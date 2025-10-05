Cum arată și cu ce se ocupă acum Andreea Răducan, la 25 de ani de când i-a fost furat aurul olimpic la Sidney

Andreea Răducan este una dintre gimnastele care a adus bucurie în rândul românilor! În urmă cu 25 de ani, a câștigat medalia de aur pe echipe la Olimpiada de la Sidney, însă medalia i-a fost luată. Acel moment rămâne unul marcant pentru ea. La doi ani distanță, s-a retras din gimnastică, dar a continuat să aibă o activitate bogată în alte domenii. De asemenea, și-a găsit fericirea pe plan personal. Află, în articol, ce mai face sportiva!

Andreea Răducan s-a bucurat de succes în cariera sportivă, dar a avut parte și de provocări. Sportiva chiar a primit Ordinul Național „Serviciul Credincios”, în grad de comandor. În 2002, s-a retras din activitate și s-a concentrat pe alte domenii. De asemenea, s-a bucurat de împliniri și pe plan personal.

Ce s-a ales de Andreea Răducan

După retragerea din cariera sportivă, Andreea Răducan a fost comentator sportiv și jurnalist, iar o vreme a lucrat pentru Forul Olimpic Român. În 2010, gimnasta a avut parte de o reușită importantă. A lansat prima ediție a cărții autobiografice, intitulată Reversul medaliei. Doi ani mai târziu, după completări și adăugiri, a republicat volumul.

De asemenea, în perioada 2007 – 2020 a ocupat funcția de președinte al Federației Române de Gimnastică. A decis să se retragă din funcție, după eșecul de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. La acea vreme, ea a transmis un mesaj în care și-a explicat demisia.

„Neîndeplinirea obiectivului, calificarea echipelor la Jocurile Olimpice de la Tokyo, m-a făcut să consider că e nevoie de schimbare, că poate nu sunt omul potrivit la conducerea federaţiei. Sub o formă sau alta o parte din membrii Comitetului Executiv nu doresc să facă o schimbare, spunând că nu sunt soluţii. Nu sunt dispusă în continuare să-mi asum ceea ce nu se doreşte a se face în continuare, motiv pentru care am decis după şedinţa Comitetului Executiv să pun punct prezenţei mele în frunte Federaţiei Române de Gimnastică. Voi rămâne în continuare alături de gimnastica românească. Cred că şi din cauza orgoliilor foarte mari ajungem în această situaţie”, a spus Andreea Răducan.

În ceea ce privește viața personală, gimnasta a avut parte de împliniri. În luna octombrie a anului 2016, Andreea Răducan s-a căsătorit cu Daniel Tandreu, după 8 ani de relație. Cei doi au avut parte de o nuntă de poveste.

Acum, Andreea Răducan pare că se bucură din plin de viață și împărtășește din experiențele sale în mediul online. Fosta gimnastă merge des în vacanțe și trăiește clipe frumoasă alături de soțul său și de cei doi copii ai lor – Amira Sophia și Andrei Filip. De asemenea, ea participă și la evenimente sportive importante.

Soțul său, Daniel Tandreu, a crescut în Germania, iar acum este broker și specialist în fonduri și investiții. Andreea Răducan a fost discretă în ceea ce privește viața amoroasă, dar a dat mereu de înțeles că are o căsnicie fericită.

Ce mesaj a transmis gimnasta, la 25 de ani de la pierderea medaliei de aur

În 2000, Andreea Răducan a avut de depășit un moment greu la Jocurile Olimpice de la Sidney. După încheierea concursului, Comitetul Olimpic Internațional a anunțat că sportiva a fost testată pozitiv pentru pseudoefedrină, o substanță interzisă, la acel moment.

Gimnasta a fost descalificată, iar medalia de aur i-a fost acordată Simonei Amânar, în ciuda apelurilor repetate ale Andreei Răducan. De asemenea, oficialii echipei i-au susținut mereu nevinovăția, precizând că luase două pastile de Nurofen cu o seară înainte de competiție. În cele din urmă, medicul a fost găsit vinovat de neglijență, dar românca nu și-a mai recuperat medalia.

În data de 21 septembrie s-au împlinit 25 de ani de la momentul în care Andreea Răducan a urcat pe podium, alături de Simona Amânar și Maria Olaru. Deși a pierdut medalia de aur, acea zi rămâne una specială pentru ea.

Așadar, cu această ocazie, gimnasta a transmis un mesaj emoționant în care a vorbit despre momentele grele pe care le-a avut de depășit. Andreea Răducan a susținut că pierderea aurului olimpic a fost unul dintre cele mai mari teste ale vieții sale.

„21 septembrie va rămâne mereu o zi specială pentru mine. A fost unul dintre cele mai mari teste prin care am trecut vreodată. A fost greu, a fost nedrept, dar a fost şi momentul care m-a făcut mai puternică decât aş fi crezut că pot fi. Din acea experienţă am învăţat să nu renunţ, să lupt până la capăt şi să găsesc forţa de a mă ridica indiferent de cât de mare este obstacolul. Am învăţat că nedreptatea poate să doară, dar nu trebuie să mă definească. Privind în urmă, ştiu că acel moment a fost testul vieţii mele şi l-am trecut. Nu mi-aş dori să-l retrăiesc, dar sunt recunoscătoare pentru tot ce m-a învăţat. Au fost 25 de ani în care m-am străduit să găsesc răspuns pentru ceea ce am mi s-a întâmplat în urma acestei competiţii. Întrebări şi reflecţii… Însă astăzi, mai mult ca oricând, vreau să văd acea zi ca pe o sărbătoare a puterii, a muncii şi a pasiunii care ne-au dus pe toate trei pe podiumul olimpic. Va rămâne întotdeauna ziua în care cele 3 românce au ocupat întreg podiumul olimpic în finala de individual compus, a Jocurilor Olimpice de la Sydney, 2000. Vă mulţumesc tuturor cu recunoştinţă şi iubire”, a scris Andreea Răducan, pe pagina de Instagram.

