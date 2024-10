Nuntă secretă în showbiz! Au spus „DA” pe 22 noiembrie, în fața celor dragi: „Inima mea era plină de recunoștință”

Pare că nunțile în secret au început să fie un trend printre vedetele noastre. După ce Theo Rose a șocat lumea cu vestea cununiei care a avut loc în deplină taină, Larisa Udilă este cea care urmează la rând. Bruneta a mărturisit că ieri, 22 octombrie, și-a unit destinul pentru totdeauna cu cel al bărbatului vieții ei, Alexandru Ogică, și a postat primele fotografii de la marele eveniment.

Larisa Udilă este împlinită pe toate planurile. Bruneta are o carieră de succes, un băiețel minunat și un soț iubitor. Prin urmare, cei doi s-au decis să treacă la pasul următor. Larisa și Alexandru Ogică își trăiesc povestea de iubire de aproape un deceniu, iar Milan este rodul dragostei lor. Inelul de logodnă a apărut în urmă cu mai mult timp, încă de când cei doi erau mici și nu aveau aceeași situație financiară ca acum, spunea Larisa pentru CANCAN.RO, în urmă cu ceva timp, iar ieri, nunta a avut loc în mare secret.

CITEȘTE ȘI: Acțiune pe patine, la Allianz-Țiriac Arena! Despre sport, nutriție și parenting, cu Larisa Udilă: „Am început să fac schimbări mari!”

Larisa Udilă a postat fotografia care i-a bucurat pe fani. Ieri, vedeta și-a unit destinele pentru totdeauna cu Alexandru Ogică și a transmis un mesaj emoționant.

„22 octombrie 2024 – o zi binecuvântată, plină de magie pentru noi

Ieri, am avut onoarea și bucuria de a ne jura iubirea eternă în fața lui Dumnezeu, moment la care am visat toată viața! A fost cea mai frumoasă zi, un vis devenit realitate, înconjurați de cei mai dragi oameni. De la prima clipă în care m-am pregătit și până când am pășit afară din biserică, lacrimile de bucurie nu s-au oprit. Am simțit o emoție profundă, o bucurie copleșitoare, iar inima mea era plină de recunoștință.

Mi-am dorit din suflet să am alături fiecare persoană iubită, pentru că viața este atât de imprevizibilă și aceste momente prețioase sunt de neînlocuit.

Astăzi, continuăm povestea noastră de iubire cu o petrecere de suflet, pentru că, fiind miercuri și post, nu am putut sărbători cununia religioasă astăzi. Abia aștept să vă împărtășesc toată povestea noastră și cum, într-un vârtej de emoții și surprize, am reușit să organizăm nunta în doar trei săptămâni! Un vis împlinit, născut din iubire.

P.s. : Astazi este ziua lui Ogi si urmeaza multe surprize fiti cu ochii pe noi🥰”, este mesajul scris de Larisa Udilă pe rețelele de socializare