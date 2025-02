Florin Salam a ajuns iar la poliție! Ce acuzații i se aduc: „Dacă ei s-au certat cu rivalii lor, care să facă...”

Florin Salam se confruntă din nou cu probleme legale! Manelistul s-a prezentat astăzi la Secția 2 de Poliție pentru a clarifica o acuzație de înșelăciune care datează de câțiva ani. Iată ce s-a întâmplat!

Abia revenit din Suedia, unde a urmat un tratament de recuperare, Florin Salam a fost chemat să dea explicații într-un dosar mai vechi. Cântărețul este acuzat că, în urmă cu patru ani, ar fi primit un avans de 13.000 de euro pentru un eveniment la care nu s-a mai prezentat. Cu toate acestea, artistul a ieșit optimist de la audieri, susținând că situația va fi rezolvată.

CITEȘTE ȘI: Ce s-a întâmplat cu Florin Salam în clinica din Serbia, de fapt: ”Au crezut că nu îmi mai revin”

Artistul își amintește despre respectiva nuntă programată în Bruxelles, însă nu este sigur dacă a încasat sau nu suma reclamată. Cu toate acestea, a venit încrezător la audieri, afirmând că are toate obligațiile profesionale în ordine.

„Am primit o foaie acasă și trebuie să văd despre ce este vorba! Am toate treburile rezolvate. Și, ce credeți? Până în 2027 am concerte, spectacole, nunți. Toate treburile sunt rezolvate. Dacă mai sunt vreo două, trei pentru că oamenii au fost plecați și nu am putut să rezolvăm cu ei, se rezolvă să stau bine! Eu sunt șeful României, nu vă supărați! (…)”, a declarat Florin Salam.