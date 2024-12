Țeapa colosală luată de Iustina Loghin și Daiana de la Insula Iubirii în Turcia! Ce au pățit

Iustina Loghin și Daiana Prodan, fostele concurente de la Insula iubirii au avut parte de o experiență neplăcută în vacanța din Turcia. Împreună cu partenerii lor, cele două tinere au vizitat orașul Istanbul, acolo unde au plătit o mică avere la un salon de înfrumusețare.

Iustina Loghin și Daiana Prodan au avut parte de o experiență neplăcută într-un salon de înfrumusețare din Istanbul. Cele două prietene și-au dorit să se bucure de câteva clipe de relaxare, însă totul s-a transformat într-un dezastru. Din nefericire, în escapadă au existat și momente mai puțin plăcute. Ce au pățit, de fapt, fostele concurente de la Insula iubirii. Vezi și: Iustina Loghin tună și fulgeră după ce fanii au acuzat-o că și-a închis contul de Instagram, ca să atragă atenția: ”Nu pot să cred!”

Împreună cu partenerii lor, fostele concurente de la Insula iubirii au plecat într-o escapadă în Istanbul. Iustina Loghin și Daiana Prodan au avut parte și de momente mai puțin plăcute – atunci când au decis să meargă la un salon de înfrumusețare.

Suma cerută pentru serviciile făcute le-a lăsat cu gura căscată. După ce și-au făcut părul (spălat + uscat cu peria) a venit și nota de plată: 1.500 de lei pentru amândouă. Șocate de prețurile prea mari, însă mulțumite de rezultatul obținut, cele două au cerut explicații, iar personalul salonului de înfrumusețare a venit cu justificări.

“Ne-am gândit noi să mergem la un salon să ne facem părul. Am intrat, am stat cinci minute, nu ne plăcea cum mirosea și am plecat. Apoi am mers în altul, am dat doar de bărbați acolo am zis că ori plecăm fără păr, ori o să fie superb.

Ne-am lăsat pe mâinile domnului respectiv. Eram foarte mulțumită de cum arăta părul până a trebuit să plătim. Spălat pe păr, uscat și aranjat din perie, cât poate să coste? Nu știu, aici e totul foarte ieftin.Eu când am mai venit la Istanbul am plătit undeva la 20 lei. Ok, nu mă așteptam să fie 20 RON, sau 200 lei, nu dragilor, pe mine m-a costat 350 RON dar șocul a fost la Daiana.

Uitați-vă părul ei. Costa 11 milioane (nr. 1.100 de lei). Calculezi, am zis că eu nu plătesc atât, ne-am certat acolo cu ei. Ce ne-au făcut de banii ăștia că nu înțeleg?”, au povestit cele două foste concurente de la Insula Iubirii, într-un clip video postat pe Tik Tok.