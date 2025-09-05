Acasă » Exclusiv » Gabi Bădălău nu se lasă, după ce Claudia Pătrăşcanu l-a atacat! Afaceristul rupe tăcerea despre problemele cu fosta soţie: “I-am dat mult cash, până m-am deşteptat”

Gabi Bădălău nu se lasă, după ce Claudia Pătrăşcanu l-a atacat! Afaceristul rupe tăcerea despre problemele cu fosta soţie: “I-am dat mult cash, până m-am deşteptat”

De: Ana Maria Păsat 05/09/2025 | 23:40
Gabi Bădălău lămurește lucrurile, după ce Claudia Pătrășcanu a declarat că acesta are datorii mari în ceea ce privește pensia alimentară. Omul de afaceri a ținut să precizeze însă că nu-și dorește să fie vedetă, motiv pentru care orice problemă apărută o discută în instanță. Acesta nu ne-a ascuns faptul că el este cel care plătește școala privată a copiilor săi. Și nu numai. De altfel, Bădălău a și fost prezent în cursul zilei de vineri, la Constanța, la festivitatea de deschidere a noului an școlar, alături de cei doi băieți și de fosta soție. CANCAN.RO are toate amănuntele și declarații în exclusivitate.

Atacat de fosta soție, Claudia Pătrășcanu, care a spus că acesta are încă din anul 2022, o datorie de 200.000 de euro în ceea ce privește pensia alimentară pentru cei doi copii ai lor, Gabi Bădălău a preferat să adopte o atitudine pașnică. Pentru că, spune el, nu vrea să fie vedetă. Mai mult, el își dorește o mamă liniștită pentru copiii săi.

Gabi Bădălău, alături de cei doi copii ai săi

„Nu-mi doresc sub nicio formă să fiu vedetă. Și nici influencer. Nu am nimic de promovat. Nu-mi doresc să-mi rezolv problemele în presă. Am multe de făcut. Trebuie să fiu liniștit ca să-mi termin treburile. Dacă ar fi vreo problemă, o discut în instanță. Vreau să trăiesc pentru copiii mei, pentru familia mea și să fac lucruri bune pentru ei. Îmi doresc să am o Claudia liniștită, ca să stea cu copiii mei liniștită”, a declarat acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Gabi Bădălău: „La bancă se vede clar câți bani i-am virat”

Totuși, omul de afaceri precizează că nu există niciun document care să demonstreze că e dator 200.000 de euro și nu ne-a ascuns faptul că el e cel care plătește școala privată a copiilor săi.

„Ar fi foarte simplu pentru mine să-ți dau acum un tabel cu toate plățile către doamna, care sunt enorme. Dar asta înseamnă circ prin ziare. Și nu vreau. La bancă se vede clar câți bani i-am virat Claudiei. Copiii mei știu că eu plătesc tot. La fel și instanța, pentru că am depus toate documentele”, a adăugat acesta.

„I-am dat de zece ori mai mult”

De asemenea, Gabi Bădălău a explicat și ce s-a întâmplat în ultimii ani, în ceea ce privește procesele din instanță:

Judecatoria sectorului 6 a stabilit inițial o pensie de 700- 800 lei, care nu era corectă. De când am divorțat, eu am plătit singur scoala privată, plus bani pentru Claudia prin OP. Dar și mult cash, până m-am desteptat.

I-am dat de 10 ori mai mult decât pensia stabilită în instanță. A făcut apel că nu i-a convenit decizia instanței. Judecătorii au decis din pozele depuse de ea cu așa-zisa viață a mea extravagantă și datorită dividentelor din anul respectiv, că eu trebuie să plătesc 4000 de euro pe lună. Dar aceste dividente fluctuează. Nu-s fixe într-o societate.

Ea vrea ca eu să achit tot, și școala, și antrenamentele de fotbal și altele, plus acești 4000 euro. Conform pronunțării date, de când ne judecăm, eu ar trebui să-i dau 4000 de euro pe lună, pentru ultimii trei ani. Mi-a pus oprire pe conturi, că am să-i plătesc 120.000 euro. Am depus în instanță OP-urile că am plătit mai mult de atât. Și am cerut suspendarea executării. Instanța va decide dacă și cât mai am de dat”.

Afaceristul, prezent alături de Claudia, la deschiderea noului an școlar

Altfel, Gabi Bădălău a fost prezent în cursul zilei de vineri, la Constanța, la festivitatea de deschidere a noului an școlar, alături de fosta soție și de cei doi băieți, care de luni vor reîncepe cursurile la școala privată unde sunt înscriși.

„Da, copiii sunt la Cambridge. Eu sunt cel care achită tot. Datoria mea de tată e să am grijă de copii, să-i am la școli bune, să fie educați”, a adăugat acesta.

×