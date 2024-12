Rănit în orgoliu, Florin Salam îi declară război lui Costi Ioniță. Ce s-a întâmplat între cei doi: ”Cât tupeu!”

Florin Salam i-a declarat război lui Costi Ioniță. Manelistul a ieșit în spațiul public și i-a transmis un mesaj dur colegului său. Totul a pornit de la o colaborare dintre cei doi, melodie care pare să-i fi rănit orgoliul ”Regelui”. Un nou scandal urmează să izbucnească în industria manelelor?



Încă de la începutul carierei sale muzicale, Florin Salam a făcut echipă bună cu Costi Ioniță. Cei doi au avut numeroase colaborări, însă una dintre ele pare să fie mai actuală ca niciodată.

În timpul unui live pe TikTok, Florin Salam și-a adus aminte de vremurile în care a cântat alături de Costi Ioniță. Cei doi erau colegi de scenă, iar una dintre melodiile sale din 2012 (Costi Ioniță & Florin Salam – ”Ce mai program” ) îl avea în prim-plan pe Costi Ioniță, lucru care acum pare să-l irite pe ”Rege”.

Cu această ocazie, manelistul și-a adus aminte de o situație prin care a trecut în urmă cu mulți ani, în timpul filmărilor videoclipului piese. A dat cărțile pe față și i-a declarat război compozitorului – spunând că el nu era cunoscut la vremea respectivă și a fost nevoit și forțat de circumstanțe să spună ”Costi e number one”.

”Să mă ierte prietenul ăsta al meu Costi Ioniță. Cât tupeu a avut el să-mi zică să spun ”Costi number one (n.r numărul 1)”. Pe vremea aia, eu am zis la mișto, nu am zis pe bune: ”Mamă, mamă ce program, Costi nr.1 cu Florin Salam”. Melodia aia de când eram eu mic. Eu am zis de rușine așa, da nu îmi convenea, cum să zic așa ceva. Dar ce era să fac”, a spus Florin Salam pe TikTok.