Românii au talent”, despre perfecționismul care îl urmărește, dar și despre cum își împarte timpul între businessuri și copii.

Zâmbet larg, glume și un ton relaxat – așa și-a făcut Andi Moisescu intrarea la evenimentul Pro TV. Nimeni nu ar fi ghicit că trece printr-o schimbare majoră în plan personal, vestea divorțului, anunțată în exclusivitate de CANCAN.RO.

Carismatic ca întotdeauna, juratul de la „Românii au talent” a povestit despre surprizele pregătite pentru noul sezon, despre micile „fixații” care îl fac să își analizeze fiecare apariție, dar și despre cei doi băieți ai săi, care îl fac tot mai mândru.

Întrebat despre ce aduce nou sezonul „Românii au talent”, Andi a mărturisit că și el este curios să descopere surprizele concurenților.

„Eu sunt primul care așteaptă să afle! Aștept să văd lucruri care mă surprind și sunt convins că așa va fi. Deși după al treilea, al patrulea sezon aveam impresia, greșită, că le-am văzut pe toate. Dar an de an oamenii m-au surprins. Eu sunt, dacă vrei, și jurat, dar și public.”

Andi recunoaște că are „o boală” – cea a perfecționismului. Se uită la emisiunile sale și își analizează fiecare apariție cu ochi critic:

„De fiecare dată când am ocazia, mă uit la mine. Vreau să văd dacă pot corecta ceva. Sunt sever cu mine, altfel n-aș putea să fac pași înainte. Fac orice efort e nevoie, inclusiv acela de a mă privi, chiar dacă la început era foarte greu”, ne-a mărturisit Andi.

Timp liber? Inexistent!

Prezentatorul glumește că nu știe ce înseamnă să ai timp liber. Are peste șapte linii de business și, atunci când nu e pe platourile de filmare, fuge de la o activitate la alta:

”Marele meu păcat este că am grijă să îmi ocup imediat timpul. M-am gândit tot timpul dacă am o spaimă de timp liber (n.r. râde) sau habar n-am. Am avut o discuție despre câte linii de business avem, și mi-am dat seama că sunt peste 7. Sunt situații în care unele lucruri nu le fac pentru că nu mai am unde să le strecor în agendă.

Îmi aduc aminte că atunci când am început meseria asta aveam destul de mult timp liber și mă stresa acest lucru. Și mi-am dorit să vină ziua când voi fugi de la una la alta. Mi-am dorit cu atâta putere, că s-a și întâmplat!”, a recunoscut, cu umorul caracteristic, Andi.

Dacă până acum își povestea vacanțele în formula completă de familie, în ultima vreme Andi vorbește doar despre copiii săi. Cel mare urmează să intre la facultate, iar cel mic este deja clasa a XI-a.

„Copiii nu mai sunt copii! (n.r. râde) Amândoi sunt mai înalți decât mine. Am fost cu ei la kite, abia ne-am întors. Am început anul trecut și ei sunt cu mult în fața mea”.

