Gabi Bădălău, probleme de sănătate?! Afaceristul a dispărut din mediul online şi a făcut o vizită fulger la medic

Gabi Bădălău a fost tot timpul în atenția presei, iar în ultimii ani, aproape că nu era zi în care numele să nu-i fie pronunțat la tv sau scris în ziare, asta prin prisma relației cu năbădăi pe care a trăit-o cu Bianca Drăgușanu, dar și în urma divorțului de fosta soție, Claudia Pătrășcanu. Cu toate că niciodată nu și-a dorit expunere, a avut-o, însă acum lucrurile s-au schimbat radical. Spunem asta fiindcă afaceristul și-a şters fotografiile de pe conturile de socializare. Mai mult, vizita pe care a făcut-o recent la o clinică ne face să ne întrebăm dacă nu cumva Gabi trece prin momente complicate. CANCAN.RO are imagini și informații exclusive despre fiul lui Nicolae Bădălău.

Orice consumator de monden știe că Gabi Bădălău a fost în ultimul deceniu unul dintre cele mai ofertante personaje mondene de la noi. Fiu de milionar politician, cu un apetit constant de femei frumoase și celebre, a făcut ani la rândul deliciul presei. Acest lucru s-a întâmplat mai abitir în ultimii ani, când viața lui a fost o adevărată telenovelă. De la luptele prin tribunal cu mama băieților săi, la certurile și împăcările cu cea mai mediatizată femeie din România, Bianca Drăgușanu, Gabi Bădălău nu avea cum să treacă neobservat, deși nu își dorea neapărat atenția presei. De puțin timp însă, a luat o decizie radicală!

Gabi Bădălău, total schimbat! Și-a închis conturile de socializare și….a mers direct la o clinică privată

Gabi Bădălău a decis să fie foarte discret cu viața sa personală, iar recent și-a șters pozele de pe Instagram și Facebook, dar și toate persoanele pe care le urmărea. După ce această decizie radicală a fost luată, CANCAN.RO a fost pe urmele afaceristului. Astfel, l-am surprins pe iubitul Biancăi Drăgușanu în vizită la o clinică privată din Capitală.

Pe la orele dimineții, Gabi Bădălău a mers în zona de Nord a Capitalei, la o clinică pentru a își face analizele de rutină. Și-a parcat bolidul de lux, un Rolls Royce Cullinan în apropierea clinicii, apoi a intrat grăbit înăuntru.

Afaceristul a mers să își facă analizele

Îmbrăcat cu o cămașă bej pe care a suflecat-o până la cot, o pereche de pantaloni casual kaki și pantofi crem, Gabi Bădălău a terminat repede treaba. A ieșit după 30 de minute din clinică ținând câteva documente. Nu am putut trece cu vederea faptul că fiul lui Nicolae Bădălău se ținea strâns de mână, respectând indicațiile medicilor.

A stat apoi de vorbă cu un bărbat la ieșirea din locație și ulterior s-a îndreptat către mașina parcată în apropiere. Nu știm dacă afaceristul are vreo problemă de sănătate sau doar este precaut și și-a făcut analizele de rutină, însă cert este că a schimbat foaia. Nu mai apare pe nicio rețea de socializare, se preocupă de el, iar din imagini se poate observa că a și dat jos câteva kilograme.

