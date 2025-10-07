Despărțire-ȘOC în showbiz! Claudia Pătrășcanu i-a spus ADIO iubitului, după 2 ani și jumătate de relație: ”A făcut prăpăd”

La începutul lunii septembrie, Claudia Pătrășcanu lua pe toată lumea prin surprindere. La acea vreme, vedeta a distribuit în mediul online prima fotografie cu iubitul ei și confirma faptul că de mai bine de doi ani și jumătate trăiește o frumoasă poveste de dragoste, cu un om deosebit. Ei bine, acum, la o lună distanță, Claudia Pătrășcanu anunță despărțirea.

În ultimii ani, Claudia Pătrășcanu a dus un război greu cu fostul soț, Gabi Bădălău. Cei doi au fost protagoniștii unui scandal de proporții, care cu greu s-a liniștit. După această perioadă neagră, vedeta își găsise liniștea în brațele unui alt bărbat. Însă, acum, și această relație a ajuns la final.

Claudia Pătrășcanu s-a despărțit de iubit

O lungă perioadă s-a speculat faptul că în viața Claudiei Pătrășcanu are exista un bărbat misterios. Ei bine, în urmă cu doar o lună, aceasta a decis să rupă tăcerea și l-a prezentat tuturor. A postat în mediul online o fotografie de cuplu, pe care a însoțit-o de o amplă declarație de dragoste și numeroase cuvinte la adresa bărbatului (Vezi mai multe detalii AICI).

Însă, se pare că povestea frumoasă s-a terminat. În data de 6 octombrie, vedeta și-a serbat ziua de naștere și a distribuit în mediul online mai multe fotografii de la petrecere. Dar, fanii eu observat imediat că din imagini lipsește tocmai iubitul și s-a speculat imediat că la mijloc ar fi vorba despre o despărțire.

Ei bine, acum, Claudia Pătrășcanu a confirmat că într-adevăr relația a ajuns la final. Vedeta a fost invitată în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, iar acolo a făcut mai multe declarații pe marginea acestui subiect. Deși a evitat să vorbească despre motivele care au dus la despărțire a confirmat finalul poveștii.

Chiar dacă nu mai formează un cuplu, Claudia Pătrășcanu a avut în continuare numai cuvinte de laudă la adresa fostului iubit și a precizat că au rămasă în relații extrem de bune, fiind prieteni în continuare.

„Doi ani și jumătate nu am vorbit despre viața mea personală. Nici de acum încolo nu vreau să o mai fac, ce am avut de spus, am spus. S-a dus… A anunțat Busu că a fost o furtună la Constanța, a făcut prăpăd acolo. Mă rog, știu ce am spus… Poza nu mai e, a fost o mare furtună și s-a dus poza. Noi vom fi prieteni toată viața. Nu intru în detalii. Suntem prieteni foarte, foarte buni. Este un om minunat. Ne-am fost reciproc aproape. Au fost doi ani și jumătate liniștiți, frumoși și cam atât. De acum o să fie tot frumos. Important este că suntem doi oameni maturi, civilizați și am rămas foarte, foarte buni prieteni. Ceea ce îmi doream enorm”, a declarat Claudia Pătrășcanu.

Claudia Pătrășcanu, dezvăluiri despre noul iubit care i-a schimbat viața: „Este mai mare decât mine. Are și el un copil”

Claudia Pătrăşcanu nu se mai abţine și îl face zob! Pe ce ”sparge”, de fapt, Gabi Bădălău pensia alimentară

Foto: Facebook