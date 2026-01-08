Florin Salam, umilit pe scena de la Berăria H chiar de managerul locației. Prima reacție a manelistului: ”Îl iert!”

Unul dintre concertele recente ale lui Florin Salam s-a terminat într-un mod total neașteptat, ce l-a lăsat atât pe artist, cât și pe cei prezenți cu gura căscată. Concertul a fost întrerupt de managerul locației, care a urcat pe scenă, i-a smuls microfonul din mână celebrului artist și i-a adresat mai multe injurii. Întreaga întâmplarea a fost povestită de Adriana Bahmuțeanu în mediul online.

Recent, Florin Salam a avut parte de un incident foarte neobișnuit în timpului unui concert. Mai exact, în data de 6 ianuarie a urcat pe scena unui cunoscut local din Capitală, însă spectacolul s-a terminat într-o notă neașteptată, fiind oprit brusc de managerul localului.

Se pare că bărbatul s-ar fi urcat pe scenă lângă Florin Salam și i-ar fi smuls acestuia microfonul din mână. Ulterior, i-a adresat tot felul de injurii și i-a cerut artistului să schimbe melodia. Mai mult, l-a amenințat pe manelist că în cinci minute îl va da jos de pe scenă.

Adriana Bahmuțeanu spune ce s-a întâmplat la concertul lui Florin Salam

Martoră la întreg evenimentul a fost și Adriana Bahmuțeanu. Vedeta a fost prezentă la concertul respectiv și a povestit în mediul online toate cele întâmplate. Bruneta a punctat că distracția tuturor a fost distrusă de managerul localului.

„Impresii la cald după concertul lui Florin Salam. Deși vizibil obosit, Florin a prestat impecabil, a făcut atmosfera, a fost „în voce”, cum se spune! Bravo! Atmosfera incendiară, oameni decenți, chiar și tineri corporatiști, cu toții puși pe distracție. Chiar dacă Salam a făcut tot posibilul să evite dedicațiile nu a reușit dar au fost decente și nu au durat nepermis de mult, cum se întâmplă uneori la nunți sau petreceri în etnie, unde stai și asculți ore întregi de „pentru…-pentru” O mare bila neagră pentru manager, o persoana controversata în mediul artistic, ce suferă de „Sindromul lui Dumnezeu” adică nu-i mai ajunge nimeni nici cu prăjina la nas! Acesta s-a urcat pe scena în stare avansata de ebrietate și l-a insultat la propriu pe artistul Florin Salam, spunându-i pe un ton sarcastic, citez: Bai Salame, mai da-te-n… schimba și tu repertoriul că nu îmi place ce cânți, unde te crezi… cântă și tu altceva să vad dacă ai voce să cânți.. Moment în care toată sala a încremenit! Adică umilința maxima ce i se poate da unui artist, jignit la modul de cântă băi lăutarule ca te-am închiriat sa cânți. Urat!!!! Ca să salveze elegant situația cu zâmbetul pe buze , Salam l-a scuzat pe om spunând ca a băut și el un șpriț în plus și ca vrea un alt repertoriu și a cântat incredibil de frumos celebra Sunt vagabondul vieții mele. Pentru manager n-a fost suficient, acesta a urcat de mai multe ori pe scena făcând semne să se termine concertul, iar Salam explica tot în gluma că el nu se uită la ceas atunci când cântă și o face din pasiune pentru public. Ce mai, a fost absolut josnic comportamentul domnului șef care n-a ținut cont nici de public, nici de un minim de respect pentru un artist foarte iubit și nici față de noi, da, publicul manelistic datorita căruia domnu’ manager și alții ca el își iau salariile”, este o parte din mesajul Adrianei Bahmuțeanu, care a explicat pe larg întreaga situație.

Prima reacție a lui Florin Salam

Deși concertul i-a fost ruinat de managerul localului, Florin Salam s-a arătat împăciuitor. Acesta l-a scuzat pe bărbat și chiar și-a rugat fanii să nu îl blameze prea tare.

„Nu încercați să îl condamnați. E prietenul meu și eu îl iert. Nu a făcut nimic rău, s-a urcat și el pe scenă, luase un șpriț. Eu înțeleg. Nu îl mai înjurați. Vă mulțumesc că mă susțineți. A fost o prostie a lui, o greșeală, dar ne-am înțeles”, a spus Florin Salam, în urma celor întâmplate.

