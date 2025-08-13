Ce s-a întâmplat între Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu în sala de judecată. A avut loc un nou termen în procesul lor

Continuă scandalul între Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu! În urmă cu o zi, a avut loc un nou termen în procesul dintre cele două. În primă instanță, blondina a avut câștig de cauză, dar cântăreața s-a arătat nemulțumită și a contestat decizia. Află, în articol, ce s-a întâmplat în sala de judecată.

Totul a început după ce Bianca Drăgușanu a postat pe rețelele sociale imagini în care apăreau copiii Claudiei Pătrășcanu, alături de fiica blondinei. Gestul a stârnit reacții dure din partea artistei, care a considerat că dreptul la intimitate al copiilor ei a fost încălcat. Pozele au fost șterse ulterior, iar instanța nu i-a dat dreptate cântăreței, ci a decis că blondina nu a comis nicio abatere gravă. În plus, artista fost obligată să plătească 5.000 de lei cheltuieli de judecată. Claudia nu a stat prea mult pe gânduri și a contestat hotărârea.

Ce s-a întâmplat între Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu la Curtea de Apel

Marți, 12 august 2025, a avut loc un nou termen în procesul dintre Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu, după ce aceasta din urmă a contestat decizia inițială a instanței. Înfățișarea a avut loc la Curtea de Apel, dar blondina nu a apărut. În schimb, a fost prezentă avocata ei.

Claudia Pătrășcanu a cerut ca Bianca Drăgușanu să nu mai posteze niciodată fotografii cu cei doi copii ai ei, susținând că imaginile pot avea un efect negativ asupra lor. De partea cealaltă, avocata blondinei a explicat situația.

„Copiii sunt doar un mijloc prin care să o atace pe Bianca. Fotografiile sunt acolo din 2024, au fost postate și de tatăl copiilor, fără să fie considerate denigratoare. Unde este urgența? Care este paguba?”, a spus reprezentanta Biancăi Drăgușanu, potrivit Spynews.

Verdictul nu a fost anunțat încă, ci urmează să fie transmis în perioada următoare. Între timp, avocata Biancăi Drăgușanu a susținut că echipa Claudiei Pătrășcanu a dat dovadă de lipsă de tact și diplomație.

„Dacă doamna Claudia Pătrășcanu nu aducea în fața presei și a instanșei această supărare a ei, procesul nu ar fi existat. În plus, vorbim despre o presupusă problemă apărută în Dubai 2024, fără legătură directă cu anul 2025. Nici fapta nu este vătămătoare, nici doamna Bianca nu este imorală, iar solicitarea nu are fundament”, a completat avocata.

