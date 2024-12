Gina Pistol și Smiley au fugit de acasă de ziua prezentatoarei MasterChef: ”Este sănătos pentru …”

Gina Pistol a avut parte de o zi de naștere specială. Prezentatoarea emisiunii MasterChef de la Pro TV a avut parte de surprize în lanț din partea soțului Andrei Maria alias Smiley, dar și a fiicei lor Josephine. Dacă micuța a dansat special pentru ea în mai multe ținute și a topit-o cu o declarație de dragoste, soțul a scos-o la o cină romantică în oraș și…nu s-au mai întors acasă, semn că planul fusese stabilit în detaliu. Gina Pistol a precizat în interviul exclusiv pentru CANCAN.RO că atunci când reușesc să își sincronizeze programele sunt adepții escapadelor romantice. Ultima a fost chiar de ziua ei.

Gina Pistol a încheiat miercuri seară în forță sezonul 9 MasterChef, iar câștigătoarea Georgiana Ene a fost anunțată în direct la Pro TV. Despre revenirea pe micul ecran, atu-urile ei culinare, dar și despre viața de familie, ne-a povestit în exclusivitate prezentatoarea TV.

Gina Pistol: „Am rămas în oraș în seara aia. Nu ne-am întors acasă”

CANCAN.RO: La mulți ani, Gina! Este luna ta!

Gina Pistol: Da, este luna mea. Începând cu 1 decembrie, 6 decembrie, 9 decembrie, pe urmă vine Crăciunul, e o lună ca pentru toate mamele, toate femeile, că noi suntem foarte active în luna decembrie.

CANCAN.RO: Cum a fost de ziua ta? Cum te-au surprins fetița și Andrei?

Gina Pistol: Fiică-mea a făcut un videoclip prin care mi-a spus “Mami, te iubesc!” și dansa, a schimbat mai multe ținute. Și cu soțul meu am mers pe 8 seara, am mâncat o cină așa în doi, după care am luat Calea Victoriei la pas și am rămas în oraș în seara aia. Nu ne-am întors acasă. Nu vă pot da chiar toate detaliile. (râde)

Citește și: Cum a reacționat Alina Ceușan după ce Gina Pistol i-a luat locul la Vocea României. Ce mesaj i-a transmis soției lui Smiley

Gina Pistol: „Este sănătos pentru căsnicia noastră să facem asta”

CANCAN.RO: Cât de des vă permiteți astfel de escapade? Ați plecat până acum în vreo vacanță fără Josephine?

Gina Pistol: Am plecat și doar noi doi în câteva vacanțe, dar nu foarte des, pentru că Andrei este foarte ocupat cu cântări prin țară, ba filmări. Când este el puțin mai liber poate am eu filmări și atunci când prindem un pic de timp liber alegem să plecăm doar noi doi, cu toate că de cele mai multe ori plecăm noi trei. Dar face bine cuplului să plecăm și noi doi.

CANCAN.RO: Nu trebuie să vă raportați doar la copil, ci și la relație.

Gina Pistol: Este sănătos pentru căsnicia noastră să facem asta.

CANCAN.RO: Suntem la MasterChef. S-a încheiat sezonul 9. Cum a fost pentru tine? Ai revenit în forță pe micul ecran.

Gina Pistol: A fost așa un mix de emoții și sentimente. Mi-era dor să revin pe sticlă, îmi era dor de colegii mei, îmi era dor să cunosc concurenți și s-a întâmplat foarte repede. Suntem în decembrie, nu știu când a trecut anul, nu știu când a trecut sezonul acesta.

CANCAN.RO: Care sunt preparatele care ție ies cel mai bine?

Gina Pistol: Salata orientală, salata boeuf. Nu mă bag la sarmale, acolo este domeniul mamei. Și mai fac niște gogoși foarte bune, un pui indian pentru soțul meu și cam ce mai gătesc pentru fii-mea. Fac o banana bread delicioasă. Cam tot ce îmi propun să fac iese foarte bun. Doar că neavând timp, nu prea îmi propun des să fac.

CANCAN.RO: Cum te-a schimbat maternitatea? Ți-ai descoperit o latură de care nu știai că ești capabilă?

Gina Pistol: Da, am descoperit că deși mă dau foarte puternică, nu tot timpul sunt foarte puternică, pentru că atunci când devii mamă – pe lângă lucrurile minunate e un pic și greu. Și mi-am dat seama că dacă nu îmi dau un pic de timp liber și nu pun presiune mare pe mine nu-s bine.

CANCAN.RO: Și lecția răbdării.

Gina Pistol: Lecția răbdării, asta m-a învățat bărbată-miu înainte să vină fii-mea.

Gina Pistol: „Ne merge foarte bine și el este echilibrul meu”

CANCAN.RO: De ce zici asta?

Gina Pistol: Eu sunt foarte organizată, sunt pe curățenie un pic spre extrema cealaltă și Andrei e fix opusul meu. Și vă dați seama când sunt doi care nu sunt la fel, unul are de suferit. Și a trebuit să învăț să am răbdare că nu toți oamenii sunt ca mine, a trebuit să învăț să am răbdare că unele persoane au tipul lor de a reacționa.

CANCAN.RO: Ați găsit formula, v-ați adaptat și vă merge bine.

Gina Pistol: Ne merge foarte bine și el este echilibrul meu și persoana care mă mai înfrânează un pic. Așa cum am spus mai devreme, eu pun foarte mare presiune pe mine și încerc tot timpul să fac lucrurile singură, să le fac bine, dar el știe să mă înfrâneze și să mă echilibreze.

Foto: Instagram/Pro TV

Citește: Surpriza lui Smiley pentru Gina Pistol, în ziua în care a împlinit 44 de ani: ”Ultimul dans…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.