A fost sau nu înșelată?! Motivul pentru care Larisa Iordache de la America Express s-a despărțit de iubitul ei

Larisa Iordache este una dintre cele mai cunoscute gimnaste din România și concurentă la America Express 2023. Despre cariera ei se cunosc multe detalii, însă fanii sunt curioși să afle câte ceva și din culisele vieții ei amoroase. Ei bine, nu demult, bruneta vorbea despre despărțirea de fostul ei partener.

Larisa Iordache și fostul ei iubit s-au despărțit de comun acord

Larisa Iordache a anunțat în urmă cu câteva luni că s-a despărțit de iubit și a explicat, de altfel și motivele pentru care s-au separat. Inițial a spus că a fost o glumă, însă ulterior bruneta a recunoscut că este din nou singură.

„Gluma s-a transformat în ceva serios, dar sunt bine acum. Sunt foarte bine, sunt de ceva vreme singură și îmi e ok. Sper din suflet, ușor, ușor să cunosc alți oameni și de ce nu, să am o relație foarte serioasă pentru că sunt un om foarte serios și îmi doresc ceva de durată și, de ce nu, să fac următorii pași în sensul ăsta.

Atunci când doi oameni nu se mai înțeleg și nu mai sunt pe aceeași undă, cred că maturitatea din oameni trebuie să își facă apariția și să constate că nu mai e cazul să continue pentru că se poate ajunge la foarte multe lucruri.

Și eu nu mi-am dorit această chestie, pentru că îmi doresc să am o familie frumoasă , îmi doresc să am lângă mine un om pe care să mă pot baza, care se poate baza pe mine și să ne susținem în absolut orice fel de moment. Nu mai eram noi pe aceeași undă așa că am hotărât să ne despărțim de comun acord, pentru că așa era cel mai bine”, a declarat Larisa Iordache, potrivit Spynews.

CITEȘTE ȘI:AU IZBUCNIT ÎN PLÂNS! CE AU PĂȚIT LARISA IORDACHE ȘI DIANA BULIMAR LA „AMERICA EXPRESS” DE LA ANTENA 1: „NE-AM DEMORALIZAT”

Între Larisa Iordache și fostul iubit nu a existat infidelitate

Larisa a ținut să precizeze că nu încape discuția despre infidelitate. Gimnasta a spus că iubirea dintre ea și partenerul ei nu mai era la fel, iar acesta ar fi fost singurul motiv pentru care au decis de comun acord că e mai bine să își vadă fiecare de drumul lui.

„Nu a înșelat nimeni pe nimeni. Am fost corecți de la început și am spus când se va termina și va exista un moment în care unul dintre noi se va uita la altcineva cred că este cazul să spunem. Nu s-a întâmplat așa ceva, din fericire, doar că s-a rupt undeva. Nu mai era acea iubire pe care trebuia să o simțim unul față de celălalt și nu mai eram compatibili din punct de vedere al viziunii”, a mai declarat ea.

VEZI ȘI:SUMA FABULOASĂ PE CARE O ÎNCASEAZĂ LUNAR LARISA IORDACHE DE LA STAT. INCREDIBIL CÂT PRIMEȘTE CONCURENTA DE LA „AMERICA EXPRESS”

Larisa Iordache nu are o relație în prezent

Deși mulți cred că e din nou îndrăgostită sau că are vreun iubit ascuns, ei bine, sportiva nu se mai concentrează acum pe viața amoroasă, ci pe carieră. Larisa Iordache a mărturisit că atunci când va avea din nou o relație, cu siguranță va face anunțul în spațiul public.

„Nu sunt deloc îndrăgostită. Sunt singură, mă concentrez pe ceea ce am eu de făcut. Nu poți să știi niciodată când apare cineva, adică nu sunt în momentul ăla sau în starea aia de a căuta pe cineva sau a vrea pe cineva, ci pur și simplu las ca lucrurile să se întâmple de la sine.

Cu siguranță se vor întâmpla cât trebuie să se întâmple și cu siguranță când o să fiu îndrăgostită din nou sau când o să iubesc pe cineva o să aflați și voi de la mine”, a spus Larisa Iordache pentru sursa menționată.