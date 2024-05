Cine a câștigat Eurovision 2024. El este artistul care a plecat acasă cu marele premiu al concursului

Pe data de 11 mai, orașul Malmo din Suedia a fost gazda celei de-a 68-a ediții a Eurovisionului. A fost o atmosferă plină de emoție, iar cei 26 de finaliști s-au pregătit să ofere un spectacol memorabil pentru a cuceri inimile publicului și a câștiga trofeul mult dorit al Eurovisionului. Iată cine a plecat cu premiul acasă!

Elveția a strălucit în lumina reflectoarelor la Eurovisionul din acest an, cucerind inimile fanilor muzicii din întreaga lume cu melodia „The Code”. Cu un total impresionant de 591 de puncte, interpretarea artistului Nemo a fost una memorabilă. Cu toate acestea, concursul nu a fost lipsit de momente tensionate.

Elveția a triumfat în competiția Eurovisionului din 2024! Artistul lor, Nemo, a fost aclamat pe scena internațională pentru interpretarea sa remarcabilă, adunând 591 de puncte. Dar suspansul a fost la cote înalte, deoarece Croația s-a clasat pe locul doi, la o distanță extrem de mică, cu 547 de puncte. Ucraina a urcat pe treapta a treia a podiumului, obținând un total de 453 de puncte.

Melodia triumfătoare „The Code”, care a cucerit inimile Europei la Eurovisionul din 2024, nu numai că a fost o explozie de energie, dar a și avut un mesaj profund despre acceptarea de sine. Prin versurile sale pline de înțelesuri ascunse și ritmurile captivante, piesa a subliniat importanța de a ne accepta așa cum suntem și de a lupta pentru libertatea de a fi autentici.

„Este o onoare incredibilă să pot reprezenta Elveția la ESC. Platforma Eurovision oferă o oportunitate imensă de a construi punți între diferite culturi și generații. De aceea este foarte important pentru mine, ca persoană queer, să mă implic pentru întreaga comunitate LGBTQIA+. “The Code” este despre călătoria pe care am început-o cu în momentul în care am realizat că nu sunt nici bărbat, nici femeie. Să mă găsesc pe mine însumi a fost un proces lung și adesea dificil pentru mine. Dar nimic nu mă face să mă simt mai bine decât libertatea pe care am câștigat-o realizând că sunt non-binar”, spunea Nemo.