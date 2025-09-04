Acasă » Exclusiv » Claudia Pătrăşcanu nu se mai abţine și îl face zob! Pe ce ”sparge”, de fapt, Gabi Bădălău pensia alimentară

Claudia Pătrăşcanu nu se mai abţine și îl face zob! Pe ce "sparge", de fapt, Gabi Bădălău pensia alimentară

De: Rebeka Pascu 04/09/2025 | 23:40
Claudia Pătrășcanu, de la agonie la extaz! În ciuda discuțiilor contradictorii pe care le are în continuare cu Gabi Bădălău, dar și ale problemelor de sănătate, artista încearcă din răsputeri să fie puternică pentru cei doi fii ai săi, mai ales că în doar câteva zile, copiii vor începe noul an școlar, iar emoțiile sunt la cote maxime. În exclusivitate pentru CANCAN.RO vedeta a vorbit despre diagnosticul pus de medici, dar și despre implicarea afaceristului în viața copiilor.

De ani de zile, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău nu reușesc să îngroape securea războiului. După mai multe tentative de comunicare de dragul celor doi copii pe care îi au împreună, au ajuns de fiecare dată în același punct de unde au plecat. În urmă cu puțin timp, Gabi Bădălău a ajuns să își dea în judecată propriii copii.Recent, instanța l-a obligat pe Gabi Bădălău să le plătească celor doi copii ai săi, aflați în grija Claudiei Pătrășcanu, câte 2.000 de euro lunar, retroactiv, începând cu 17 noiembrie 2022. Așadar, afaceristul trebuia să scoată din buzunar aproximativ 125.000 de euro. Aceasta este suma pe care artista a cerut-o în schimbul pensiei alimentare pe care fostul soț nu ar fi plătit-o până acum. Acesta a contestat executarea silită și în acest fel, nu a dat-o în judecată doar pe Claudia Pătrășcanu, ci și pe copiii săi, care au avut calitatea de intimați în proces. (VEZI AICI)

Claudia Pătrășcanu spune adevărul gol-goluț!

Adevărul gol-goluț! Ce face Gabi Bădălău, de fapt, cu pensia alimentară

Claudia Pătrășcanu a vorbit deschis despre implicarea lui Gabi Bădălău în viața copiilor săi. Acesta nu le-a plătit pensia alimentară o bună perioadă de timp, iar datoriile afaceristului au ajuns la suma de 200.000 de euro. CANCAN.RO deține toate informațiile în exclusivitate.

CANCAN.RO: Tatăl copiilor se implică în viața lor acum? Mai ales ca începe școala si poate au nevoie de un sprijin ?

Claudia Pătrășcanu: Da, se implică să cheltuiască cei 200.000 de euro pe care îi are de dat copiilor, încă din anul 2022. Unde îi cheltuie? Pe opulența expusă în vacanțele de lux, pe mașini de lux, pe casele de lux construite și puse în vânzare și tot ce ține de un milionar. Așa se implică! Apropo: Există o hotărâre judecătorească definitivă cu aceste datorii neplătite pentru care instanța a decis. Să cheltuiască cei 200.000 € pe care îi are să dea banii copiilor, dar și cei 5.000 de euro, cheltuielile de judecată pentru mine.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au fost într-un permanent conflict vreme de cinci ani
Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău nu au încheiat securea războiului

CANCAN.RO: Știu că te-ai confruntat cu anumite probleme de sănătate. Ești bine? Ce s-a întâmplat?

Claudia Pătrășcanu: Așa este. În perioada de vara, am avut zile mai grele și spun asta pentru că am stat în spital, consultații, recuperare, tratamente. Am avut o problemă la coloană, mai exact dorsopatie, n-am putut să mai merg și a trebuit să fac multă recuperare. În acest moment sunt bine, am reușit să îmi lansez și piesa noua “Hai,zi”,  asta după multe așteptări. Uite așa realizăm că viața este tare imprevizibilă și că nu trebuie sa ne face multe planuri. Uneori planifici totul perfect, dar vremea sau circumstanțele se schimbă. Asta am făcut eu în acea perioadă. Am planificat o vacanță cu copiii mei, lansare de piesă și multe altele. Știi… Planurile nu merg întotdeauna cum ne dorim, dar apar momente care ne fac să râdem sau să învățăm lecții importante.

CANCAN.RO: În doar câteva zile, copiii vor începe școala. Ești entuziasmată?

Claudia Pătrășcanu: Ei se bucură foarte tare și abia așteaptă. Le -am achiziționat noua uniformă impusă de școală și sunt nerăbdători să o îmbrace. Abia așteaptă să își revadă colegii și profesorii și să înceapă un capitol nou. Eu o sa îi duc și o să-i iau în fiecare zi… așa cum o fac de mulți ani. Abia aștept diminețile în care ne urcăm în mașină și ascultăm Radio ZU al copiilor, să ne amuzăm și să începem zilele cu bucurie.

CANCAN.RO: Care sunt cele mai mari frici pentru tine, ca mamă de baieți?

Claudia Pătrășcanu:  Fricile sunt normale. Orice părinte are griji pentru copilul lui. Scopul nu e să nu mai ai deloc frici, ci să nu le lași să te controleze. Când știi ce e normal pentru vârsta lor, fricile scad, pentru că înțelegi comportamentele. Am studiat mult despre etapele de dezvoltare ale copilului. Mă concentrez pe ce pot controla: pe credință, educație, comunicare, veselie. Viitorul nu îl putem controla 100% si eu îl las în mâinile Domnului, așa cum îi las și pe copiii mei de fiecare dată. Daca îi crești cu respect, valori și iubire, ai mai puține motive reale de teamă.

