Acțiune pe patine, la Allianz-Țiriac Arena! Despre sport, nutriție și parenting, cu Larisa Udilă: „Am început să fac schimbări mari!”

Larisa Udilă a făcut senzație pe gheața Patinoarului Allianz-Țiriac Arena! Tânăra mămică, recunoscută pentru proiectele sale în modă, dar și pentru comunitatea de peste 500.000 de urmăritori pe care o „influențează” în mediul social, a acceptat provocarea CANCAN.RO. Prin urmare, influencerița s-a prezentat în Otopeni, pentru a vorbi despre lifestyle, parenting, petrecerea timpului liber și… patinaj.

Nu de alta, dar o activitate numai bună pentru weekend este propusă de către Allianz-Țiriac Arena. Este singurul patinoar din zona București-Ilfov, dezvoltat conform normelor olimpice. Locația este deschisă 10 luni pe an și oferă distracție pe cinste în fiecare anotimp. Sâmbăta și duminica sunt desfășurate ședințe de patinaj, destinate agrementului pentru publicul larg. Fiecare sesiune are o oră și jumătate, iar accesul către patinoar se face rapid: rutier, via DN1 sau feroviar, pe ruta Gara de Nord – Aeroport. Mai multe detalii legate de program și tarife găsiți pe site-ul fundatiaiontiriac.ro/distractie-in-orice-anotimp/ !

Larisa Udilă este o mamă grijulie și îi face program de mișcare fiului: „Pe Milan vreau să-l dau la sport!”

CANCAN.RO: Larisa, la ce vârstă ai învățat să patinezi?

Larisa Udilă: Eram foarte mică, dar n-am mai patinat de ceva timp. Abia așteptam să vin să patinez.

CANCAN.RO: Pe micuțul Milan îl vei îndruma să practice asemenea activități? Am înțeles că tatăl lui schiază foarte bine de la trei ani…

Larisa Udilă: Da, schiază foarte bine soțul meu. Și pe Milan vreau să-l dau la sport, tatăl lui vrea să îl facă fotbalist. Toată lumea îmi spune că are față de fotbalist și numele îl ajută. Ne dorim să îl ducem la fotbal pe Milan, dar o să vreau să încerce tot felul de sporturi. Să încerce și tenis, înotul, poate altceva îl va atrage mai tare decât fotbalul.

CANCAN.RO: Până să ajungă la sport, cum vă petreceți timpul liber cu el?

Larisa Udilă: Îl scoatem în parc și în weekend găsim tot felul de activitiăți interesante. De exemplu, acum am venit să testez patinoarul, pentru că acest weekend aș vrea să ni-l petrecem la patinoar. Abia aștept să filmez materiale cu el pe patine.

CANCAN.RO: Este la vârsta la care nu îi este teamă să încerce activități noi, necunoscute lui încă?!

Larisa Udilă: Dacă acum nu învață, mai târziu îi va fi frică. Și am decis să iau toate lucrurile de la început.

CANCAN.RO: În weekend, la Patinoarul Allianz-Țiriac Arena, copiii între 3 și 5 ani au acces gratuit!

Larisa Udilă: Deci Milan, în următorii doi ani, vine și patinează gratuit.

Influencerița implementează un stil de viață sănătos pentru întreaga familie: „Am început să fac schimbări de alimentație!”

CANCAN.RO: De obicei, tu ai nevoie de timp pentru tine sau îi incluzi și pe soț și pe cel mic în activitățile tale?

Larisa Udilă: Foarte rar am nevoie de timpul meu, în general îmi place să-mi petrec timpul cu ei, pentru că muncesc foarte mult și zilele libere și orele libere pentru mine sunt un must-have cu familia.

CANCAN.RO: Sunt multe guri rele care spun că influencerii nu muncesc. Dar în realitate este muncă multă, nu?

Larisa Udilă: Totul pică din cer, materialele alea se fac singure, se editează singure, plesnești din degete și s-a făcut totul…

CANCAN.RO: Cât de mult te ajută partenerul de viață în munca ta?

Larisa Udilă: 90%. Fără suport nu aș fi putut să fac absolut nimic. Suportul este cel mai important în cariera oricui. Dacă jumătatea ta nu este alături de tine, nu te susține, nu te încurajează, nu îți dă încrederea aceea, nu poți să faci absolut nimic.

CANCAN.RO: La sală mergi, Larisa?

Larisa Udilă: Cu sala nu stau foarte bine, însă am început să fac schimbări de alimentație super mari. Înainte mâncam orice la orice oră, nu mă interesa de nimeni și de nimic. Și nu se vedea, însă în acest moment, de când am devenit mamă, trebuie să fiu mult mai atentă. Mănânc la orele potrivite, renunț la pâine, la zahăr și la tot felul de lucruri care sunt atât de bune, dar atât de nocive. M-a ajutat foarte mult schimbarea alimentației, am o altă energie, un alt tonus, alt vibe, totul este WOW acum!

Alexandru Ogică și soția își mai doresc un frate pentru Milan, dar amână momentul: „Mi-am dorit până la 24 de ani să am trei copii!”

CANCAN.RO: Tu ți-ai proiectat să fii o mamă tânără?

Larisa Udilă: Eu și Alexandru suntem împreună de 10 ani. Milan trebuia să vină de mult, eu mi-am dorit până la 24 de ani să am trei copii. Între timp, soțul juca fotbal, era mereu plecat și mi-a spus că nu și-ar dori să fie genul acela de părinte mereu plecat, absent din viața copilului. Când a renunțat la fotbal, a mai stat puțin să ne așezăm și noi și am rămas însărcinată. Dar acum, după ce am copilul, pot să spun că mă gândesc de 10 ori înainte să-l fac pe al doilea.

CANCAN.RO: Îmi ziceai într-un interviu, la un moment dat, că ai mai vrea o fetiță. A rămas dorința?

Larisa Udilă: A rămas, dar trebuie să mai treacă puțin timp.

CANCAN.RO: De sărbători cum petreceți?

Larisa Udilă: De Crăciun o să fiu acasă cu familia și de Revelion plecăm la căldură.

CANCAN.RO: Plecați și cu Milan?

Larisa Udilă: Nu prea mai plec fără Milan, foarte rar. Doar când e ceva legat de business sau când nu am timp să mă ocup de el. Orice vacanță parcă nu are rost fără Milan. Simt că nimic n-are sens.

