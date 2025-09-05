Larisa Iordache, TOTAL schimbată după ce a devenit mămică. Regula de la care nu se abate în viaţa de cuplu: „Am fost foarte vulnerabilă. I-am dat voie lui Cristian să…”

Larisa Iordache si Cristian Chiriță au parte de o perioadă plină de schimbări de când au devenit părinți. Fetița lor le completează perfect viața, chiar dacă, cei doi recunosc că trec prin numeroase provocări alături de ea. Cu toate că abia învață să devină părinți, cei doi își fac timp și pentru viața de cuplu și au o regulă de la care nu se abat. În plus, ajutorul bunicilor le oferă liniștea de care au nevoie pentru o scurtă escapadă în doi. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, Larisa Iordache și Cristian Chiriță au vorbit despre viața de familie, dar și despre nunta mult așteptată. Ce planuri au cei doi, aflăm în rândurile următoare.

Larisa Iordache și Cristian Chiriță au lăsat-o pe fetița lor acasă și s-au bucurat de o seară de distracție într-un celebru local din Capitală. Acolo i-am surprins și noi pe cei doi îndrăgostiți care ne-au oferit un interviu exclusiv în care au dezvăluit detaliile despre viitoarea nuntă, dar și prin ce provocări trec în viața de părinți.

Larisa Iordache și Cristian Chiriță, provocări în viața de părinți

CANCAN.RO: Ce fac părinții? Au ieșit la distracție? Mă bucur să vă văd.

Larisa Iordache: Și noi ne bucurăm să te vedem. Suntem bine, am ieșit să ne relaxăm și să ne bucurăm unul de celălalt.

CANCAN.RO: De când ați devenit părinți vă faceți timp să petreceți o dată pe săptămână doar voi doi?

Cristian Chiriță: Da, am fost plecați cinci zile.

Larisa Iordache: Avem noroc că Amira este un copil foarte cuminte și foarte sociabil. Se adaptează tuturor situațiilor, ne uimește că se acomodează mult mai repede decât noi, noi fiind adulți. Ne bucurăm că stă cu bunicii, cu toți oamenii din familie, plus că este iubită, iar asta ne face să ne simțim relaxați.

CANCAN.RO: Ați fost la mare cu ea, a fost prima ei experiență la mare, dar și prima voastră experiență în calitate de părinți?

Larisa Iordache: Am fost și la mare, și la munte cu ea, a fost și cu bunicii.

Cristian Chiriță: A fost foarte frumos, emoționant. Îi place mult apa, toată ziua ar sta în apă. Nu știu cu cine seamănă, mie nu îmi place apa atât de mult.

CANCAN.RO: Poate se face înotătoare de performanță. V-ar plăcea?

Larisa Iordache: Cu siguranță nu va fi indiferentă de sport, dar va alege ea, va încerca mai multe sporturi, va face gimnastică și înot pentru dezvoltarea armonioasă a corpului, tenis de masă o să încerce ca să aibă precizie și alte calități. Este foarte puternică, este foarte ambițioasă, căpoasă, dar și amuzantă, seamănă cu tatăl ei. E picătură ruptă, seamănă fizic cu el.

CANCAN.RO: Aveți frici legate de ea?

Larisa Iordache: Momentan învățăm să ne ridicăm de-a bușilea.

Cristian Chiriță: Nu a avut colici.

Gimnasta și tenismenul, pregătiri pentru nuntă: „Facem cununia religioasă la anul”

CANCAN.RO: Suntem la lansarea unui album care se numește „Fragil”. Când ați fost voi ultima dată vulnerabili, fragili în fața celuilalt?

Larisa Iordache: Eu am fost foarte vulnerabilă după ce am născut, am avut mare teamă de ceea ce urmează pentru că intram pe un teren necunoscut, mama nu era alături de mine, dar i-am dat voie lui Cristian să fie alături de mine. I-am cerut ajutorul și m-am bucurat că a fost alături de mine pentru că mi-a dat curaj și putere.

Cristian Chiriță: La botez am fost sensibil.

Larisa Iordache: Nu știa ce se întâmplă, cum se întâmplă, nu avea contact cu tradițiile noastre, era pierdut. I-am spus să se liniștească, noi nu facem nimic.

CANCAN.RO: Când veți face cununia religioasă?

Larisa Iordache: La anul o să o facem. Momentan mai stăm puțin, abia a trecut vara, dar o să ne apucăm de treabă.

CANCAN.RO: Aveți în plan locația? Te-ai gândit cum va arăta rochia?

Larisa Iordache: Încă nu m-am gândit la rochie, o să ne decidem în privința locației și a altor detalii, vor apărea lucrurile la momentul potrivit și o să vină de la sine și o să găsesc modelul potrivit pentru mine.

