Nepotul lui Florin Salam a primit o veste de ultimă oră de la tribunal! Judecătorii i-au modificat sentința

Nepotul celebrului manelist Florin Salam, Eugen Jan Stoian – cunoscut sub numele de Giani, a trecut printr-un episod tensionat, după ce tribunalul i-a revizuit recent sentința. Tânărul, în vârstă de 30 de ani, fusese inițial condamnat la 1 an, 8 luni și 20 de zile de închisoare cu executare pentru deținere și trafic de droguri de mare risc, dar și pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Iată ce veste a primit acesta!

Giani este fiul lui Nelu Stoian, fratele mai mare al lui Florin Salam, care a încetat din viață în 2020 după ce s-a îmbolnăvit de COVID-19. Moartea tatălui său a apropiat și mai mult tânărul de Florin Salam, care, cunoscut pentru grija față de cei dragi, l-a luat sub aripa sa ocrotitoare. Pe parcursul anilor, Giani a fost chiar ocazional șoferul manelistului, iar legătura dintre ei s-a consolidat, Florin Salam devenind o figură de sprijin importantă pentru nepotul său.

Nepotul lui Florin Salam, veste de ultimă oră de la tribunal

Decizia instanței a adus însă o schimbare importantă: pedeapsa cu închisoarea a fost menținută, însă executarea acesteia a fost suspendată, sub supraveghere, pe o perioadă de trei ani.

Inițial, pedeapsa cu executare a generat îngrijorare, însă decizia tribunalului de a suspenda închisoarea oferă tânărului o șansă de reintegrare și de a demonstra că poate respecta legea. Conform dispozițiilor legale, suspendarea pedepsei presupune un termen de supraveghere strict și obligații clare, iar încălcarea acestora poate atrage după sine revocarea suspendării și intrarea imediată în detenție.

„Menţine cuantumul pedepselor principale cu închisoare stabilite în sarcina inculpatului STOIAN JAN-EUGEN, precum şi pedeapsa rezultantă a închisorii de 1 an 8 luni şi 20 de zile închisoare. În temeiul art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei rezultante a închisorii de 1 an 8 luni şi 20 de zile închisoare sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, termen stabilit în condiţiile art. 92 C. pen. şi care va curge de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În baza art. 91 alin 4 C. pen. atrage atenţia inculpatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere. În baza art. 93 alin. 3 C. pen., obligă inculpatul STOIAN JAN-EUGEN ca pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul Primăriei comunei Berceni, judeţul Ilfov sau în cadrul Bazei Sportive- Club Sportiv Berceni, judeţul Ilfov, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. Supravegherea executării obligației prevăzute de art. 93 alin. (2) lit. b) și alin. (3) C. pen. se efectuează de Serviciul de Probațiune Ilfov”, potrivit Portal Just

În timpul termenului de supraveghere, el va trebui să respecte toate măsurile impuse, să se supună controlului autorităților și să evite orice implicare în activități ilegale. Nerespectarea acestor condiții ar putea transforma această suspendare într-o pedeapsă cu executare efectivă, păstrând cuantumul inițial al închisorii de 1 an, 8 luni și 20 de zile.

