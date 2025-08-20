CANCAN.RO l-a filmat pe Bădălău ieșit din clinica medicală, dar adevărata problemă o are Bianca Drăgușanu! Nu iartă nimic!

Bianca Drăgușanu a descoperit, de curând, că este dependentă, o face chiar și de două ori pe zi! Nu vă gândiți la prostii, iubita lui Gabi Bădălău rupe magazinele, cumpără în neștire, deși nu are, neapărat, nevoie de acele produse. Are două locații țintă și nu se abate. CANCAN.RO tocmai a filmat-o, iar imaginile, prezentate în exclusivitate, sunt edificatoare.

Bianca Drăgușanu își duce povestea de dragoste mai departe, aproape cinci ani se încropesc, cu certuri multe și despărțiri, e drept, de când trăiește alături de Gabi Bădălău. Dar din ultimele informații care ne-au parvenit, relația s-ar așeza pe un făgaș normal, cinstit, să spunem. Cei doi încearcă să se stea departe de curioși, doar că e puțin dificil să scape de ochii noștri vigilenți. Așa că am surprins-o, de data aceasta, pe Bianca, după episodul Găbiță, care ieșea de la un cabinet medical (Vezi AICI imaginile).

Bianca Drăgușanu face zilnic ”naveta” la mall și… Nu iartă nimic!

La DM a poposit, vom afla cât de curând, că face traseul zilnic, și nu a stat pe gânduri. A tras mașina în parcare, chiar în buza intrării, și imediat s-a pus pe treabă. A ”ras” rafturile cu produse de toate felurile, pentru păr, pentru ten, pentru… Ce mai, tot ce se putea a luat! S-a învârtit în magazin peste tot, iar după ce a bifat ce i-a plăcut, a plătit și și-a văzut de drum, fuguța!

Nimic de spus, doar că, au șoptit sursele CANCAN.RO, Bianca Drăgușanu este dependentă de astfel de cumpărături, în special. ”Merge și de câte două ori pe zi, iese din casă și direct la DM se duce. Și nu numai, bate și mall-ul Promenada aproape zilnic. Cumpără, e dependentă de asta. Își ia produse beauty la foc automat”, a dezvăluit sursa noastră.

Se poate spune, însă, că o face cu folos, după imaginile pe care CANCAN.RO vi le prezintă. Să mai spunem că și decizia Biancăi de a ”băga” sală la greu și dieta după care a hotărât să meargă de la începutul anului și-au adus contribuția.

