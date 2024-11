Motivul pentru care Florin Salam a dispărut din spațiul public: „Renunț la toate...”

Florin Salam și-a îngrijorat fanii pentru că nu a mai apărut pe rețelele de socializare în ultima perioadă. Celebrul manelist a luat o decizie radicală în ceea ce privește aparițiile sale în mediul online. Mai mult decât atât, artistul a explicat ce l-a determinat să facă această schimbare.

Florin Salam era constant prezent pe rețelele de socializare. Celebrul manelist intra foarte des live pe TikTok pentru a discuta cu fanii săi. De asemenea, el le povestea urmăritorilor momente importante din viața sa. Astfel, oamenii s-au îngrijorat atunci când au observat că toate conturile artistului au dispărut. Ei bine, acesta a lămurit situația.

Florin Salam a mărturisit că și-a închis contul de TikTok și nu știe când va reveni în mediul online. Artistul a explicat că aparițiile sale pe rețelele de socializare sunt gândite atent, reprezentând o strategie.

De asemenea, celebrul manelist a precizat că are foarte multe evenimente, iar timpul nu îi permite să fie prezent în mediul online. Florin Salam le-a transmis fanilor săi că cea mai bună comunicare este atunci când susține un concert.

„Nu m-am retras. Sunt cel mai cunoscut nume din România. Acum iartă-mă câ îți spun, lasă-i pe alții să mai apară și ei. De asta am închis și TikTok-ul. și alea. Am încerca un pic să văd niște nebunii. O nebunie e necesară. Am stabilit o perioadă, nu știu cât de mare, să renunț la toate rețelele astea și apar doar când trebuie.

A devenit o strategie pentru mine. Am obținut ceva ce nu reușeam să depistez. A fost bun și TikTok-ul ăsta la ceva. Când ai patru petreceri pe zi și nu mai e nevoie să stau pe TikTok cum stau alții. În fiecare zi sunt cu ei, asta e cea mai bună comunicare, eu pe scenă și oamenii să savureze programul”, a declarat Florin Salam la Un show păcătos.