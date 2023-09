Lovitură neașteptată pentru Simona Halep din partea șefului firmei de la care a luat suplimentul contaminat. „Dacă ITIA a luat o decizie finală înseamnă că aia e decizia finală. Nu există dubii!”

Simona Halep (32 de ani) a fost suspendată pentru 4 ani din toate competițiile, însă nu se dă bătută. Campioana noastră vrea să meargă la TAS și să-și demonstreze nevinovăția. Pe fondul acestei situații extrem de grele, Simona a primit o nouă lovitură neașteptată. Șeful firmei canadiene de la care sportiva a luat suplimentul contaminat a ieșit la atac.

În urmă cu aproape trei săptămâni, Simona Halep a primit, în sfârșit, decizia în cazul său de dopaj. Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA) a suspendat-o pe campioana noastră pentru o perioadă de 4 ani din toate competițiile.

Simona Halep, atacată din toate părțile. Șeful firmei de la care a luat suplimentul contaminat nu are milă de româncă

Simona Halep a încercat să justifice contaminarea cu Roxadustat, dând vina pe suplimentul Keto MCT, care este produs de compania Schinoussa Superfood. Mai mult, campioana noastră a dat în judecată această companie și speră să obțină despăgubiri de 10 milioane de euro. În plus, Simona va face apel la TAS (Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne).

Simona Halep a lansat câteva acuzații și la adresa companiei canadiene Quantum Nutrition, cea care i-a livrat suplimentul contaminat Keto MCT. Deranjat de insinuările campioanei noastre, Kostas Koveos, acționarul și directorul financiar al companiei, a ieșit la atac. Acesta susține că ITIA a luat decizia corectă de a o suspenda pe Simona Halep patru ani pentru dopaj. În plus, Koveos este convins că hotărârea luată de forul internațional nu poate fi contestată.

„Ați văzut dosarul de la tribunal. Ați văzut acolo că nu sunt alte lucruri privind compania noastră. Orice altceva în afară de ceea ce este în dosar sunt păreri.

Dacă ITIA a luat o decizie finală înseamnă că aia e decizia finală. Nu există dubii! Dacă ne-am apuca să contestăm deciziile ITIA vă puteți imagina ce s-ar întâmpla cu toate celelalte cazuri de dopaj din istorie? Ar exploda toate.

Practic, ajungem să punem la îndoială credibilitatea ITIA. Dacă fiecare s-ar testa în propriul laborator privat ajungi să obții rezultatul pe care ți-l dorești, nu?!”, a declarat Kostas Koevos, potrivit Gsp.ro.

Sfatul lui Ion Țiriac pentru Simona Halep

Indignat de „tratamentul” la care a fost supusă Simona Halep în ultimul an, Ion Țiriac are un sfat clar pentru campioana noastră. Mai exact, miliardarul susține că dacă ar fi în locul Simonei ar da în judecată Federația Internațională de Tenis, dar și Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA). Mai mult, ar cere despăgubiri de sute de milioane de euro.

„Eu cu Simona am vorbit de două ori în acest an despre treaba asta și foarte scurt. O dată am și sfătuit-o ceva, dar nu mi-a urmat sfatul. Nu-i posibil să ții un om, să-i distrugi viața – nu cariera, ci viața -, să îi distrugi reputația, moralitatea, iar după un an să vii să-i dai patru ani.

Ce se întâmplă? Dacă, cumva… dacă eu aș fi Simona, eu aș da în judecată Federația Internațională de Tenis, pe cei de la ITIA, și nu pentru un milion. Vorbim despre SUA, New York… când cineva îți distruge viața, acolo e vorba de 100 de milioane de dolari”, a spus Ion Țiriac.

