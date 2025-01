Florin Salam a fost externat din spital. Cum se simte acum: „Eu am intrat, când am ajuns la spital, ca să-mi...”

Anul 2025 a început cum nu se putea mai rău pentru Florin Salam. ”Regele” a clacat și a ajuns pe patul de spital. Din cauza programului haotic, a oboselii și al exceselor, organismul manelistului a cedat. Artistul a fost externat și a făcut primele declarații despre starea sa de sănătate.

În urmă cu o săptămână, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, apropiații manelistului dezvăluiau că stare de sănătate a lui Florin Salam este cât se poate de gravă. Problemele au început în urmă cu mai mulți ani, însă acum un an și jumătate a ajuns prima dată pe patul de spital. La acea vreme, manelistul nu a luat prea în serios sfaturile medicilor și nici nu a urmat tratamentul prescris. Sursele noastre susțineau că situația este, de fapt, mult mai gravă, iar ”Regele” ar fi fost pe punctul de a ajunge la operație.

„Florin este la spital de peste o săptămână în spital, se fac nouă zile. Are probleme de sănătate de multă vreme. Are pancreatită acută de peste un an, iar lucrurile sunt din ce în ce mai grave. A fost internat și în urmă cu un an și jumătate și i s-a spus că trebuie să țină regim, să o lase mai ușor cu evenimentele, cu alcoolul, dar nu a ascultat. Prima dată când a fost la medic în România i s-a spus că este foarte grav. Ar fi trebuit de atunci să facă pauză un an de toate cele, trebuia să ia tratament și atât.

Ar fi trebuit să țină regimul acela special, să ia tratamentul care i s-a prescris și să se odihnească. Să nu mănânce gras, sărat, să nu bea alcool. El nu a ascultat indicațiile medicilor, nu a luat tratamentul, uita să îl ia. Mergea la cântări și numai de pastile nu-i ardea lui”, ne-au declarat apropiații manelistului.