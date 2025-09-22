Acasă » Știri » Vă mai amintiți de Lavinia Miloșovici? Cu ce se ocupă acum gimnasta care a pozat în reviste pentru bărbați

Vă mai amintiți de Lavinia Miloșovici? Cu ce se ocupă acum gimnasta care a pozat în reviste pentru bărbați

De: Irina Rasoveanu 22/09/2025 | 07:51
Vă mai amintiți de Lavinia Miloșovici? Cu ce se ocupă acum gimnasta care a pozat în reviste pentru bărbați
Lavinia Miloșovici/ Sursa foto: Arhivă CANCAN, Facebook
Lavinia Miloşovici, cunoscută drept „Milo” în lumea gimnasticii românești, a câștigat medalii și premii importante de-a lungul carierei sale. De asemenea, aceasta a atras atenția după ce a pozat în reviste pentru bărbați. Campioana s-a retras din activitate în urmă cu mai mulți ani, iar de atunci puține detalii despre ea au mai apărut în spațiul public. Totuși, se știe faptul că se bucură de o familie fericită.

Lavinia Miloșovici a fost declarată cea mai bună sportivă a României în anii 1992, 1993 și 1995. Sportiva a dus țara noastră pe culmi înalte, având în palmares 19 medalii mondiale și olimpice. De asemenea, marea campioană a luat ultimul 10 din istoria gimnasticii, notă primită la finala la sol de la Jocurile Olimpice din Barcelona din 1992. Deși au trecut peste 30 de ani de atunci, performanțele sale nu pot fi uitate.

Cu ce se ocupă Lavinia Miloșovici

În 1996, Jocurile Olimpice din Atlanta, Statele Unite ale Americii, Lavinia Miloșovici i-a cedat locul unei colege, Alexandra Marinescu. Ulterior, aceasta s-a și retras din activitate din cauza problemelor de sănătate și a accidentărilor.

După ce și-a încheiat cariera în lumea gimnasticii, sportiva s-a mutat la Lugoj, orașul natal pe care îl părăsise la vârsta de 6 ani. Acolo, marea campioană și-a întemeiat o familie frumoasă, alături de Cosmin Vânatu, care este ofițer de poliție. Ei au împreună doi băieți – Cosmin și Andrei.

„Cu Cosmin am fost prietenă da la grădiniță. La 6 ani am plecat la Deva și i-am lăsat libertate să facă ce vrea timp de 16 ani (râde). La grădiniță eram mereu împreună. Am și un semn de la el. Când alergam și m-am dat cu capul de chiuvetă că voia să mă prindă.

Atunci mi-am spart capul, zice că m-a însemnat pentru viitor (râde). După 16 ani ne-am întâlnit. Atunci când au plecat, bunicii lui m-au rugat să nu-l uit niciodată și n-am făcut-o”, a mărturisit Lavinia Miloșovici, în urmă cu ceva timp, pentru Unica.ro.

Lavinia Miloșovici, alături de soț și de cei doi copii/ Sursa foto: Uncia

Lavinia Miloșovici se ocupă atent de creșterea celor doi băieți, care au ales să joace fotbal. Aceștia merg constant la antrenamente, însă sunt în echipe diferite. De asemenea, potrivit informațiilor din spațiul public, campioana a devenit antrenoare de gimnastică pentru copii.

Drama trăită de marea gimnastă

Anul 2008 i-a pus pe Lavinia Miloșovici și pe soțul ei la o grea încercare. Cei doi și-au pierdut primul copil, o fetiță pe nume Denisa Florentina. Micuța s-a stins din viață din cauza unei boli grave a sistemului nervos.

„Înainte de a se întâmple tragedia cu Deni, noi am fost nași la Lugoj. Fetița rămăsese cu soacra acasă. Înainte de a pleca era foarte bine, veselă, sănătoasă. Am plecat liniștită, iar la biserică am avut niște semne. Ascultam slujba și mi s-a făcut rău, am leșinat în biserică.

La 4 dimineața, când am ajuns acasă, fata era ok, dormea, iar la 8 a venit soacra să-mi spună că nu e bine, nu mai respira. Am scuturat-o, i-am făcut respirație gură la gură, am întors-o cu capul în jos, dar nu-și mai revenea. A murit în brațele mele chiar dacă am chemat salvarea imediat.

Nu știu dacă a fost ghinion că am fost la Lugoj, nu la Timișoara. Salvarea îi pusese oxigen, s-a uitat în ochii mei ca și cum mi-ar fi spus să o las să se ducă. Am ajuns cu ea la spital și n-au mai avut ce să-i facă. I-au făcut o injecție în inimă, dar degeaba”, a povestit Lavinia Miloșovici.

