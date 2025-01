”Regele” riscă să ajungă la cuțit! Ce i-au spus medicii lui Florin Salam acum un an și jumătate

Florin Salam a îngrijorat pe toată lumea după ce s-a postat pe internet de pe un pat de spital. Cântărețul de manele a recunoscut că agitația din ultima perioadă, dar și excesele și-au spus cuvântul, iar starea lui de sănătate a avut de suferit. Așadar, s-a internat pentru a se recupera și speră să treacă peste probleme cât de repede cu putință. CANCAN.RO a stat de vorbă cu apropiații manelistului și a aflat că lucrurile nu sunt, de fapt, deloc bune pentru artist. Florin Salam se confruntă cu probleme grave de sănătate de peste un an și jumătate și este nevoită să ajungă la operație. În plus, și-a anulat deja multe evenimente ce ar fi trebuit să aibă loc anul acesta, dar mai multe aflați în rândurile următoare.

Florin Salam trece, din nou, printr-o perioadă dificilă. Manelistul se află internat de mai multe zile în spital, acolo unde medicii îl tratează. După ce a recunoscut că a făcut excese cu alcoolul, apropiații spun că situația este, de fapt, mult mai gravă. Florin Salam este pe punctul de a ajunge la operație și se confruntă cu o boală gravă.

Florin Salam se confruntă cu o boală gravă! Medicii l-au sfătuit să se opereze

Apropiații manelistului au dezvăluit pentru CANCAN.RO cât de sensibilă este situația pentru artist. Lucrurile nu sunt deloc roz, iar excesele făcute în ultima perioadă și-au pus amprenta pe manelist.

„Florin este la spital de peste o săptămână în spital, se fac nouă zile. Are probleme de sănătate de multă vreme. Are pancreatită acută de peste un an, iar lucrurile sunt din ce în ce mai grave”, ne-au declarat apropiații manelistului.

Apropiații cântărețului ne-au mai spus că problemele cu care se confruntă Florin Salam au început în urmă cu câțiva ani, iar acum un an și jumătate a fost internat pentru a se trata. Doar că, manelistul nu a ascultat de sfatul medicului și nici nu a luat tratamentul prescris, motiv pentru care s-ar putea să ajungă pe masa de operație.

„A fost internat și în urmă cu un an și jumătate și i s-a spus că trebuie să țină regim, să o lase mai ușor cu evenimentele, cu alcoolul, dar nu a ascultat. Prima dată când a fost la medic în România i s-a spus că este foarte grav. Ar fi trebuit de atunci să facă pauză un an de toate cele, trebuia să ia tratament și atât.

Ar fi trebuit să țină regimul acela special, să ia tratamentul care i s-a prescris și să se odihnească. Să nu mănânce gras, sărat, să nu bea alcool. El nu a ascultat indicațiile medicilor, nu a luat tratamentul, uita să îl ia. Mergea la cântări și numai de pastile nu-i ardea lui” , au mai spus rudele cântărețului.

Acum, medicii sunt rezervați în privința recuperării artistului care, cel puțin pentru moment, refuză operația. Nici stilul de viață din ultimii ani nu l-au ajutat deloc pe Florin Salam, dimpotrivă.

„Nu a știut deloc să se îngrijească și l-a stricat anturajul. Se lua cu oamenii lui, bea și făcea prostii. Și când spun că bea. nu mă refer la un pahar. Plus că în trecut se mai trata, își mai făcea perfuzii cu vitamine, dar de ceva vreme a lăsat-o baltă, nu mai are deloc grijă. El mergea de la un eveniment la altul și se forța foarte tare. Și dacă nu mergea să cânte, făcea petreceri cu prietenii și știți cum este… se bea mult, se distrau. Medicii i-au spus că ar fi bine să îl opereze, dar să vedem ce se va întâmpla. Se așteaptă la orice pentru că nu este bine deloc”, au mai spus apropiații pentru CANCAN.RO.

Ce a declarat Florin Salam de pe patul de spital: „Am dat-o în prostii”

CANCAN.RO a aflat și programul lui Florin Salam pentru următoarea perioadă. Se pare că în următoarele trei luni, manelistul și echipa lui și-au anulat toate evenimentele. Florin Salam a ieșit public în urmă cu câteva zile și a dezvăluit că urmează o perioadă de repaus total.

”Zilele astea o să mai țin repaus total. Nu am făcut nimic, eram foarte obosit. Eram foarte obosit și băutura pe care am băut-o, și prostiile pe care le-am făcut, ce să vă zic? A trebuit să ajung aici să-mi rezolv toate cele de au fost, să-mi curăț creierul, corpul, trebuie să fiu bine, să bag sănătate în corp. Dacă eu am fost numai stresat, nedormit, după aceea am dat-o în prostii, știți și voi foarte bine, am și băut, nu știu cât am băut, două-trei sticle de băutură pe zi, unde putea să ducă, unde? Mulțumesc lui Dumnezeu că totul e bine, suntem bine”, a spus Florin Salam.

