Ion Țiriac, despre cea mai costisitoare pasiune a sa: ”S-a ajuns undeva aproape de 400...”. Imagini impresionante la 10 ani de la inaugurarea colecției de mașini

Moment important pentru Ion Țiriac! Magnatul a sărbătorit 10 ani de când a pus bazele Țiriac Collection. Miliardarul vrea să transforme cea mai costisitoare pasiune a sa în cel mai mare muzeu auto din Europa. Cu ocazia aniversării, a vorbit despre viitorul celebrei colecții.

Miercuri, 29 decembrie, Țiriac Collection a împlinit 10 ani de la inaugurare, motiv pentru care a afaceristul român a oferit detalii despre pasiunea sa. De la simplă idee fără speranță, Ion Țiriac a ajuns să dețină aproximativ 400 de mașini.

Ultima bijuterie adăugată la colecție este Red Bull RB6, un monopost de Formula 1, conceput și dezvoltat sub conducerea celebrului designer Adrian Newey. Este aceeași mașină care i-a adus titlul de campion lui Sebastian Vettel și pe care a condus-o și Mark Webber. Miliardarul a mărturisit că a fost ca un cadou picat din cer, oferit chiar de proprietarul actual al Red Bull, Mark Mateschitz.

Magnatul își dorește să devină cel mai mare colecționar de mașini din Europa. Astfel că are de gând să mai adauge încă 300 de bijuterii pe patru roți la colecția celebră. Pentru început, va expune 100 de mașini noi, motiv pentru care va închide timp de 3 luni salonul auto.

Pentru a-și îndeplini acest vis, miliardarul trebuie să acorde o atenție sporită colecției sale. Ion Țiriac a dezvăluit că va investi aproximativ 5 milioane de euro pentru a mări spațiul de expunere. Așa cum a mărturisit chiar el, a pornit pe acest drum cu o idee, din pasiune pentru mașini. Așadar, ca orice colecționar, are și o „piesă” preferată.

„Mașina care îmi place cel mai mult e cea pe care am cumpărat-o duminică. Am fost la Abu Dhabi, la Formula 1 și am cumpărat un Rolls-Royce din 2004, care are numai 500 de kilometri. Este un Phantom special.”, a adăugat Ion Țiriac.