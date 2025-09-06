Claudia Pătrășcanu a confirmat relația! Cine este bărbatul care o face fericită: „Sprijin, liniște și iubire adevărată”

Este oficial! Claudia Pătrășcanu iubește, din nou, și este iubită. După ce a încheiat cea mai zbuciumată perioadă din viața ei, vedeta a confirmat speculațiile care au apărut de o lungă perioadă. În viața ei există un bărbat, care i-a fost alături în toate momentele grele. Acum, artista a decis să confirme oficial relația și a avut numai cuvinte de laudă la adresa celui care o face fericită și care i-a adus zâmbetul pe buze.

În ultimii ani, Claudia Pătrășcanu a dus un război greu cu fostul soț, Gabi Bădălău. Cei doi au fost protagoniștii unui scandal de proporții, care cu greu s-a liniștit. Vedeta a lupta pentru ea și pentru copiii săi, iar acum pare că și-a găsit, din nou, fericirea. Le-a prezentat tuturor bărbatul care i-a stat alături și care i-a dat putere și i-a oferit susținere necondiționată în ultimul timp.

Claudia Pătrășcanu a confirmat relația

De o bună perioadă se speculează că în viața Claudiei Pătrășcanu există un bărbat misterios. Ei bine, acum, vedeta a decis să spulbere misterul și l-a prezentat tuturor pe bărbatul din viața sa, cel care i-a fost alături în ultima vreme fără să ceară nimic la schimb, după cum spune chiar ea.

Claudia Pătrășcanu a decis să confirme relația într-un moment special, chiar de aniversarea lor. Cu această ocazie, artista a publicat în mediul online o fotografie de cuplu, pe care a însoțit-o de un amplu mesaj. Aceasta a vorbit despre partenerul ei, a spus ce rol important joacă în viața ei și a avut numai cuvinte de laudă la adresa acestuia.

Și-a declarat sentimentele public, iar declarația ei de dragoste i-a impresionant pe internauți. Postarea a adunat numeroase aprecieri, iar mulți au fost cei care s-au bucurat pentru noua poveste de dragoste pe care aceasta o trăiește.

„Astăzi scriu despre omul care nu știe că scriu despre el! El este omul care a fost lângă mine atunci când viata m-a pus la tot felul de încercări, cel care mi-a oferit sfaturi liniștite și înțelepte….când toți ceilalți încercau să mă doboare. Este omul care îi respectă pe ceilalți, care îmi respectă familia și pe copiii mei. Este omul care ne-a sprijinit când alții au lipsit…. un om discret și educat care mi-a respectat fiecare decizie. El nu se laudă niciodată! Îi spun mereu: Orice ne-ar arata viața și oricum ne-ar duce drumurile, respectul pe care îl port pentru tine este infinit! Nu este soțul meu….este mai mult decât o hârtie scrisă și semnată. Este OMUL care a călcat pragul spitalelor când eu sau copiii mei eram internați…… când nu puteam să ies din casă pentru a cumpăra copiilor mei medicamente și mâncare. Doar el a făcut-o pentru noi! Cum aș putea vreodată să uit?! Este OMUL care le arată atât mie și copiilor mei, zi de zi, ce înseamnă grija și iubirea adevărată. El ne poartă de grijă, cu răbdare și respect, chiar și atunci când alții aleg să fie prezenți doar din când în când. Când erau pe punctul de a fi dați afara din scoală, pe motiv de neplată, acest OM mi-a spus că niciodată nu se va întâmpla asta…. tot din iubire pentru noi. Omul acesta a dus în spate aceeași greutate pe care eu am dus-o atâția ani și a făcut-o cu răbdare multă și înțelepciune. Pentru mine, el înseamnă sprijin, liniște și iubire! Adevărată! Știe cât îmi iubesc copiii, ca sunt primul loc în viața mea și asta spune multe despre un OM ca el! Sunt multe aspecte pentru care îl prețuiesc, nu știu ce se va întâmpla după aceste vorbe sincere, dar am simțit să le spun. P.S: În spatele oricărei femei puternice stă un bărbat care nu cere nimic la schimb, care are grijă de copiii mei, care ne-a fost alături în cele mai grele momente și care, prin liniștea și iubirea lui, mă face să merg mai departe. La mulți ani de ziua noastră!”, a scris Claudia Pătrășcanu, în mediul online.

Foto: Facebook