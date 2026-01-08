Câte sezoane va avea A Knight of the Seven Kingdoms și când apar următoarele

Universul A Knight of the Seven Kingdoms pare pregătit să se extindă serios, nu doar cu un sezon de probă. Serialul prequel din lumea Game of Thrones are deja confirmat sezonul 2, iar planurile din culise indică o strategie clară: adaptarea tuturor nuvelelor scrise de George R. R. Martin din seria Tales of Dunk and Egg.

Un sezon pe an, dacă totul merge conform planului

Conform informațiilor apărute în presa internațională, fanii se pot aștepta la un sezon nou în fiecare an, atâta timp cât ritmul de producție rămâne constant. Sezonul 1 debutează pe 18 ianuarie 2026, iar sezonul 2 este deja programat pentru 2027. În acest scenariu, un posibil sezon 3 ar putea ajunge pe ecrane în 2028, deși HBO nu a confirmat oficial acest lucru.

Showrunnerul Ira Parker a explicat că formatul serialului — șase episoade mai scurte, de aproximativ 30 de minute — a fost ales special pentru a permite adaptarea unei nuvele pe sezon. O soluție elegantă, care păstrează ritmul alert și povestea concentrată.

Până în prezent, Martin a publicat trei nuvele: The Hedge Knight, The Sworn Sword și The Mystery Knight. Asta înseamnă că, doar cu materialul existent, serialul ar putea ajunge fără probleme la trei sezoane.

George R. R. Martin scrie mai departe Dunk și Egg

Chiar dacă atenția fanilor este încă îndreptată obsesiv spre The Winds of Winter, Martin a confirmat că lucrează și la o nouă poveste Dunk & Egg. Într-un interviu mai vechi, autorul a ținut să lămurească zvonurile conform cărora ar fi abandonat romanele:

„De fiecare dată când anunț ceva, apar voci care spun că am renunțat la cărți. Nu e adevărat. Scriu în continuare.”

Planul lui Martin este ambițios: nouă nuvele în total, ceea ce ar putea duce serialul HBO la un număr similar de sezoane, dacă succesul va fi pe măsura așteptărilor. Totuși, autorul a lăsat de înțeles că va accelera scrierea acestora abia după ce finalizează The Winds of Winter.

HBO are încredere deplină în proiect

Înainte chiar de premiera sezonului 1, Martin a confirmat că sezonul 2 este deja în lucru, declarând că a văzut toate episoadele și este mulțumit de rezultat. Un semnal clar că HBO tratează A Knight of the Seven Kingdoms ca pe un pariu sigur.

Fiind una dintre poveștile preferate ale lui Martin din universul Westeros, serialul promite o revenire mai intimă, mai caldă și mai aventuroasă în lume medievală care a cucerit publicul global.

Dacă planurile rămân neschimbate, A Knight of the Seven Kingdoms ar putea deveni un serial de cursă lungă, cu lansări anuale și povești bine dozate. Westeros se întoarce, de data asta pe cai mai mici, dar cu inimă mare.

