Gestul emoționant făcut de viitorul soț pentru Larisa Iordache! ”Am plâns!” + Uluitor ce se va întâmpla în timpul cununiei

Larisa Iordache și Cristian Chiriță sunt în toiul pregătirilor pentru cununia ce va avea loc la începutul lunii iunie. Fosta gimnastă a fost cerută în căsătorie la începutul anului de iubitul ei, iar în scurt timp vor deveni oficial soț și soție. Cei doi sportivi mai au de pus la punct câteva detalii legate de cununie, iar Cristian Chiriță i-a făcut o surpriză emoționantă alesei sale. Au luat o decizie care le va schimba ziua nunții, dar Larisa Iordache ne-a dezvăluit și ce i-a adus împreună pe ei. Înainte să-și pună verighetele pe deget, au făcut un alt gest pentru a-și celebra iubirea. CANCAN.RO are toate detaliile.

Larisa Iordache numără zilele până la cununia cu alesul inimii sale, Cristian Chiriță. Deși este foarte fericită lângă jucătorul de la CSM Constanța și sunt în toiul pregătirilor pentru marele eveniment, fosta gimnastă are un mare regret: că mama sa nu o va putea vedea mireasă.

Cristian Chiriță i-a făcut o surpriză Larisei cu două săptămâni înainte de nuntă

„Eu și Cristian nu am niciun impediment în organizarea nunții, decât din punct de vedere sufletește și moral mie. Mi-aș fi dorit ca mama să fie alături de mine, alături de noi. S-ar fi bucurat foarte tare să fie alături de noi, de mine. Ea niciodată nu m-a obligat să fac copii sau să pună presiuni pe mine. S-ar fi bucurat de două ori mai mult să participe la nuntă” , a spus Larisa Iordache pentru CANCAN.RO.

(CITEȘTE ȘI: CU INIMA FRÂNTĂ, LARISA IORDACHE ȘI-A AMINTIT DE MAMA EI, MOARTĂ ÎN URMĂ CU DOI ANI: „AVEA O VORBĂ, DUMNEZEU SĂ IERTE!”)

Copleșită de tristețe că mama sa nu va putea participa fizic la nunta ei, Larisa Iordache a suferit enorm. Văzându-și partenera de viață pusă într-o situație dificilă, Cristian Chiriță a luat o decizie care a emoționat-o pe Larisa.

„Cristian a văzut că sunt tristă din această cauză, am plâns că nu este mama lângă mine. Cristian mi-a spus că . Chiar mă gândesc dacă să o pun la masă cu familia sau singură. Dar cred că și-ar fi dorit să stea la masă cu familia și cu Tiago, bineînțeles. S-ar fi bucurat enorm. Plus că nu ar fi stat deloc jos. I-ar fi luat pe toți pe ring: Ce am venit aici să stăm la masă sau să ne distrăm?! Hai, ridicați-vă să dansăm!” Vrem să ne distrăm pentru că foarte puțin timp avem să ne distrăm” , a mai dezvăluit sportiva.

Mai au doar două săptămâni până la marele eveniment, iar fosta gimnastă și partenerul ei sunt în grafic cu pregătirile. Deși se spune că sportivii sunt foarte atenți la alimentație, Larisa ne-a dezvăluit că ea își face micile plăceri, chiar dacă trebuie să încapă în rochie în doar două săptămâni.

„Pe 8 iunie va fi nunta, mă rog, cununia civilă o să aibă loc, din fericire. Am avut o perioadă foarte încărcată, dar o să fie foarte frumos și, cu siguranță, o să ne bucurăm de moment. Suntem în grafic cu toate organizările. Rochia este pe drum, se face, Cristian și-a găsit de îmbrăcat. Aranajamentele sunt la punct, locația o avem, invitații au primit invitație, acum să ne distrăm mai trebuie, asta ne-a mai rămas de făcut. Acest prilej este unul de a ne distra, a mânca, a se servi din toate lucrurile, pentru că asta este plăcerea vieții. O să mă înfrupt din toate” , spune Larisa pentru CANCAN.RO.

Larisa Iordache și Cristian Chiriță și-au făcut tatuaje la fel: „Asta ne-a unit”

Și, că tot ne-a vorbit despre cât de mult iubește mâncarea și cât de pofticioasă este, Larisa Iordache a povestit că fix un aliment i-a adus pe ea și Cristian împreună. Este vorba de un croissant pe care fosta gimnastă i l-a oferit iubitului ei. Și, ca să celebreze iubirea, cei doi și-au tatuat fiecare câte un croissant pe piele.

(VEZI ȘI: LARISA IORDACHE A FĂCUT DEZVĂLURI EMOȚIONANTE ÎNAINTE DE CUNUNIE, ÎNTR-UN INTERVIU DE COLECȚIE, PENTRU CANCAN.RO: ”AM PLÂNS AMÂNDOI!”)

„Croissantul a fost obiectul care ne-a unit pe mine și pe Cristian, iar pentru asta am celebrat printr-un tatuaj.Începând o zi normală, m-am dus la o patiserie să-mi iau un croissant cu migdale pentru că mie îmi plac foarte mult. Vorbind cu el mi-a spus să-i iau și lui un croissant. Am luat patru croissante și seara mi-a scris că vrea să-și ia croissantul. Eu mi-am făcut un croissant îndrăgostit care se uită la Cristian, iar el un croissant macho. Ne-am făcut un tatuaj matchy pentru că am vrut să punctăm acest eveniment din viața noastră” , a mai precizat Larisa Iordache.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.