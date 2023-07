Cu inima frântă, Larisa Iordache și-a amintit de mama ei, moartă în urmă cu doi ani: „Avea o vorbă, Dumnezeu să ierte!” + Model demn de urmat

Larisa Iordache a oferit un interviu emoționant, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Fosta gimnastă a vorbit deschis despre relația cu sportivul Cristian Chiriță, pe care îl îndeamnă, subtil, să îi dea inelul cu care să o ceară de soție. Mai mult, actuala antrenoare se gândește să devină mamă, cu doleanța ca cel mic să-i calce pe urme. Însă în întregul discurs despre viitor, medaliata olimpică nu își uită mama, decedată acum doi ani.

Ex-concurenta de la America Express susține că se va ghida după una dintre spusele Adrianei Iordache, conform căreia un copil ar bate mai bine mingea cu folos, într-un cadru organizat, decât să o facă fără un țel bine stabilit. Cristian Chiriță îi este alături iubitei în realizarea idealurilor, chiar dacă fosta gimnastă nu dorește tot timpul să își încarce partenerul cu problemele sale. Mai mult, cei doi intenționează să plece și într-o scurtă vacanță, dar nu își găsesc timpul necesar.

( NU RATA: LARISA IORDACHE, DEZVĂLUIRI NEAȘTEPTATE DESPRE PRIMA OPERAȚIE SUFERITĂ. CINE I-A PLĂTIT INTERVENȚIA, DUPĂ CE FEDERAȚIA A REFUZAT SĂ O AJUTE )

Larisa Iordache intenționează să își crească urmașii după „credința” Adrianei Iordache, trecută în neființă acum doi ani: „Eu știu vorba aia a mamei, Dumnezeu s-o ierte!”

CANCAN.RO: Ți-ar plăcea să vină iubitul tău, să ți se pună în genunchi?

Larisa Iordache: Oricărei femei cred că i-ar plăcea acest lucru, dar nu ne grăbim. Orice femeie își dorește inelul, ne dorim, îl așteptăm, dar nu ne grăbim, pentru că nu avem de ce să ne grăbim. Timpul trece, ne cunoaștem din ce în ce mai mult și cred că funcționează foarte bine. Simțim amândoi că o să meargă lucrurile spre bine și ne dorim să facem chestii împreună, asta cred că e cel mai fain într-o relație.

CANCAN.RO: Recent, fosta ta colegă, Cătălina Ponor, s-a măritat. Mă gândesc că e un deziderat și pentru tine…

Larisa Iordache: Îmi pare rău că nu am ajuns la Cătă, pentru că am avut tot o nuntă în acea zi și am fost domnișoară de onoare. Nu aveam cum, am vorbit cu ea și a zis «stai liniștită, nu te panica, e în regulă, ne vedem noi la o cafea». Dar m-am bucurat pentru ea și bineînțeles că fiecare dintre noi ne dorim. Mai ales că ne înțelegem cu toate, stăm și discutăm despre lucrurile astea. Pentru că gimnastica gata, s-a terminat pasul acesta, urmează viața normală.

CANCAN.RO: Îți proiectezi și un copil, la un moment dat, ți-ai dori ca acesta să îți calce pe urme?

Larisa Iordache: Cred că o să mergem tot pe nișa asta de a fi sportiv, însă nu o să forțăm cu absolut nimic. Eu știu vorba aia a mamei, Dumnezeu s-o ierte, decât să stea copilul să bată mingea în fața blocului degeaba, mai bine o bate cu folos. Și o să încercăm să mergem pe sport, o să-l împingem spre ceea ce o să-i placă, dar n-o să-l forțăm niciodată. Trebuie să-l lași pe el să-și dezvolte creativitatea și abilitățile motrice în modul lui. E foarte important ca un copil să fie susținut.

CANCAN.RO: Tu, fiind crescută într-un mediu extrem de disciplinat, crezi că vei fi genul de părinte aspru?

Larisa Iordache: Nu, niciodată. Probabil o să fiu mai strictă, dar Cristian completează din partea cealaltă, că el e mai chill. Bărbații așa sunt în general.

( CITEȘTE ȘI: CU CE SE OCUPĂ CRISTIAN CHIRIȚĂ, IUBITUL LARISEI IORDACHE. PARTENERUL EI S-A IUBIT ÎN TRECUT CU O ALTĂ SPORTIVĂ CELEBRĂ )

Larisa Iordache a preferat să se izoleze după pierderea mamei, pentru a nu își împovăra partenerul: „Când un om intră într-o relație trebuie să-și păstreze problemele pentru el!”

CANCAN.RO: Relația aceasta te-a ajutat să treci peste momentul dificil al pierderii mamei?



Larisa Iordache: Am încercat să am o perioadă de timp de opt luni de zile, singură, în care am încercat să trăiesc toate sentimentele pentru a mă obișnui și a mă adapta eu, pentru a nu intra în viața cuiva cu problemele mele, să îl încarc pe el. Nu este corect, fiecare dintre noi avem problemele noastre și atunci când un om intră într-o relație trebuie să-și păstreze problemele pentru el, să discute despre ele, dar cu calm.

Pentru că în momentul în care tu pui problemele tale asupra persoanei respective, îl încarci pe el prea mult și atunci lucrurile nu mai funcționează așa cum ar trebui. Și atunci, eu am încercat în timpul acela să mă găsesc pe mine, să îmi găsesc abilitatea de a sta calmă și de a rezolva problemele în modul meu. Categoric, în momentul în care am decis să intru într-o relație cu Cristian, și el la fel, am fost amândoi capabili să vorbim foarte deschis de la început. Asta, pe noi, ne-a ajutat foarte mult.

CANCAN.RO: Plecați în vacanță?

Larisa Iordache: Sperăm să plecăm în vacanță, vrem să mergem câteva zile la mare, dar suntem pe fugă. El cu treabă, eu cu treabă, el începe campionatul, trebuie să se pregătească. Eu doar antrenez, momentan, însă am antrenamente cu copiii. Și fiind câțiva antrenori, pentru că nu suntem foarte mulți, trebuie să facem cu schimbul. Și atunci trebuie să ne adaptăm și să ne mulăm după programul celuilalt.

( ACCESEAZĂ ȘI: LACRIMI LA AMERICA EXPRESS! LARISA IORDACHE, DEZVĂLUIRI ULUITOARE: “MI S-A SPUS CĂ ÎȘI DORESC SĂ VIN CU MAMA MEA!” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.