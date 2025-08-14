Bianca Drăgușanu, din nou la PRO TV! A filmat emisiunea aseară alături de Cătălin Botezatu, Oana Roman și… Dana Săvuică!

Surpriză pentru fanii Biancăi Drăgușanu! După o lungă perioadă, blondina va putea fi văzută pe micile ecrane din nou. Diva a filmat o emisiune pentru Pro TV, alături de mai multe vedete. Printre acestea se numără Cătălin Botezatu, Oana Roman, Romanița Iovan și Dana Săvuică.

Miercuri seara, 13 august 2025, Bianca Drăgușanu a participat la filmările unei noi emisiuni, care va fi difuzată pe Pro TV. Diva a publicat mai multe imagini din platou în care se poate observa că a avut o apariție impecabilă. Blondina a purtat o rochie lungă, strălucitoare, tip sirenă, care i-a pus perfect în valoare silueta de invidiat. Deși nu a oferit prea multe detalii, vedeta a dat de înțeles că s-a distrat pe cinste.

La ce emisiune de la Pro TV va apărea Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu va apărea din nou pe micile ecrane într-o nouă emisiune difuzată pe Pro TV- La Bine și la Roast. Este vorba despre un show-eveniment spectaculos, care aduce pe scenă un concept vibrant, plin de umor inteligent, surprize și momente memorabile, potrivit postului de televiziune.

„La Bine și la Roast – acolo unde râsul e serios, glumele dor frumos și vedetele se țin tare. În curând, doar la PRO TV și pe VOYO”, se arată pe pagina oficială de Instagram a emisiunii.

Răzvan Exarhu este prezentatorul emisiunii La Bine și la Roast, care aduce un concept nou. Mai exact, în fiecare ediție, o personalitate publică devine ținta glumelor, satirii și ironiilor. Textul este compus de colegi de breaslă, dar și de comedianți consacrați. Moderatorul va avea rolul de a menține echilibrul între replicile tăioase și buna dispoziție.

În ediția la care a participat Bianca Drăgușanu, cel mai probabil, ținta glumelor a fost Cătălin Botezatu. Celebrul creator de modă este obișnuit cu televiziunea, așa că a apărut pe scenă cu zâmbetul pe buze, semn că nu s-a lăsat afectat de glume.

În cadrul ediției au mai participat Oana Roman, Romanița Iovan, Crina Abrudan și Dana Săvuică. Fiecare invitat special primește un onorariu participare pe care îl va dona unei cauze importante, aleasă de el.

„Ne dorim mereu să aducem publicului formate care surprind și emoționează. La bine și la roast este mai mult decât un simplu show de divertisment – este un eveniment care combină perfect spectacolul, umorul și o notă de emoție autentică. Suntem încrezători că publicul Pro TV și Voyo va primi cu brațele deschise acest concept și că fiecare ediție va lăsa amintiri memorabile”, a transmis Antonii Mangov, Programming Director Pro TV.

