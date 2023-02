Lacrimi la America Express! Larisa Iordache, dezvăluiri uluitoare: “Mi s-a spus că își doresc să vin cu mama mea!”

Sorții n-au fost de partea echipei formată din Larisa Iordache și Diana Bulimar, susține fosta gimnastă, într-un interviu pentru CANCAN.RO. Sportivele au fost primele concurente care au părăsit aventura „America Express”, însă medaliata olimpică nu regretă parcursul încheiat prematur. O altă remușcare, însă, nu îi dă pace Larisei Iordache. Ex-componenta lotului de gimnastică și-ar fi dorit ca drumul din America Centrală și de Sud să fi fost parcurs alături de mama sa, decedată în luna iunie a anului 2021.

Larisa Iordache povestește cu lacrimi în ochi că atunci când a fost contactată de echipa producătoare a show-ului de la Antena 1, propunerea a venit pentru o eventuală participare alături de mama sa. Adriana Iordache a trecut în neființă din cauza luptei cu un cancer necruțător. În cele din urmă, Diana Bulimar a fost alegerea fostei gimnaste pentru emisiunea la care a luat parte.

( NU RATA: EXISTĂ VIAȚĂ ȘI DUPĂ DESPĂRȚIREA DE IUBIT. AM AFLAT ÎN BRAȚELE CUI ȘI-A GĂSIT LARISA IORDACHE LINIȘTEA! )

Larisa Iordache regretă că n-a putut pleca alături de mama sa în „America Express”: „Ea m-a văzut de acolo de sus!”

CANCAN.RO: Tu și Diana ați fost prima echipă care a ieșit de la America Express, de ce s-a întâmplat asta?

Larisa Iordache: N-a fost norocul de partea noastră în ziua aia. Asta e, s-a întâmplat, ne-am chinuit cât ne-am chinuit, dar…

CANCAN.RO: Care a fost cel mai pregnant factor în această aventură?

Larisa Iordache: În primul rând, cred că norocul, pentru că poți să găsești mașini foarte repede, să faci misiunile foarte repede, dar în același timp să nu se întâmple asta. Și timpul contează foarte mult acolo. Categoric sunt tensiuni, sunt momente tensionate în care nu vă înțelegeți așa cum trebuie, dar noi am avut noroc din punctul ăsta de vedere pentru că am rezonat chiar foarte bine și ne-am completat una pe cealaltă. Și noi am fost surprinse.

CANCAN.RO: Cum a fost când ai văzut-o pe Tequilla cu mama ei și te întreb dacă tu ți-ai fi dorit să pleci cu mama ta în aventura asta?!

Larisa Iordache: Când am fost contactată mi s-a spus că își doresc să vin cu mama mea, doar că n-am putut. Cred că m-aș fi distrat enorm de tare cu mama, crede că ar fi fost un moment epic pentru noi ca relație, din punctul ăsta de vedere, pentru că ne petreceam chiar în fiecare zi timpul împreună și aveam nevoie de asta.

Dar cu siguranță ea m-a văzut de acolo de sus, de unde este. Mai ales că au fost momente în care am făcut un minialtar pentru cei dragi și am primit poza cu ea. A fost acolo lângă mine și oricum este zilnic lângă mine, este în gândul meu și în sufletul meu. Ar fi fost o experiență minunată pentru amândouă.

( CITEȘTE ȘI: MOTIVUL ADEVĂRAT PENTRU CARE LARISA IORDACHE S-A RETRAS DIN GIMNASTICĂ. CE A PĂȚIT CONCURENTA ELIMINATĂ DE LA AMERICA EXPRESS 2023 DE LA ANTENA 1 )

Larisa Iordache relatează adevărul nevăzut despre echipele din „America Express”

CANCAN.RO: Ce echipă admiri cel mai mult, cu care ai rămas în relații foarte bune?!

Larisa Iordache: Cu toții am rămas prieteni, chiar și când ne întâlnim la evenimente suntem toți împreună și e foarte plăcut sentimentul. Cel mai mult m-am atașat de băieți, de Bordea și Cortea, de Jean cu Dinu, de Joaqin și Ovidiu, Puya și Melinda, de absolut toți.

Și fetele de la Andre chiar sunt foarte OK, pentru că după ce s-a terminat emisiunea am stat și am vorbit. Eram la masă cu ele și le spun «fetelor, eu dansam, făceam gimnastică pe melodiile voastre, când eram mai mică și acum stau cu voi, e incredibil».

Și sentimentul a fost reciproc, pentru că și ele au spus că au o admirație foarte mare față de mine. Am rezonat din punctul ăsta de vedere și sunt foarte mișto ele, chiar sunt foarte mișto ca oameni.

( ACCESEAZĂ ȘI: A FOST SAU NU ÎNȘELATĂ?! MOTIVUL PENTRU CARE LARISA IORDACHE DE LA AMERICA EXPRESS S-A DESPĂRȚIT DE IUBITUL EI )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.