Claudia Pătrășcanu lovește din nou! A dat-o iar în judecată pe Bianca Drăgușanu

De: Anca Chihaie 27/08/2025 | 14:42
Claudia Pătrășcanu a deschis un nou proces împotriva Biancăi Drăgușanu. Scandalul dintre cele două vedete continuă.

Conflictul dintre Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu este departe de a se încheia. După ce în urmă cu două săptămâni cântăreața a obținut o primă victorie în instanță împotriva iubitei lui Gabi Bădălău, aceasta a făcut un nou pas și a intentat un alt proces.

Claudia Pătrășcanu, un nou proces împotriva Biancăi Drăgușanu

Scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu continuă să facă valuri. Relația tensionată dintre cele două vedete s-a transformat, de-a lungul ultimilor ani, într-o adevărată bătălie juridică. Acum, cântăreața a decis să nu lase lucrurile așa și să facă un nou pas împotriva Biancăi, deschizând un nou proces, la scurt timp după ce a obținut o primă victorie în instanță.

Conflictul dintre cele două femei a început în momentul în care Bianca Drăgușanu, actuala parteneră a lui Gabi Bădălău, a publicat pe rețelele de socializare fotografii cu cei doi copii ai Claudiei Pătrășcanu. Artista a considerat că aceste postări îi expun inutil pe băieți și a cerut, în repetate rânduri, ca imaginile să fie eliminate. Cum cererea ei nu a fost respectată, Pătrășcanu a apelat la instanță.

Un prim proces a fost deschis în acest sens, iar pe 12 august 2025 a avut loc cel mai recent termen. De data aceasta, după ce cântăreața a formulat apel, judecătorii i-au dat câștig de cauză. Conform deciziei definitive, Bianca Drăgușanu are obligația de a șterge toate fotografiile cu cei mici, în termen de maximum 20 de zile de la pronunțarea hotărârii. În plus, vedeta trebuie să achite contravaloarea cheltuielilor de judecată – suma de 2.520 de lei – precum și 545 de lei aferenți apelului.

Această hotărâre a reprezentat o victorie importantă pentru Claudia Pătrășcanu, care de la început și-a dorit să-și protejeze copiii de expunerea mediatică. Totuși, cântăreața nu s-a oprit aici. Conform informațiilor publice de pe Portalul Instanțelor de Judecată, pe data de 22 august 2025, numele celor două vedete a apărut într-un nou dosar, de această dată cu obiectul „acțiune în răspundere delictuală”. Procesul este deschis tot de Claudia Pătrășcanu împotriva Biancăi Drăgușanu și urmează să fie analizat de magistrați. În prezent, dosarul se află în etapa de înregistrare, iar primul termen nu a fost încă stabilit.

