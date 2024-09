Cornel Luchian nu s-a potolit nici după Insula Iubirii. Ispita Loredana l-a dat de gol: „Nu am acceptat din respect pentru Iustina”

Cornel și Loredana de la Insula Iubirii au împărțit clipe de vis în timpul show-ului din Thailanda. Cei doi au fost foarte apropiați, iar concurentul avea numai cuvinte de laudă la adresa ispitei, motiv pentru care a și ales-o la câteva date-uri. După sfârșitul show-ului, partenerul de viață al Iustinei Loghin i-ar fi trimis un semn Loredanei. Aceasta a povestit totul cu lux de amănunte, dezvăluind și motivul pentru care nu-și mai dorește asocierea cu el.

Cornel și Loredana au avut parte de clipe pasionale la Insula Iubirii, cei doi fiind foarte apropiați. Doar că, după reality show, totul a revenit la normal, iar cei doi s-au dat uitării. Cornel s-a căsătorit cu Iustina și urmează să devină părinți, iar ispita și-a văzut de viața ei.

La interviul de după Insula Iubirii, Loredana a povestit un episod interesant. Se pare că actualul soț al Iustinei i-a dat follow pe Instagram, dar ea nu a acceptat. Loredana a refuzat să-i accepte cererea de prietenie lui Cornel, tocmai pentru a nu da curs altor discuții.

Aceasta a precizat faptul că nu-și mai dorește o asociere cu fostul concurent de la Insula Iubirii, tocmai pentru că știe cât de mult ar fi deranjată Iustina. Pentru a pune capăt unor posibile zvonuri, Loredana l-a ignorat complet pe Cornel și nici nu vrea să mai audă de el.

Aceasta consideră că ea nu are loc în ecuația Cornel + Iustina, motiv pentru care nu ar fi avut de ce să-i accepte cererea de prietenie.

„Nu, nu am mai ținut legătura cu Cornel, mi-a trimis cerere de prietenie pe Instagram, dar nu am dat acceptat. Pentru că, am știut că deja îi provocasem niște sentimente Iustinei și din respect pentru ea am considerat că nu este ok să accept. Nu pentru că mi-ar fi trimis un mesaj, dar am vrut să evit orice asociere dintre mine și el. Cred că a fost suficient cât a fost pe insulă și acum este vorba doar despre ei. Eu nu mai trebuia să fiu în ecuația lor și de aia am refuzat să dau accept”, a spus Loredana Martin, la interviul de după emisiunea Insula Iubirii.