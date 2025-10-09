Doina Teodoru și-a găsit un nou “chef” care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra actriţă confirmă că dragostea trece prin stomac

Iubirea trece prin stomac! Doina Teodoru pare să fie dovada vie a acestui proverb, din moment ce l-a lăsat pe chef Cătălin Scărlătescu dar are poftă tot de bucătari. CANCAN.RO are imagini de senzație cu actrița, care se îmbrățișează de mama focului, ziua în amiaza mare cu patronul unui restaurant. Unde mai pui că parcă și seamănă puțin cu fostul. Deh, cum chef-ul de la Pro TV a uitat-o pe Doina și și-a făcut o nouă relație, nici ea nu a pierdut timpul.

Doina Teodoru sigur mânca bine în timpul relației cu Florin Scărlărescu, așa că după despărțire nu e exclus să i se facă dor de ceva suculent. Așa că a făcut ce-a făcut și l-a găsit pe altul. Mai precis pe Gabriel Dima, patronul de la restaurantul Senviș din Floreasca, un tip care arată ca Scărlătescu într-o poză de ”before/after”.

Mai precis, before… niște de costițe de porc. Tot respectul pentru cât a slăbit Scărlătescu, dar mai e mult de lucru. Cu natura nu te pui! Aparent pasiunea e intensă între cei doi, pentru că într-o poză Doina își duce mâna la obraz, de zici că Gabriel a pupat-o până a durut-o falca.

Doina Teodou, în brațele altui bărbat după despărțirea de chef Scărlătescu

Dacă ne luăm după ceasul lui Gabriel Dima, Doina l-a vizitat pe la patru după-amiaza, când glicemia scade și îți vine poftă să ronțăi ceva. Sau poate că e adepta principiului că după șase seara nu mai mănâncă nimic și și-a luat o marjă de două ore să ciugulească una-alta.

Sperăm că Doina nu-i furnizează lui Gabriel rețetele secrete ale lui Chef Scărlătescu, asta ar fi o trădare de proporții… gastronomice! Și că tot vorbim de proporții, Doina poartă niște boyfriend jeans, dar boyfriendul nu e în niciun caz Scărlătescu, că ar fi înotat în blugii pe mărimea lui, ar fi arătat ca Charlie Chaplin în Vagabondul.

Pozele obținute de CANCAN.RO o arată pe celebra actriţă preocupată să nu o vadă cineva în timpul îmbrățișărilor cu Gabriel, dar cu un asemenea fes roșu pe cap n-ai cum să nu ieși în evidență, mai ales într-un oraș unde mai toți sunt obsedați de culoarea roșie a semaforului.

