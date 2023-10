Simona Halep a fost depistată pozitiv la un control efectuat la US Open 2022 și a fost suspendată patru ani din circuitul WTA. Ex-liderul WTA a făcut apel la TAS, iar Ion Țiriac a oferit primele declarații după decizia româncei. În continuare, omul de afaceri este ferm convins că sportiva noastră nu s-a dopat.

Ion Țiriac a declarat că este nedrept ce i se întâmplă Simonei Halep, care a muncit pe brânci pentru a obține performanțele care au făcut-o celebră în lumea tenisului. Fostul sportiv nu i-a menajat deloc pe cei care cred în vinovăția ex-liderului WTA.

„Cine e Simona Halep? Noi, românii, suntem o naţie, pe cuvântul meu că îţi vine să plângi din când în când. Măi, fata asta a câştigat Wimbledon pentru noi. Ştii ce e ăla Wimbledon, aţi auzit de Wimbledon vreodată? Dacă câştigi Wimbledon, eşti eroul lumii. Aţi uitat toţi că a câştigat Wimbledon? Că i-a dat cineva să bea compot cu mere sau cu pere.

În sfârşit, a reuşit să vină pe pământ să spună şi primul lucru pe care trebuia să îl spună eră `cum am putut eu să beau? Cine e aici? Echipa mea! Să nu vă atingeţi de echipa mea`. Uite că se pare că din echipă i-a dat cineva să bea. Simona Halep, dopată, băi sunteţi nebuni la cap? Pentru primul tur de la Wimbledon, unde a jucat întotdeauna slab. Simona Halep este cine este, numărul unu atâta timp. French Open trebuia să îl câştige de trei ori. În cartea mea de adrese, e o mare personalitate, una dintre româncele care ne-a adus ceva pe masă când ne era foame„, a spus Ion Țiriac.

Ion Țiriac o apără pe Simona Halep. „Pe ce lume suntem?”

În continuare, Ion Țiriac crede într-o conspirație, făcând referire la pașaportul biologic, care, practic, a „înfundat-o” și mai mult pe Simona Halep.

„Unde suntem? Pe ce lume suntem? Când după un an de zile vine cineva şi spune `da, atât am săpat să vedem de unde vine ăsta. Am mai găsit altceva, paşaportul biologic`. L-ai găsit acum şase luni? Păi şi şase luni ce ai făcut? De ce nu ai venit în ziua aia să îmi spui că este nu ştiu cine? De ce şase luni? Ai controlat-o de 380 de ori în 10 ani. De ce şase luni? Cum spune prietenul meu din fotbal, domnul Becali, ‘e o treabă care nu e‘”, a declarat Ion Ţiriac în cadrul unui eveniment.

Simona Halep a făcut apel la TAS și are convingerea că judecătorii îi vor reduce pedeapsa. Ex-liderul WTA a stat, deja, un an departe de terenul de tenis.