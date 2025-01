Ce s-a întâmplat cu Florin Salam în clinica din Serbia, de fapt: ”Au crezut că nu îmi mai revin”

Ultima perioadă nu a fost una tocmai ușoară pentru Florin Salam. „Regele manelelor”, așa cum este cunoscut în showbiz, a fost internat timp de 20 de zile într-o clinică din Serbia. Din cauza programului haotic, a oboselii și al exceselor, organismul manelistului a cedat, iar medicii au făcut tot posibilul să îl pună din nou pe picioare. Cântărețul a vorbit deschis despre perioada petrecută în spital.

În urmă cu mai bine de o săptămână, apropiații manelistului au dezvăluit pentru CANCAN.RO că starea de sănătate a lui Florin Salam este cât se poate de gravă. Problemele au început în urmă cu mai mulți ani, însă acum un an și jumătate a ajuns prima dată pe patul de spital. La acea vreme, manelistul nu a urmat tratamentul prescris, așa că a ajuns din nou pe mâinile medicilor.

Recent, Florin Salam a ajuns din nou pe patul de spital. Manelistul a fost internat timp de 20 de zile într-o clinică din Serbia. Se pare că excesele alimentare, oboseala și stilul de viață dezorganizat au dus la deteriorarea întregului organism.

Din fericire, medicii străini au reușit să îl pună pe picioare pe cântăreț, iar după externare a vorbit despre perioada petrecută în spital. Artistul s-a arătat surprins de faptul că unii apropiați au crezut că nu își va mai reveni.

„Am fost în Serbia(…) Este o clinică mică, nu mare, dar pe care o voi face eu în România (…) Erau oameni cu mai multe afecțiuni(…) Nu e nici ieftin, nici scump, nu e scump(…) Ca să stai lângă Florin Salam, trebuie să îți asumi, mulți au crezut că nu îmi mai revin. Nu contează, rămân prietenii mei. Vor rămâne prietenii mei, că am muncit împreună”, a spus Florin Salam, în cadrul unei emisiuni TV.

Pe întreaga perioadă a spitalizării, Florin Salam a urmat un tratament prescris de medici și s-a refăcut. Celebrul manelist a povestit că, în ultimii ani, a avut permanent stări de moleșeală și slăbiciune. Totuși, acum este pregătit să o ia de la capăt și să urce din nou pe scenă.

„Eu pot să zic că m-am născut de azi! Pentru că am o altă viață. Viață în primul rând cu Dumnezeu (…) Dumnezeu, familia mea și bineînțeles, voi, oamenii prin care îmi cresc copiii, vă iubesc și vă mulțumesc că m-ați susținut atâția ani (…) Eu am intrat (n.r. live) când am ajuns la spital ca să-mi pierd vremea pentru că nu voiam să mă gândesc. E greu să stai la spital să te gândești la cum e situația acolo că îți faci mai rău. M-a ajutat aici.

M-am adunat bine și m-am pus bine. Și tratamentul pe care l-am făcut m-a ajutat și cu vocea, m-a ordonat într-un fel. Eram moleșit tot timpul, eu mă forțam să stau așa, m-ai întâlnit așa la câteva concerte și tot le-am dus bine. Asta înseamnă să stai bine în ghete și pofta pentru oameni, să te implici oricât ai fi de obosit sau bolnav, ferească Dumnezeu, pe scenă trebuie să îți dai viața!”, a declarat Florin Salam în emisiunea lui Dan Capatos.