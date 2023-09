Încă 100 de mașini pentru Ion Țiriac! Magnatul român are un plan care să îl facă unic în Europa

Pasiunea lui Ion Țiriac (84 de ani) pentru mașinile exclusiviste este de notorietate. Miliardarul are o colecție impresionantă de bolizi de lux, însă nu vrea să se oprească aici. Recent, Țiriac a dezvăluit că are în plan să devină unic în toată Europa.

Ion Țiriac este unul dintre cei mai prosperi oameni de afaceri din țara noastră. Fiind un mare împătimit al mașinilor exclusiviste, miliardarul a strâns pe parcursul anilor o colecție impresionantă de bolizi de lux.

Ion Țiriac vrea să-și mărească colecția de mașini. Planul care-l poate face unic în Europa

În ciuda faptului că are deja o colecție impresionantă de autoturisme extrem de rare, Ion Țiriac nu vrea să se oprească aici. Miliardarul a dezvăluit recent că are în plan să devină cel mai mare colecționar din Europa. Pentru a-și atinge scopul, Țiriac este gata să investească multe milioane de euro pentru a achiziționa încă 100 de bolizi de colecție.

„Dacă încep să socotesc milioanele, atunci nu o mai fac. Am început colecția foarte târziu, acum vreo 30 de ani. Dacă începeam acum 50 de ani, eram om bogat cu mașinile acestea, pentru că în ultimii 20-30 de ani s-au triplat prețurile la tot ce este istoric.

Nu am început cu un scop comercial. Mi-a plăcut, am avut posibilitatea și modul financiar ca să mi le procur.

Le-am procurat și a devenit, peste noapte, o treabă atât de importantă încât Fundația este pregătită să investească milioane și milioane bune de euro, ca să mărească tot ce este în spate.

Mai mult decât atât, să facă loc pentru încă 100 de mașini, iar apoi vom fi, de departe, cea mai mare colecție din Europa”, a declarat Ion Țiriac, potrivit Sport.ro.

Sfatul lui Ion Țiriac pentru Simona Halep

Indignat de suspendarea drastică primită de Simona Halep, Ion Țiriac i-a oferit un sfat clar campioanei noastre. Mai exact, miliardarul susține că dacă ar fi în locul Simonei ar da în judecată Federația Internațională de Tenis, dar și Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA). Mai mult, ar cere despăgubiri de sute de milioane de euro.

„Eu cu Simona am vorbit de două ori în acest an despre treaba asta și foarte scurt. O dată am și sfătuit-o ceva, dar nu mi-a urmat sfatul. Nu-i posibil să ții un om, să-i distrugi viața – nu cariera, ci viața -, să îi distrugi reputația, moralitatea, iar după un an să vii să-i dai patru ani.

Ce se întâmplă? Dacă, cumva… dacă eu aș fi Simona, eu aș da în judecată Federația Internațională de Tenis, pe cei de la ITIA, și nu pentru un milion. Vorbim despre SUA, New York… când cineva îți distruge viața, acolo e vorba de 100 de milioane de dolari”, a spus Ion Țiriac.

