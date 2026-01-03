Calendar ortodox 3 ianuarie 2026. Rugăciunea către Sfântul Prooroc Sofonie, cel care a profețit distrugerea Ierusalimului

În fiecare zi, CANCAN.ro îți aduce cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, pilda cu tâlc care îți așază gândurile și rugăciunea zilei care te însoțește în drumul tău. Un ritual scurt, dar profund, menit să aducă pace, înțelepciune și binecuvântare în viața ta, zi de zi.

Calendar ortodox 3 ianuarie 2026.

În această lună, în ziua a treia, pomenirea Sfântului Prooroc Sofonie. Sfântul Prooroc Sofonie, al cărui nume se tâlcuiește „străjerul Domnului” sau „cunoscătorul celor ascunse”, a fost fiul lui Huși și provenea din seminția lui Simeon. El a fost al nouălea dintre proorocii mici și a trăit la Ierusalim în vremea începutului domniei regelui Iosia, între anii 640–609 înainte de Hristos. A primit darul prorociei și a vestit pedeapsa ce avea să vină asupra Ierusalimului, precum și marile necazuri care urmau să se abată asupra poporului iudeu. Totodată, a profețit chemarea neamurilor la credință, rușinarea celor necredincioși și slava celor drepți, precum și venirea lui Hristos, Judecătorul tuturor, Care va răsplăti fiecăruia după faptele sale. Sfântul Sofonie a trecut la Domnul în pace, în casa sa, fiind îngropat pe moșia lui, așteptând învierea cea de obște. După înfățișare, semăna cu Sfântul Apostol Ioan Teologul, având însă barba puțin mai rotunjită.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Teodor, arhiepiscopul Alexandriei

În cetatea Alexandriei, unde mulți păgâni și necredincioși se împotriveau credinței creștine, mulți sfinți au pătimit mucenicia. Printre aceștia s-a numărat și Sfântul Teodor. Auzind că el propovăduiește pe Hristos și îi învață pe elini să creadă în adevăratul Dumnezeu, locuitorii cetății s-au ridicat cu mânie asupra lui. L-au prins, l-au chinuit cu cruzime, i-au pus pe cap o cunună de spini, l-au bătut peste ochi și l-au batjocorit. După aceea l-au aruncat în mare, însă, ieșind viu din apă, a fost din nou prins și, din porunca dregătorului, i s-a tăiat capul, primind astfel cununa muceniciei.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Teodul, fost eparh

Cuviosul Teodul a trăit pe vremea împăratului Teodosie cel Mare. Era patrician și deținea dregătoria de eparh al pretorilor. Deși era căsătorit, ducea o viață curată și cinstită. Dezgustat de nedreptățile și lăcomia dregătorilor, a părăsit funcția sa. După moartea soției, și-a împărțit întreaga avere săracilor și s-a retras la Edessa, unde a îmbrățișat viața monahală. Prin nevoință și viață curată, a primit daruri dumnezeiești, hrănindu-se foarte puțin și împărtășindu-se doar duminica cu Sfintele Taine.

Tulburat fiind de gânduri, se ruga lui Dumnezeu să-i descopere cu cine se aseamănă înaintea Lui. Atunci a auzit un glas care i-a spus că este asemenea unui comediant pe nume Cornelie din Damasc. Ajungând la acesta, Teodul l-a rugat să-i mărturisească viața sa. Cornelie i-a spus că fusese actor și că, după o viață păcătoasă, s-a pocăit sincer. El a povestit cum, văzând suferința unei femei al cărei soț fusese aruncat în temniță pentru datorii, și-a vândut hainele și podoabele pentru a-i plăti datoria și a o ajuta, rugând-o doar să se roage pentru el. Auzind acestea, Teodul s-a minunat și a mulțumit lui Dumnezeu. După o vreme, s-a mutat la Domnul cu pace.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Ioan Sihastrul, episcopul Coloniei

Sfântul Ioan s-a născut în Nicopole din Armenia, în anul 454, în timpul împăratului Marcian. După ce și-a pierdut părinții, și-a împărțit averea săracilor și a întemeiat o mănăstire în cinstea Maicii Domnului. Pentru viața sa curată, a fost hirotonit episcop al Coloniei, slujind cu vrednicie timp de nouă ani. Dorind însă viața liniștită, a mers la Ierusalim și apoi la Lavra Sfântului Sava, unde a trăit în ascultare și smerenie. Pentru nevoința sa, a fost primit să viețuiască în sihăstrie, ducând o viață aspră. Patriarhul Ilie a dorit să-l hirotonească preot, dar, aflând că fusese deja episcop, a renunțat. Sfântul Ioan a adormit în pace la adânci bătrâneți.

Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Agapie, Seleuc și Mamant

Acești sfinți mucenici au primit cununa muceniciei prin tăierea capului, mărturisind cu statornicie credința în Hristos.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părinte Teodul

Cuviosul Teodul s-a născut în Cipru, pe vremea împăratului Maximian. Din tinerețe s-a lepădat de lume și a dus o viață aspră, plină de nevoință și smerenie. Pentru curăția vieții sale, Dumnezeu i-a dăruit darul înainte-vederii. Prefăcându-se nebun pentru Hristos, mustra păcatele oamenilor și îi aducea la pocăință. A adormit în pace, după ce a îndreptat pe mulți pe calea mântuirii.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Gavriil

Sfântul Gavriil a fost mai întâi episcop al Ganului, iar mai târziu a primit mucenicia în cetatea Prusa, în anul 1659, pentru mărturisirea credinței creștine.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Nou Mucenic Anghel

Sfântul Anghel a pătimit mucenicia în insula Hios, în anul 1713, primind cununa veșnică pentru credința sa în Hristos.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Gheorghe de la Cernica

Cuviosul Gheorghe de la Cernica, trecut la Domnul în anul 1806, este cunoscut pentru viața sa duhovnicească aleasă și pentru lucrarea sa înnoitoare în monahismul românesc.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Rugăciune către Sfântul Proroc Sofonie

Doamne Dumnezeule, Cel ce ai arătat prin proroci voia Ta cea sfântă și ai luminat lumea cu adevărul Tău, primește și rugăciunea noastră, pe care o aducem cu smerenie prin mijlocirea Sfântului Tău Proroc Sofonie. Tu, Cel ce l-ai făcut organ ales al Duhului Sfânt și l-ai învrednicit să cunoască cele ascunse și să vestească cele ce aveau să vină, dăruiește-ne și nouă luminarea minții și curăția inimii, ca să umblăm în calea poruncilor Tale.

Sfinte Prorocule Sofonie, cel ce ai stat înaintea Scaunului lui Dumnezeu și ai primit darul proorociei, roagă-te pentru noi, cei slabi și împovărați de greutăți, ca să ne fie dăruită lumina cea de sus și întărirea în credință. Întărește-ne mintea, precum ție ți-a fost întărită prin Duhul Dumnezeiesc, și îndreptează pașii noștri spre împlinirea voii lui Dumnezeu.

Tu, care ai vestit dreptatea, ai arătat mărirea celor drepți și ai chemat neamurile la cunoașterea adevărului, ajută-ne să ne curățim de întunericul păcatului și să ne umplem de lumina cea dumnezeiască. Fă-ne vrednici de mila Domnului și întărește-ne în nădejdea mântuirii, ca să slăvim cu inimă curată pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh.

Și precum ai fost ales vas al luminării și al darurilor cerești, roagă-te neîncetat pentru noi, ca să fim păziți de ispite, întăriți în credință și învredniciți de pacea cea de sus. Iar la vremea sfârșitului nostru, mijlocește înaintea lui Dumnezeu ca să aflăm milă și să ne împărtășim de bucuria veșnică.

Că Lui se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pilda Zilei

Clopotele care nu se mai aud

Cei care au fost în America spun că în New York zgomotul este atât de puternic, încât sunetul clopotelor bisericilor abia dacă mai poate fi auzit. Clopotele bat, dar jos, în forfota străzii, nimeni nu le mai distinge glasul.

Așa este și zgomotul acestei lumi deșarte. Este atât de puternic și de copleșitor, încât îl face pe om să nu mai audă chemarea lui Dumnezeu. Cei care se lasă purtați de vuietul lumii ajung să nu mai asculte glasul cerului și să uite de cele ale sufletului.