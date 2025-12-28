Când apare „A Knight of the Seven Kingdoms”, noul capitol din universul Game of Thrones, pe HBO. Fanii mai au puțin de așteptat

Un serial despre onoare, prietenie și aventură, plasat cu un secol înainte de Game of Thrones, promite să readucă farmecul poveștilor clasice din Westeros, într-o formă mai intimă și mai umană.

„A Knight of the Seven Kingdoms” este noul serial HBO inspirat din nuvelele lui George R. R. Martin, cunoscute sub titlul Tales of Dunk and Egg. Acțiunea se petrece cu aproximativ o sută de ani înainte de evenimentele din Game of Thrones, într-o perioadă în care dinastia Targaryen se află încă pe Tronul de Fier, iar amintirea dragonilor nu s-a stins complet.

Când apare „A Knight of the Seven Kingdoms”

Serialul urmărește aventurile a doi eroi atipici: Ser Duncan cel Înalt, un cavaler tânăr, curajos, dar naiv, și scutierul său, Egg, un copil aparent obișnuit, care ascunde însă un destin mult mai important. Împreună, cei doi străbat Westerosul, întâlnind nobili, trădări, lupte și situații care le vor testa onoarea și loialitatea.

Spre deosebire de intrigile politice ample din Game of Thrones sau House of the Dragon, noul serial mizează pe o poveste mai intimă, centrată pe relația dintre cei doi protagoniști. Este o întoarcere la esența poveștilor cavalerești: onoare, prietenie, greșeli și maturizare.

Acțiunea are loc într-o epocă relativ stabilă pentru Westeros, însă pericolele nu lipsesc. Rivalități nobiliare, comploturi, dueluri și tensiuni mocnite fac parte din traseul celor doi, iar fiecare episod promite să adâncească mitologia deja cunoscută fanilor.

Distribuție și echipă de producție

În rolul lui Ser Duncan îl vom vedea pe Peter Claffey, iar pe Egg îl interpretează Dexter Sol Ansell. Din distribuție mai fac parte Daniel Ings, Bertie Carvel, Danny Webb, Sam Spruell, Finn Bennett, Shaun Thomas și Tanzyn Crawford, alături de alți actori cunoscuți din producții britanice.

Serialul este creat de George R. R. Martin și Ira Parker, acesta din urmă fiind și showrunner. Printre producătorii executivi se numără Ryan Condal, unul dintre oamenii-cheie din spatele House of the Dragon. Regia este semnată de Owen Harris și Sarah Adina Smith.

Data oficială a lansării

„A Knight of the Seven Kingdoms” va avea premiera pe 18 ianuarie 2026, la HBO, și va cuprinde șase episoade. Serialul promite o abordare diferită a universului Westeros: mai puțin spectacol grandios, mai multă poveste, caracter și emoție.

Pentru fanii vechi ai francizei, dar și pentru cei care vor să intre pentru prima dată în lumea creată de George R. R. Martin, această producție se anunță drept una dintre cele mai așteptate lansări ale anului.