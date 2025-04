De ce nu mai merge România la Eurovision, de fapt. Motivul pentru care s-a rupt relația dintre TVR și producătorii muzicali

Acum se știe adevărul! Iată de ce nu mai merge România la Eurovision, de fapt. Dan Turturică a dezvăluit motivul pentru care s-a rupt relația dintre TVR și producătorii muzicali. De la ce ar fi pornit totul? Vă prezentăm cele mai noi informații!

După ani de momente memorabile pe scena Eurovision, România nu mai ia parte la concurs, o decizie care a adus multă dezamăgire. Dan Turturică a vorbit despre ruptura dintre relația TVR și producătorii muzicali de la noi din țară! Iată care a fost motivul!

Dan Turturică: A fost luată în Consiliul de Administrație. Primii ani în timpul mandatului meu, am militat foarte ferm pentru continuarea participării la acest proiect. Din păcate, însă, argumentele împotrivă au devenit din ce în ce mai numeroase și în final, decizia Consiliului de Administrație a fost cel puțin pentru moment să nu mai participăm. Sunt foarte multe argumente (…) Pe scurt, va avea rost să ne reîntoarcem cu o participare la Eurovision în momentul în care relația dintre televiziunea română și producătorii muzicali, producătorii de muzică, va fi resetată. Pentru că unul dintre aceste argumente, nu-i cel mai important, dar ăsta îmi vine în minte, a fost că televiziunea română promovează foarte mulți artiști pe care îi prezintă, cu care se înscriu în concurs, practic casele de producție, chiar dacă nu casele de producție se înscriu în concurs, dar beneficiile, de exemplu, pe care televiziunea română le are în urma acestei colaborări, care ar trebui să fie de tip win-win, n-au fost… Nu au fost de tipul acesta, spuneam, celor pe care le-au alte televiziuni publice care promovează artiști.

Nu vreau acum să intru foarte tare pentru că e o poveste foarte lungă. Doi la mână, o ultimă dată când am organizat Eurovisionul și când am stabilit să se voteze doar de către public, să nu mai există un juriu nu care selectează, foarte multe dintre casele de producție nu și-au mai trimis cântăreții și nu și-au mai adus contribuția la acest lucru. Noi nu putem inventa nici cântăreții, nu suntem nici compozitori de muzică. Deci puterea noastră de a influența calitatea melodiilor care intră în selecție și implicit selecția, astfel încât să trimitem pe scena Eurovision artiști cu care să ne mândrim și cu care foarte mulți oameni să considere că chiar reprezintă scena muzicală în România, a devenit foarte îngustă.

Și am spus că ne vom reîntoarce în Eurovision atunci când vom putea, cu adevărat, să aducem pe scena Eurovision din partea României artiști, cu adevărat, la vârful industriei muzicale române. Și aici chiar nu este vorba de bani. Povestea este că puterea noastră de a influența calitatea artiștilor care vin înspre TVR pentru a participa la selecții este limitată.

N-am mai avut un juriu, care de foarte multe ori a fost acuzat că are tot felul de partiduri, că favorizează anumite case de producție, etc. Știți, istoria scandalurilor legate de Eurovision intră în șapte volume. Tocmai am extras acest juriu din ecuație, am lăsat publicul să decidă. De aceea am decis, deși foarte mulți oameni au fost nemulțumiți de acest lucru, am lăsat publicul să decidă. Dar noi nu putem decât prin discuții și prin deschidere maximă, să influențăm, să impulsionăm casele de producție și pe toți creatorii de muzică să vină către noi. De ce n-au venit ultima oară? De ce n-au trimis cei mai buni artiști? De ce n-au trimis cele mai bune piese? Răspunsul la această întrebare se regăsește și în ceea ce v-am spus la început”, a adăugat acesta.

Tipul de contract între ghilimele sau fără ghilimele, în unele de cazuri, dintre TVR și producătorii muzicali nu a fost unul ferm, nu a fost unul echitabil, din punctul meu de vedere. Repet, au fost casele de producție care au câștigat foarte mult, de pe urma promovării de care au beneficiat implicit artiștilor prin participarea la Eurovision cu ajutorul televiziunii române, în timp ce televiziunea română a câștigat foarte puțin. Această relație trebuie să se reseteze. Păi, în primul rând, ne așteptam să beneficiem din partea lor. (….) Cum cei din Europa, care au contracte de împărțire a drepturilor de autor, care se obțin în urma valorificării melodiilor, nici măcar neapărat cele câștigătoare în urma selecției, dar cele participante mult mai echitabile decât ale televiziunii române.

Cum a reacționat Mihai Trăistariu, după ce a aflat că România nu mai merge la Eurovision

Mihai Trăistariu a fost tare supărat în momentul în care a aflat că TVR a decis ca România să nu participe la Eurovision 2024. Artistul nu putea înțelege de ce nu fost lăsat să cânte pe marea scenă. Cântărețul a atras atenția asupra banilor care sunt investiți în fotbal, iar pentru muzică nu ar exista fonduri.

„Sunt indignat pe cei patru care au votat împotrivă (contra participării). Pe ăștia contra vreau să-i văd ca să înțeleg de ce! Normal ar fi să ne spună cine sunt pentru că televiziunea e susținută din bani publici. Eu atât vreau să știu: de ce nu mă lasă pe mine să particip la Eurovision? Am înțeles că bagă bani în fotbal, Olimpiadă, deci bani găsesc, cei 180.000. Anul trecut au risipit 400 000 de euro ca să se ducă toți cu neamurile acolo”, a declarat Mihai Trăistariu, pentru

