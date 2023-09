Ion Țiriac, mesaj superb cu ocazia zilei de naștere a Simonei Halep. „A făcut istorie”

Miercuri, 27 septembrie 2023, Simona Halep a împlinit vârsta de 32 de ani. Conștient de situația grea în care se află campioana noastră, Ion Țiriac a transmis un mesaj superb în semn de susținere față de aceasta.

În urmă cu aproape trei săptămâni, Simona Halep a primit, în sfârșit, decizia în cazul său de dopaj. Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA) a suspendat-o pe campioana noastră pentru o perioadă de 4 ani din toate competițiile.

Ion Țiriac, mesaj de susținere pentru Simona Halep

Azi, Simona Halep a împlinit vârsta de 32 de ani. Campioana noastră traversează, din păcate, o perioadă extrem de grea, după pedeapsa drastică primită din partea ITIA. Situația Simonei a fost îndelung discutată în ultimele săptămâni, multe personalități ale sportului arătându-și susținerea pentru ea. Printre cei care au sărit în apărarea sportivei se numără și Ion Țiriac. Cu ocazia zilei de naștere a Simonei, miliardarul a transmis un nou mesaj de susținere pentru aceasta. Fostul mare tenismen a subliniat modul în care multe persoane au început să o blameze pe Simona după ce înainte de suspendare o idolatrizau. În plus, Țiriac a reamintit că performanțele Simonei sunt de neuitat, ea scriind pagini de istorie pentru tenisul românesc.

„De la îngerul cel mai mare, uite că acum, încet-încet, lumea o acuză de diavol. A fost numărul 1. A făcut istorie”, a declarat Ion Țiriac.

Sfatul lui Ion Țiriac pentru Simona Halep

Indignat de „tratamentul” la care a fost supusă Simona în ultimul an, Ion Țiriac are un sfat clar pentru campioana noastră. Mai exact, miliardarul susține că dacă ar fi în locul Simonei ar da în judecată Federația Internațională de Tenis, dar și Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA). Mai mult, ar cere despăgubiri de sute de milioane de euro.

„Eu cu Simona am vorbit de două ori în acest an despre treaba asta și foarte scurt. O dată am și sfătuit-o ceva, dar nu mi-a urmat sfatul. Nu-i posibil să ții un om, să-i distrugi viața – nu cariera, ci viața -, să îi distrugi reputația, moralitatea, iar după un an să vii să-i dai patru ani.

Ce se întâmplă? Dacă, cumva… dacă eu aș fi Simona, eu aș da în judecată Federația Internațională de Tenis, pe cei de la ITIA, și nu pentru un milion. Vorbim despre SUA, New York… când cineva îți distruge viața, acolo e vorba de 100 de milioane de dolari”, a spus Ion Țiriac.

