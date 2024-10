Florin Salam și Nicole Cherry au făcut mare show la nunta Larisei Udilă! Imagini incediare

Miercuri, 23 octombrie, Larisa Udilă și Alexandru Ogică au spus marele „DA”! Cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, iar după ceremonie a urmat o super petrecere. Printre artiștii care au întreținut atmosfera s-au numărat Nicole Cherry și Florin Salam. Cei doi au făcut un duet de zile mari. Invitații au rămas fără cuvinte atunci când au văzut momentul incendiar.

Artiști importanți din industria muzicală de la noi și-au făcut apariția la nunta Larisei Udilă cu Alexandru Ogică și i-au încântat pe toți cei prezenți. Nu au fost prezenți doar cântăreți de muzică pop, ci și maneliști celebri, precum Florin Salam sau Adrian Minune!

Florin Salam și Nicole Cherry i-au surprins pe cei prezenți la nunta Larisei Udilă cu Alexandru Ogică. Cei doi au cântat în duet celebra piesă Sae Roma Daie, iar invitații au rămas surprinși de show-ul incendiar pe care l-au făcut.

La un moment dat, spectacolul a devenit și mai interesant pentru că și-a făcut apariția pe scenă și Adrian Minune. Cei trei artiști au cântat excepțional, toată lumea fiind cu ochii pe ei. Invitații au scos telefoanele pentru a se asigura că surprind momentul impresionant.

Larisa Udilă și Alexandru Ogică s-au căsătorit într-un cadru de poveste și au avut parte de o petrecerea de nuntă pe cinste la restaurantul lui Gabi Bădălău. Familia și prietenii apropiați le-au fost alături și s-au distrat la eveniment.

Influencerița nu a oferit înainte detalii despre nuntă, preferând să țină totul secret. Larisa Udilă și-a anunțat urmăritorii că s-a căsătorit abia după eveniment. Ea a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

„22 octombrie 2024 – o zi binecuvântată, plină de magie pentru noi.

Ieri, am avut onoarea și bucuria de a ne jura iubirea eternă în fața lui Dumnezeu, moment la care am visat toată viața! A fost cea mai frumoasă zi, un vis devenit realitate, înconjurați de cei mai dragi oameni. De la prima clipă în care m-am pregătit și până când am pășit afară din biserică, lacrimile de bucurie nu s-au oprit. Am simțit o emoție profundă, o bucurie copleșitoare, iar inima mea era plină de recunoștință.

Mi-am dorit din suflet să am alături fiecare persoană iubită, pentru că viața este atât de imprevizibilă și aceste momente prețioase sunt de neînlocuit. Astăzi, continuăm povestea noastră de iubire cu o petrecere de suflet, pentru că, fiind miercuri și post, nu am putut sărbători cununia religioasă astăzi. Abia aștept să vă împărtășesc toată povestea noastră și cum, într-un vârtej de emoții și surprize, am reușit să organizăm nunta în doar trei săptămâni! Un vis împlinit, născut din iubire.”, este mesajul scris de Larisa Udilă pe Instagram.