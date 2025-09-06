Acasă » Știri » Claudia Pătrășcanu a confirmat relația! Cine este bărbatul care o face fericită: „Sprijin, liniște și iubire adevărată”

Claudia Pătrășcanu a confirmat relația! Cine este bărbatul care o face fericită: „Sprijin, liniște și iubire adevărată”

De: Alina Drăgan 06/09/2025 | 12:45
Claudia Pătrășcanu a confirmat relația! Cine este bărbatul care o face fericită: „Sprijin, liniște și iubire adevărată”
Claudia Pătrășcanu a confirmat relația /Foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Este oficial! Claudia Pătrășcanu iubește, din nou, și este iubită. După ce a încheiat cea mai zbuciumată perioadă din viața ei, vedeta a confirmat speculațiile care au apărut de o lungă perioadă. În viața ei există un bărbat, care i-a fost alături în toate momentele grele. Acum, artista a decis să confirme oficial relația și a avut numai cuvinte de laudă la adresa celui care o face fericită și care i-a adus zâmbetul pe buze.

În ultimii ani, Claudia Pătrășcanu a dus un război greu cu fostul soț, Gabi Bădălău. Cei doi au fost protagoniștii unui scandal de proporții, care cu greu s-a liniștit. Vedeta a lupta pentru ea și pentru copiii săi, iar acum pare că și-a găsit, din nou, fericirea. Le-a prezentat tuturor bărbatul care i-a stat alături și care i-a dat putere și i-a oferit susținere necondiționată în ultimul timp.

Claudia Pătrășcanu a confirmat relația

De o bună perioadă se speculează că în viața Claudiei Pătrășcanu există un bărbat misterios. Ei bine, acum, vedeta a decis să spulbere misterul și l-a prezentat tuturor pe bărbatul din viața sa, cel care i-a fost alături în ultima vreme fără să ceară nimic la schimb, după cum spune chiar ea.

Claudia Pătrășcanu a decis să confirme relația într-un moment special, chiar de aniversarea lor. Cu această ocazie, artista a publicat în mediul online o fotografie de cuplu, pe care a însoțit-o de un amplu mesaj. Aceasta a vorbit despre partenerul ei, a spus ce rol important joacă în viața ei și a avut numai cuvinte de laudă la adresa acestuia.

Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și vine toamna, de fapt
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și...
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru...
Claudia Pătrășcanu, alături de noul iubit /Foto: Facebook

Și-a declarat sentimentele public, iar declarația ei de dragoste i-a impresionant pe internauți. Postarea a adunat numeroase aprecieri, iar mulți au fost cei care s-au bucurat pentru noua poveste de dragoste pe care aceasta o trăiește.

„Astăzi scriu despre omul care nu știe că scriu despre el! El este omul care a fost lângă mine atunci când viata m-a pus la tot felul de încercări, cel care mi-a oferit sfaturi liniștite și înțelepte….când toți ceilalți încercau să mă doboare.

Este omul care îi respectă pe ceilalți, care îmi respectă familia și pe copiii mei. Este omul care ne-a sprijinit când alții au lipsit…. un om discret și educat care mi-a respectat fiecare decizie. El nu se laudă niciodată! Îi spun mereu: Orice ne-ar arata viața și oricum ne-ar duce drumurile, respectul pe care îl port pentru tine este infinit!

Nu este soțul meu….este mai mult decât o hârtie scrisă și semnată. Este OMUL care a călcat pragul spitalelor când eu sau copiii mei eram internați…… când nu puteam să ies din casă pentru a cumpăra copiilor mei medicamente și mâncare. Doar el a făcut-o pentru noi! Cum aș putea vreodată să uit?!

Este OMUL care le arată atât mie și copiilor mei, zi de zi, ce înseamnă grija și iubirea adevărată. El ne poartă de grijă, cu răbdare și respect, chiar și atunci când alții aleg să fie prezenți doar din când în când.

Când erau pe punctul de a fi dați afara din scoală, pe motiv de neplată, acest OM mi-a spus că niciodată nu se va întâmpla asta…. tot din iubire pentru noi. Omul acesta a dus în spate aceeași greutate pe care eu am dus-o atâția ani și a făcut-o cu răbdare multă și înțelepciune.

Pentru mine, el înseamnă sprijin, liniște și iubire! Adevărată! Știe cât îmi iubesc copiii, ca sunt primul loc în viața mea și asta spune multe despre un OM ca el! Sunt multe aspecte pentru care îl prețuiesc, nu știu ce se va întâmpla după aceste vorbe sincere, dar am simțit să le spun.

P.S: În spatele oricărei femei puternice stă un bărbat care nu cere nimic la schimb, care are grijă de copiii mei, care ne-a fost alături în cele mai grele momente și care, prin liniștea și iubirea lui, mă face să merg mai departe. La mulți ani de ziua noastră!”, a scris Claudia Pătrășcanu, în mediul online.

Gabi Bădălău nu se lasă, după ce Claudia Pătrăşcanu l-a atacat! Afaceristul rupe tăcerea despre problemele cu fosta soţie: “I-am dat mult cash, până m-am deşteptat”

Claudia Pătrăşcanu nu se mai abţine și îl face zob! Pe ce ”sparge”, de fapt, Gabi Bădălău pensia alimentară

 

Foto: Facebook

Tags:
Iți recomandăm
Care ar fi cauza deraierii funicularului Gloria din Lisabona. Primele concluzii în cazul accidentului
Știri
Care ar fi cauza deraierii funicularului Gloria din Lisabona. Primele concluzii în cazul accidentului
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?!
Știri
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?!
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și vine toamna, de fapt
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi impracticabilă ore întregi”
Adevarul
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi...
De ce a mințit un român că vrea să lupte în Ucraina și a traversat ilegal Dunărea înotând
Digi24
De ce a mințit un român că vrea să lupte în Ucraina și...
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Parteneri
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare...
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre Bebe Tei! Imagini exclusive
Prosport.ro
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
Click.ro
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu...
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
WOWBiz.ro
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în...
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Mama ei zice că a făcut „o greșeală stupidă” și cere ajutor
Antena 3
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai....
Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător
Digi 24
Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e...
S-a mai vândut o bancă: ce trebuie să facă românii urgent ca să-și acceseze banii
Digi24
S-a mai vândut o bancă: ce trebuie să facă românii urgent ca să-și acceseze banii
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a stat acolo
Promotor.ro
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a...
Accident cu doi morți si trei răniți în județul Iași! O tânără de 18 ani, însărcinată, a ajuns cu răni grave la spital
kanald.ro
Accident cu doi morți si trei răniți în județul Iași! O tânără de 18 ani,...
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și bătută cu cruzime de individul care a încercat ulterior să-și ia viața
StirileKanalD
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și...
Deși părea o mamă devotată și o vecină grijulie, aceasta era de fapt o criminală în serie! Ce obișnuia să facă femeia cu victimele sale, pentru a scăpa de urma lor?
kfetele.ro
Deși părea o mamă devotată și o vecină grijulie, aceasta era de fapt o criminală...
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
WOWBiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat...
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună:
observatornews.ro
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună:...
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Funcția care face senzație pe Samsung. Cei cu iPhone mai au de așteptat
go4it.ro
Funcția care face senzație pe Samsung. Cei cu iPhone mai au de așteptat
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Descopera.ro
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă,...
Ce meserie are, de fapt, Teodora Stoica. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
Fanatik.ro
Ce meserie are, de fapt, Teodora Stoica. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
Ce nume are, de fapt, Ion Țiriac în buletin. Milionarul român a încercat să-l schimbe, dar n-a reușit
Fanatik.ro
Ce nume are, de fapt, Ion Țiriac în buletin. Milionarul român a încercat să-l schimbe,...
Risc de blackout în România. Europarlamentarul Dan Nica: Am luat niște decizii proaste. Se poate întâmpla ca în Spania
Capital.ro
Risc de blackout în România. Europarlamentarul Dan Nica: Am luat niște decizii proaste. Se poate...
Scandal-monstru în GAŞCA ZURLI! Bucătărașul Lulu o calcă în picioare pe Mirela Retegan şi o acuză de DELAPIDARE
Romania TV
Scandal-monstru în GAŞCA ZURLI! Bucătărașul Lulu o calcă în picioare pe Mirela Retegan şi o...
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Go4Games
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Și-a lăsat amintirea pe scenă și a urcat spre cer. O mare actriță s-a stins așa cum a trăit: O lumină
Capital.ro
Și-a lăsat amintirea pe scenă și a urcat spre cer. O mare actriță s-a stins...
Celebrități care au fost la Muntele Athos. Viața lor s-a schimbat
evz.ro
Celebrități care au fost la Muntele Athos. Viața lor s-a schimbat
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată Sri Lanka!”
Gandul.ro
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată...
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
as.ro
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Bianca Dan de la Insula Iubirii 2025 răspunde speculațiilor că ar fi însărcinată. Ce a anunțat iubita lui Marian Grozavu
A1
Bianca Dan de la Insula Iubirii 2025 răspunde speculațiilor că ar fi însărcinată. Ce a...
DECLARAȚIE ȘOC! Dorobanțu a recunoscut totul în fața lui Ahmed. Ce a putut să spună despre Manuela și Naomi a lăsat pe toată lumea fără cuvinte. Nimeni nu se gândea la așa ceva: „Hai să îți explic un lucru, l-am vorbit peste tot, numai aici nu”
radioimpuls.ro
DECLARAȚIE ȘOC! Dorobanțu a recunoscut totul în fața lui Ahmed. Ce a putut să spună...
Giovanni Becali i-a propus în direct un fundaș central lui Gigi Becali la FCSB: „E liber de contract. A jucat în primele două ligi din Spania”
Fanatik.ro
Giovanni Becali i-a propus în direct un fundaș central lui Gigi Becali la FCSB: „E...
Ce studii are, de fapt, Florin Prunea. Secretul a fost dezvăluit, a durat 9 ani
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Florin Prunea. Secretul a fost dezvăluit, a durat 9 ani
Știrile zilei, 2 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 2 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Care ar fi cauza deraierii funicularului Gloria din Lisabona. Primele concluzii în cazul accidentului
Care ar fi cauza deraierii funicularului Gloria din Lisabona. Primele concluzii în cazul accidentului
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?!
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?!
Cine e femeia care i-a sucit mințile lui Spike! Blondina focoasă e prietenă cu Alexandra Stan şi ...
Cine e femeia care i-a sucit mințile lui Spike! Blondina focoasă e prietenă cu Alexandra Stan şi ascunde un trecut de „milioane”
Următoarea minivacanță pentru români. Când vor avea 3 zile libere
Următoarea minivacanță pentru români. Când vor avea 3 zile libere
Marius Avram o pune la zid pe Oana Monea! S-a lăsat cu acuzații serioase: „Eu pot dovedi chestia ...
Marius Avram o pune la zid pe Oana Monea! S-a lăsat cu acuzații serioase: „Eu pot dovedi chestia asta”
Când se difuzează Asia Express 2025 la TV. Unde poți urmări LIVE emisiunea de la Antena 1
Când se difuzează Asia Express 2025 la TV. Unde poți urmări LIVE emisiunea de la Antena 1
Vezi toate știrile
×