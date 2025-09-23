Claudia Pătrășcanu, dezvăluiri despre noul iubit care i-a schimbat viața: „Este mai mare decât mine. Are și el un copil”

Claudia Pătrășcanu iubește de mai bine de doi ani și jumătate, însă a ales să rămână o fire discretă atunci când vine vorba despre viața ei personală. Artista nu vorbește des despre relația pe care o are, dar de această dată a decis să dezvăluie câteva detalii importante despre bărbatul care îi este alături și despre modul în care își construiesc povestea de iubire.

Claudia Pătrășcanu a vorbit deschis despre relația pe care o are de mai bine de doi ani și jumătate, dar și despre felul în care i-a prezentat partenerul copiilor ei. Artista a mărturisit că nu s-a grăbit să facă acest pas, preferând să fie precaută după experiențele prin care a trecut, subliniind că partenerul său are „un caracter frumos” și că relația lor este bazată pe respect reciproc.

„Copiii mei foarte târziu l-au cunoscut. Eu nu mă avânt așa repede, plus că, prin câte am trecut…(…) Are un caracter frumos, este un care mă prețuiește și cred că ne prețuim reciproc. Nu știu cât va ține relația, viața e imprevizibilă. Suntem împreună de 2 ani și jumătate. Nu locuim împreună și nici nu intenționez. Nu sunt pregătită. (…) E foarte greu pentru mine să mă mut undeva și cu cei doi copii, copiii au universul lor acolo…”, a spus Claudia Pătrășcanu la Spynews TV.

Claudia Pătrășcanu nu locuiește alături de iubitul ei

Chiar dacă povestea lor de dragoste este stabilă, Claudia Pătrășcanu nu se gândește să se mute împreună cu iubitul ei, precizând că încă nu este pregătită pentru o astfel de schimbare și că cei doi copii ai săi au deja „universul lor” bine definit.

Deși a ales să păstreze discreția asupra identității bărbatului, artista a oferit câteva detalii.Acesta este din Constanța, mai mare decât ea și are la rândul său un fiu. Claudia Pătrășcanu îl descrie ca pe un „bărbat adevărat”, capabil să ofere siguranță și sprijin, care nu este gelos și care îi respectă atât cariera, cât și rolul de mamă.

„E din Constanța. Este mai mare decât mine, este un om singur, are și el un copil pe care îl respect, băiat mare. Înainte de toate este respectul ăsta reciproc. Este un bărbat care știe să ofere o siguranță unei femei. Este un bărbat adevărat și mă susține foarte mult în tot ceea ce vreau să fac. În cariera mea, mă înțelege în privința copiilor. Nu are gelozii. Nu ne stresăm…”, a mai spus Claudia Pătrășcanu.

