Dieta cu care se menține în formă Larisa Iordache, după ce a renunțat la gimnastică. Puțini ar putea ține un astfel de regim

În anul 2021, Larisa Iordache s-a lăsat de gimnastică, după mai bine de 20 de ani în care a practicat acest sport. În prezent, pentru a se menține în formă, concurenta de la „America Express” apelează la un regim neașteptat. Fosta campioană mondială a spus, în cadrul unui interviu, care este secretul său.

De-a lungul carierei, Larisa Iordache a avut nevoie de 7 operații chirurgicale la gleznă, intervenții care și-au spus cuvântul asupra carierei, dar și a psihicului. Ca urmare, după ultima accidentare din anul 2021, a decis să se retragă și să devină antrenoare la CS Dinamo.

Bineînțeles, pentru faptul că este medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012, primește de la stat o recompensă lunară în valoare de 13.973 de lei, cu titlul de rentă viageră.

Regimul cu care se menține Larisa Iordache

În cadrul unui interviu, fosta concurentă de la „America Express” a mărturisit că se menține mâncând o singură masă pe zi, atunci când îi este foame. Astfel, nu s-a îngrășat, chiar dacă s-a lăsat de sport.

„Știu să gătesc, dar nu îmi place. Nu îmi place partea asta casnică. Să gătesc, să fac curat. Într-adevăr, fac minimum ca să pot să trăiesc normal. Oricum, eu mănânc mai puțin decât trebuie, am doar o masă pe zi. M-am obișnuit așa, după ce m-am retras. Plus că nu am atât de mult timp… sau nu am un program strict. Acum mănânc doar când îmi este foame. Și este foarte bine pentru mine, pentru că nici nu mă îngraș”, a spus fosta sportivă pentru PlaySport.

