Acasă » Exclusiv » Gabi Bădălău, probleme de sănătate?! Afaceristul a dispărut din mediul online şi a făcut o vizită fulger la medic

Gabi Bădălău, probleme de sănătate?! Afaceristul a dispărut din mediul online şi a făcut o vizită fulger la medic

De: Mihai Popa 14/08/2025 | 15:36
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Gabi Bădălău a fost tot timpul în atenția presei, iar în ultimii ani, aproape că nu era zi în care numele să nu-i fie pronunțat la tv sau scris în ziare, asta prin prisma relației cu năbădăi pe care a trăit-o cu Bianca Drăgușanu, dar și în urma divorțului de fosta soție, Claudia Pătrășcanu. Cu toate că niciodată nu și-a dorit expunere, a avut-o, însă acum lucrurile s-au schimbat radical. Spunem asta fiindcă afaceristul și-a şters fotografiile de pe conturile de socializare. Mai mult, vizita pe care a făcut-o recent la o clinică ne face să ne întrebăm dacă nu cumva Gabi trece prin momente complicate. CANCAN.RO are imagini și informații exclusive despre fiul lui Nicolae Bădălău. 

Orice consumator de monden știe că Gabi Bădălău a fost în ultimul deceniu unul dintre cele mai ofertante personaje mondene de la noi. Fiu de milionar politician, cu un apetit constant de femei frumoase și celebre, a făcut ani la rândul deliciul presei. Acest lucru s-a întâmplat mai abitir în ultimii ani, când viața lui a fost o adevărată telenovelă. De la luptele prin tribunal cu mama băieților săi, la certurile și împăcările cu cea mai mediatizată femeie din România, Bianca Drăgușanu, Gabi Bădălău nu avea cum să treacă neobservat, deși nu își dorea neapărat atenția presei. De puțin timp însă, a luat o decizie radicală!

Gabi Bădălău, total schimbat! Și-a închis conturile de socializare și….a mers direct la o clinică privată

Gabi Bădălău a decis să fie foarte discret cu viața sa personală, iar recent și-a șters pozele de pe Instagram și Facebook, dar și toate persoanele pe care le urmărea. După ce această decizie radicală a fost luată, CANCAN.RO a fost pe urmele afaceristului. Astfel, l-am surprins pe iubitul Biancăi Drăgușanu în vizită la o clinică privată din Capitală.

Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt considerabil mai mari
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt...
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără...
Gabi Bădălău a mers la o clinică privată din Capitală pentru un consult de rutină
Gabi Bădălău a mers la o clinică privată din Capitală pentru un consult de rutină

Pe la orele dimineții, Gabi Bădălău a mers în zona de Nord a Capitalei, la o clinică pentru a își face analizele de rutină. Și-a parcat bolidul de lux, un Rolls Royce Cullinan în apropierea clinicii, apoi a intrat grăbit înăuntru.

Afaceristul a mers să își facă analizele

Îmbrăcat cu o cămașă bej pe care a suflecat-o până la cot, o pereche de pantaloni casual kaki și pantofi crem, Gabi Bădălău a terminat repede treaba. A ieșit după 30 de minute din clinică ținând câteva documente. Nu am putut trece cu vederea faptul că fiul lui Nicolae Bădălău se ținea strâns de mână, respectând indicațiile medicilor.

Afaceristul se ținea strâns de mână
Afaceristul se ținea strâns de mână la ieșirea din clinică

A stat apoi de vorbă cu un bărbat la ieșirea din locație și ulterior s-a îndreptat către mașina parcată în apropiere. Nu știm dacă afaceristul are vreo problemă de sănătate sau doar este precaut și și-a făcut analizele de rutină, însă cert este că a schimbat foaia. Nu mai apare pe nicio rețea de socializare, se preocupă de el, iar din imagini se poate observa că a și dat jos câteva kilograme.

(CITEȘTE ȘI: Ce sumă de bani i-a cerut Claudia Pătrășcanu lui Gabi Bădălău, după ce afaceristul și-a dat în judecată copiii )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Alex Bodi a chemat-o în instanță! „Musculosul”, lovitură dură pentru fosta soție! Nu mai e cale de întoarcere
Exclusiv
Alex Bodi a chemat-o în instanță! „Musculosul”, lovitură dură pentru fosta soție! Nu mai e cale de întoarcere
Călin Geambaşu, SCANDAL uriaş cu tatăl său la câteva luni după ce se împăcaseră. Artistul lansează acuzaţii grave: „M-a dat afară din casă, urlând”
Exclusiv
Călin Geambaşu, SCANDAL uriaş cu tatăl său la câteva luni după ce se împăcaseră. Artistul lansează acuzaţii grave:…
Centrul Istoric, primul pas în programul de curățenie și modernizare al Capitalei
Mediafax
Centrul Istoric, primul pas în programul de curățenie și modernizare al Capitalei
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt considerabil mai mari
Gandul.ro
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt...
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov...
De ce nu e greșit să spui «La mulți ani» de Sfânta Maria Mare. Explicația preotului care schimbă tot ce știm despre 15 august. Cele mai frumoase urări
Adevarul
De ce nu e greșit să spui «La mulți ani» de Sfânta Maria...
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
Digi24
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar...
Ce se întâmplă la Kremlin, cu câteva ore de summit-ul cu Trump din Alaska. Putin a luat decizia
Mediafax
Ce se întâmplă la Kremlin, cu câteva ore de summit-ul cu Trump din...
Parteneri
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la...
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Click.ro
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru...
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
WOWBiz.ro
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant...
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Digi 24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în...
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein
Digi24
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui...
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este mașina perfectă de familie?
Promotor.ro
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este...
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele ei au fost găsite inconștiente, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un TIR și a luat foc
kanald.ro
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele...
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de...
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
kfetele.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o...
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
WOWBiz.ro
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit...
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
observatornews.ro
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Noua culoare de iPhone stârnește controverse pe X – VIDEO
go4it.ro
Noua culoare de iPhone stârnește controverse pe X – VIDEO
10 lecții de viață de la azteci
Descopera.ro
10 lecții de viață de la azteci
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă: „Suntem pregătiți...”, iar apoi au continuat: „Un copil vine la momentul potrivit...”
Viva.ro
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă:...
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități de neimaginat în închisori: unghiile deținuților sunt smulse cu cleștele
Fanatik.ro
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități...
Calendar Ortodox 15 august 2025. Sărbătoare importantă pentru creștini ortodocși. E cruce roșie: Adormirea Maicii Domnului
Fanatik.ro
Calendar Ortodox 15 august 2025. Sărbătoare importantă pentru creștini ortodocși. E cruce roșie: Adormirea Maicii...
Se întoarce Călin Georgescu! George Simion a confirmat planul: Avem soluțiile să reparăm
Capital.ro
Se întoarce Călin Georgescu! George Simion a confirmat planul: Avem soluțiile să reparăm
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat că i s-a desființat postul!
Romania TV
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat...
Fast & Furious - seria revine cu un nou joc pe PC și console
Go4Games
Fast & Furious - seria revine cu un nou joc pe PC și console
Decizie pentru Traian Băsescu. Ce îi pregătește Bolojan fostului președinte al României
Capital.ro
Decizie pentru Traian Băsescu. Ce îi pregătește Bolojan fostului președinte al României
George Simion dă de pământ cu Gigi Becali și face noi dezvăluiri
evz.ro
George Simion dă de pământ cu Gigi Becali și face noi dezvăluiri
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
Gandul.ro
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să...
Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: Când mă uit, un securist
as.ro
Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: Când mă uit,...
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de...
Ți se rupe sufletul! Fiica Teodorei Marcu, prima aniversare fără mama ei! Micuța Emma era în brațele tinerei când a fost împușcată mortal. IMAGINI de la petrecere
radioimpuls.ro
Ți se rupe sufletul! Fiica Teodorei Marcu, prima aniversare fără mama ei! Micuța Emma era...
Operațiunea ”casă pentru Băsescu” – marele blat de la CCR. Conjurația care l-a ajutat să-și ia beneficiile înapoi: ”E o practică”
Fanatik.ro
Operațiunea ”casă pentru Băsescu” – marele blat de la CCR. Conjurația care l-a ajutat să-și...
Marian Ceaușescu l-a provocat pe Mitică Dragomir la o bătaie în ring. „Vreau de la două milioane de euro în sus! Dezbrăcați în chiloți!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Marian Ceaușescu l-a provocat pe Mitică Dragomir la o bătaie în ring. „Vreau de la...
Bătrân nevăzător, ucis în propria curte de un vecin. Motivul e HALUCINANT
Yellow News
Bătrân nevăzător, ucis în propria curte de un vecin. Motivul e HALUCINANT
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 15 august, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 15 august, de la ora 15.00
Fructul care se vinde cu 35 lei/kg în vara lui 2025. Este poreclit „ginsengul românesc”
Fructul care se vinde cu 35 lei/kg în vara lui 2025. Este poreclit „ginsengul românesc”
Inelul cumpărat de Cristiano Ronaldo, criticat în mediul online! Cine a îndrăznit să jignească ...
Inelul cumpărat de Cristiano Ronaldo, criticat în mediul online! Cine a îndrăznit să jignească gestul fostbalistului
Fotbalistul care și abandonat câinele a fost dat afară de la club! Conducerea nu a tolerat ce i-a ...
Fotbalistul care și abandonat câinele a fost dat afară de la club! Conducerea nu a tolerat ce i-a făcut bietului animal
Angelina Jolie e hotărâtă să-și vândă casa și să plece de la Hollywood cât mai repede! Care ...
Angelina Jolie e hotărâtă să-și vândă casa și să plece de la Hollywood cât mai repede! Care este motivul?
Gafa ministrului de Externe al Marii Britanii în timpul vizitei lui J. D. Vance. Ce amendă substanțială ...
Gafa ministrului de Externe al Marii Britanii în timpul vizitei lui J. D. Vance. Ce amendă substanțială ar putea primi
Vezi toate știrile
×