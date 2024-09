A făcut-o praf iar ea nu a mai rezistat. Ispita Lala spune tot ce i-a făcut Cornel pe Insula Iubirii

Ispita Lala vine cu o replică pentru Cornel, după ce acesta a jignit-o după terminarea emisiunii „Insula Iubirii”. Cornel s-a dus la emisiune alături de actuala soție, Iustina, pentru a-și testa relația. Printre femeile de care a fost atras s-a numărat și Lala, ispita alături de care bărbatul a petrecut momente frumoase pe insulă. Cu toate astea, după ce s-au întors în țară, Cornel ar fi jignit-o, iar ea a reacționat.

Larisa este una dintre ispitele sezonului 8 din Insula Iubirii, emisiunea difuzată la Antena 1, care s-a terminat în urmă cu puțin timp. Deși ea și Cornel au avut o interacțiune plăcută pe insulă și au fost atrași unul de celălalt, concurentul ar fi făcut declarații neplăcute despre ispită după ce a ajuns acasă.

Înainte de finală, Iustina și Cornel au fost puși față în față cu ispitele Lala, Maria și Loredana, cele trei femei care au interacționat cu acest concurent. Momentul în care Lala i-a spus Iustinei că iubitul ei este atras de mai multe femei și a atenționat-o în privința asta, l-a făcut pe Cornel să reacționeze mai târziu, după terminarea emisiunii.

Cornel ar fi numit-o „cea mai nașpa ispită” pe Larisa. Inițial, ispita nu i-a oferit replică fostului concurent, dar, după ce a fost întrebată de internauți ce părere are despre afirmația făcută de Cornel, Lala a oferit un răspuns.

Neimportant (n.r. ce a spus Cornel despre ea). Eu știu adevărul real care a fost. Dacă nu am ieșit public este pentru că, pentru mine, insula s-a terminat atunci, pentru mine, atunci a fost „Stop”. Eu am vorbit frumos de toată lumea, inclusiv pe live-urile mele am spus despre Cornel că este un om puternic, de la care ai ce să înveți. Singurul lucru pe care eu l-am văzut ca defect a fost faptul că este neasumat și că a avut atracție față de mai multe femei și a avut niște gesturi puțin indecente în urma rolului pentru care a venit el. El a venit ca un concurent, urma să își facă nunta, mi s-a părut puțin deplasat, dar nu l-am jignit cu absolut nimic, nu m-a interesat (n.r. că ar fi jignit), nu sunt genul”, este mesajul transmis de ispita Larisa în timpul unui Live pe TikTok