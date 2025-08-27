Acasă » Exclusiv » Andi Moisescu a dat cărțile pe față! Juratul de la „Românii au talent”, prima ieșire publică după ce CANCAN.RO a dezvăluit că a divorțat: ”Întotdeauna oamenii vor fi în stare să surprindă!”

Andi Moisescu a dat cărțile pe față! Juratul de la „Românii au talent”, prima ieșire publică după ce CANCAN.RO a dezvăluit că a divorțat: ”Întotdeauna oamenii vor fi în stare să surprindă!”

De: Keva Iosif 27/08/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Prima apariție a lui Andi Moisescu, după ce CANCAN.RO a dezvăluit divorțul de Olivia Steer, după 22 de ani de mariaj, a fost la lansarea grilei de toamnă Pro TV. Acolo unde prezentatorul a apărut surprinzător de vesel și relaxat, ca și cum ar fi lăsat în urmă furtuna din viața lui personală. Fără Olivia Steer alături, dar cu zâmbetul pe buze și energia cu care ne-a obișnuit pe micile ecrane, Andi ne-a vorbit despre noul sezon „Românii au talent”, despre perfecționismul care îl urmărește, dar și despre cum își împarte timpul între businessuri și copii.

Zâmbet larg, glume și un ton relaxat – așa și-a făcut Andi Moisescu intrarea la evenimentul Pro TV. Nimeni nu ar fi ghicit că trece printr-o schimbare majoră în plan personal, vestea divorțului, anunțată în exclusivitate de CANCAN.RO.

Carismatic ca întotdeauna, juratul de la „Românii au talent” a povestit despre surprizele pregătite pentru noul sezon, despre micile „fixații” care îl fac să își analizeze fiecare apariție, dar și despre cei doi băieți ai săi, care îl fac tot mai mândru.

Întrebat despre ce aduce nou sezonul „Românii au talent”, Andi a mărturisit că și el este curios să descopere surprizele concurenților.

Eu sunt primul care așteaptă să afle! Aștept să văd lucruri care mă surprind și sunt convins că așa va fi. Deși după al treilea, al patrulea sezon aveam impresia, greșită, că le-am văzut pe toate. Dar an de an oamenii m-au surprins. Eu sunt, dacă vrei, și jurat, dar și public.”

MISTERUL mașinii cu numere de București, care l-a plimbat pe MACRON prin Chișinău
MISTERUL mașinii cu numere de București, care l-a plimbat pe MACRON prin Chișinău
Mihai Tudose pune tunurile pe Bolojan: „E o greșeală extraodinară. Faci rău țării, influențezi piețele”
Mihai Tudose pune tunurile pe Bolojan: „E o greșeală extraodinară. Faci rău țării,...

Andi recunoaște că are „o boală” – cea a perfecționismului. Se uită la emisiunile sale și își analizează fiecare apariție cu ochi critic:

De fiecare dată când am ocazia, mă uit la mine. Vreau să văd dacă pot corecta ceva. Sunt sever cu mine, altfel n-aș putea să fac pași înainte. Fac orice efort e nevoie, inclusiv acela de a mă privi, chiar dacă la început era foarte greu”, ne-a mărturisit Andi.

Andi Moisescu este un bărbat liber… fără obligații!

Timp liber? Inexistent!

Prezentatorul glumește că nu știe ce înseamnă să ai timp liber. Are peste șapte linii de business și, atunci când nu e pe platourile de filmare, fuge de la o activitate la alta:

Marele meu păcat este că am grijă să îmi ocup imediat timpul. M-am gândit tot timpul dacă am o spaimă de timp liber (n.r. râde) sau habar n-am. Am avut o discuție despre câte linii de business avem, și mi-am dat seama că sunt peste 7. Sunt situații în care unele lucruri nu le fac pentru că nu mai am unde să le strecor în agendă.

Îmi aduc aminte că atunci când am început meseria asta aveam destul de mult timp liber și mă stresa acest lucru. Și mi-am dorit să vină ziua când voi fugi de la una la alta. Mi-am dorit cu atâta putere, că s-a și întâmplat!”, a recunoscut, cu umorul caracteristic, Andi.

Dacă până acum își povestea vacanțele în formula completă de familie, în ultima vreme Andi vorbește doar despre copiii săi. Cel mare urmează să intre la facultate, iar cel mic este deja clasa a XI-a.

Copiii nu mai sunt copii! (n.r. râde) Amândoi sunt mai înalți decât mine. Am fost cu ei la kite, abia ne-am întors. Am început anul trecut și ei sunt cu mult în fața mea”.

Citește și: Andi Moisescu, primele declaraţii, după ce CANCAN.RO a aflat că a divorţat de Olivia Steer. Juratul de la ProTV, cu zâmbetul pe faţă!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Mattia şi Liviu Trif, senzaţii tari în dormitor, iar finalul… Ispitele masculine de la Insula iubirii şi-au făcut de cap după terminarea fimărilor
Exclusiv
Mattia şi Liviu Trif, senzaţii tari în dormitor, iar finalul… Ispitele masculine de la Insula iubirii şi-au făcut…
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: ”Îți mut dinții, te rup în două!”
Exclusiv
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a…
Avertisment! Inteligenţa artificială devine o unealtă majoră pentru infracţiuni
Mediafax
Avertisment! Inteligenţa artificială devine o unealtă majoră pentru infracţiuni
Mihai Tudose pune tunurile pe Bolojan: „E o greșeală extraodinară. Faci rău țării, influențezi piețele”
Gandul.ro
Mihai Tudose pune tunurile pe Bolojan: „E o greșeală extraodinară. Faci rău țării,...
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
„Oncologii vor fi condamnați pentru genocid”. Lunga lista a controverselor lansate de Olivia Steer. Fosta vedetă TV si Andi Moisescu ar fi divorțat
Adevarul
„Oncologii vor fi condamnați pentru genocid”. Lunga lista a controverselor lansate de Olivia...
VIDEO Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru reîncărcare. „Este o schimbare a tacticii”
Digi24
VIDEO Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru...
Peste 2.000 de CV-uri primite într-o săptămână pentru companiile de stat. Înscrierile au fost suspendate
Mediafax
Peste 2.000 de CV-uri primite într-o săptămână pentru companiile de stat. Înscrierile au...
Parteneri
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina....
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Surprizele Pro TV la 30 de ani! Carmen Tănase, în juriul Românii au talent: „Voi fi foarte empatică, dar și severă”. Daniel Pavel, un nou show de senzație
Click.ro
Surprizele Pro TV la 30 de ani! Carmen Tănase, în juriul Românii au talent: „Voi...
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
WOWBiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și...
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
Antena 3
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și...
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor
Digi 24
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie...
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă
Digi24
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat gâtul...
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis suspendat
Promotor.ro
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis...
Un mire a murit la propria nuntă, după ce a fost împușcat accidental de sora soției sale
kanald.ro
Un mire a murit la propria nuntă, după ce a fost împușcat accidental de sora...
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
StirileKanalD
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania....
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis:
kfetele.ro
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii,...
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
WOWBiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat...
Judecătorii români ies la pensie cu 17 ani mai repede decât oriunde în UE. Cazuri grave afectate de grevă
observatornews.ro
Judecătorii români ies la pensie cu 17 ani mai repede decât oriunde în UE. Cazuri...
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Samsung va actualiza sistemul de operare al dispozitivelor sale mobile. Ce telefoane vor fi actualizate?
go4it.ro
Samsung va actualiza sistemul de operare al dispozitivelor sale mobile. Ce telefoane vor fi actualizate?
S-a aflat ce anume produce o STRĂLUCIRE MISTERIOASĂ în Oceanul de Sud
Descopera.ro
S-a aflat ce anume produce o STRĂLUCIRE MISTERIOASĂ în Oceanul de Sud
Cum a răspuns Andi Moisescu în urmă cu puțin timp când a fost întrebat dacă a divorțat! Reacția lui spune mult!
Viva.ro
Cum a răspuns Andi Moisescu în urmă cu puțin timp când a fost întrebat dacă...
Massimo Moratti, președintele de legendă al lui Inter Milano, a ajuns la terapie intensivă!
Fanatik.ro
Massimo Moratti, președintele de legendă al lui Inter Milano, a ajuns la terapie intensivă!
Isteria țepelor pe Booking. Răspunsul tăios al unui proprietar de pensiune: „Aveți 5 secunde să dispăreți”. Reacția companiei
Fanatik.ro
Isteria țepelor pe Booking. Răspunsul tăios al unui proprietar de pensiune: „Aveți 5 secunde să...
Cont bancar obligatoriu în România. Cine e forțat să îl deschidă în 60 de zile. Amenda ajunge la 10.000 de lei
Capital.ro
Cont bancar obligatoriu în România. Cine e forțat să îl deschidă în 60 de zile....
Controverse privind ora de iarnă 2025. Decizia Uniunii Europene vizează şi România!
Romania TV
Controverse privind ora de iarnă 2025. Decizia Uniunii Europene vizează şi România!
World of Tanks face pasul către viitor
Go4Games
World of Tanks face pasul către viitor
Vârsta de pensionare va fi neapărat crescută. Bolojan nu mai acceptă scuze: Niciun sistem din Europa nu permite!
Capital.ro
Vârsta de pensionare va fi neapărat crescută. Bolojan nu mai acceptă scuze: Niciun sistem din...
Grindeanu, despre numirile la SRI și SIE: Președintele trebuie să respecte criteriul interesului național. Exclus un suveranist!
evz.ro
Grindeanu, despre numirile la SRI și SIE: Președintele trebuie să respecte criteriul interesului național. Exclus...
MISTERUL mașinii cu numere de București, care l-a plimbat pe MACRON prin Chișinău
Gandul.ro
MISTERUL mașinii cu numere de București, care l-a plimbat pe MACRON prin Chișinău
Unde locuieşte, de fapt, milionarul ce a renunţat la cetăţenia română, alături de iubita cu 23 de ani mai tânără
as.ro
Unde locuieşte, de fapt, milionarul ce a renunţat la cetăţenia română, alături de iubita cu...
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
A1
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să...
Meghan Markle nu se potoleste! O noua ironie la adresa Casei Regale:
radioimpuls.ro
Meghan Markle nu se potoleste! O noua ironie la adresa Casei Regale: "„Trebuia să port...
Povestea Ioanei, sportiva din Sibiu care a înotat între două continente pentru Sebi, un copil cu autism. Ce a pățit a doua zi după gestul eroic
Fanatik.ro
Povestea Ioanei, sportiva din Sibiu care a înotat între două continente pentru Sebi, un copil...
Ce lecție i-a dat Mircea Lucescu fiului său, Răzvan Lucescu, în clasa a 8-a. „Mă așteptam să se enerveze”
Fanatik.ro
Ce lecție i-a dat Mircea Lucescu fiului său, Răzvan Lucescu, în clasa a 8-a. „Mă...
Știrile zilei, 22 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 22 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mattia şi Liviu Trif, senzaţii tari în dormitor, iar finalul… Ispitele masculine de la Insula iubirii ...
Mattia şi Liviu Trif, senzaţii tari în dormitor, iar finalul… Ispitele masculine de la Insula iubirii şi-au făcut de cap după terminarea fimărilor
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția ...
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: ”Îți mut dinții, te rup în două!”
Naba Salem a mai bifat o intervenție estetică. Ispita de la Insula iubirii s-a lăudat pe internet
Naba Salem a mai bifat o intervenție estetică. Ispita de la Insula iubirii s-a lăudat pe internet
George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa. Este al doilea pas major de la Insula Iubirii, ...
George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa. Este al doilea pas major de la Insula Iubirii, sezonul 9!
Secretul pe care Ella Vișan l-a ascuns de Andrei Lemnaru s-a aflat! ”Cred că sunt mai multe chestii ...
Secretul pe care Ella Vișan l-a ascuns de Andrei Lemnaru s-a aflat! ”Cred că sunt mai multe chestii pe care nu mi le-a spus”
Câți bani câștigă Oana Monea într-o singură zi. Ispita supremă le-a pus capac haterilor: „Vacanță ...
Câți bani câștigă Oana Monea într-o singură zi. Ispita supremă le-a pus capac haterilor: „Vacanță în Thailanda?”
Vezi toate știrile
×