„Stranger Things” doboară record după record. Serialul aduce o reușită impresionantă și pentru Netflix

De: Daniel Matei 03/01/2026 | 06:10
Sursa foto: Profimedia

Netflix a anunțat că a atins cea mai mare audiență de Crăciun din toate timpurile în acest an, al doilea volum din „Stranger Things” fiind în fruntea clasamentului.

Deși nu a fost furnizat un total exact de audiențe pentru 25 decembrie și deși acest total ar include și cele două meciuri NFL de pe Netflix și alte vizionări de sărbători, sezonul 5 din „Stranger Things” a fost cel mai urmărit titlu al zilei la nivel mondial datorită lansării a trei noi episoade.

Aceste episoade au ajutat, de asemenea, sezonul 5 să ajungă la un total de 34,5 milioane de vizionări în săptămâna 22-28 decembrie. Acesta este al doilea cel mai bun total săptămânal al sezonului după debutul său cu 59,6 milioane de vizionări în noiembrie, care a fost cea mai bună săptămână de deschidere Netflix pentru un titlu în limba engleză, scrie Variety.

„Stranger Things” a fost cel mai vizionat titlu pe Netflix în acea săptămână, urmat îndeaproape de „Marele Potop”, filmul sud-coreean care a condus clasamentul producțiilor în altă limbă decât engleza. Tot în clasamentul televiziunilor în limba engleză, sezonul 5 din „Emily in Paris” a fost pe locul 2, cu 13,3 milioane de vizionări în a doua săptămână de prezență în clasament, urmat de episodul special „The Unstoppable…” cu Dave Chappelle, cu 9,2 milioane de vizionări, tot în a doua săptămână.

„Stranger Things”, record după record

De asemenea, „Stranger Things” a doborât toate recordurile Netflix, depășind pragul de 1,2 miliarde de vizualizări. Cel de-al cincilea și ultim sezon, lansat la sfârșitul lunii noiembrie, a înregistrat cifre spectaculoase: în primele 25 de zile, episoadele au fost vizionate de 102,6 milioane de ori, iar serialul a fost cel mai popular în 90 din cele 93 de țări monitorizate de platformă.

De asemenea, este prima producție care are simultan cinci sezoane în top 10 global. Cea de-a patra parte, lansată în 2022, rămâne al doilea cel mai vizionat serial Netflix în limba engleză.

„Stranger Things” nu este doar un succes de audiență, ci și un fenomen cultural. Serialul a readus în atenția publicului muzica anilor ’80 și ’90: după includerea piesei „Running Up That Hill” a lui Kate Bush în sezonul patru, aceasta a intrat pentru prima dată în top 10 în SUA. Serialul a avut, de asemenea, efecte asupra culturii populare, crescând vânzările de vafe Eggo și popularitatea jocului de societate Dungeons & Dragons.

Scena care i-a bulversat pe fanii serialului Stranger Things. Producătorii au trebut să iasă cu explicații

Serialul care face furori de Crăciun pe Netflix. „E atât de bun, încât spectatorii au urlat în fața ecranelor"

